SmartUps.io. Cuando la mejor opción es un socio tecnológico

martes, 3 de agosto de 2021, 09:30 h (CET) Uno de los efectos más evidentes de la pandemia ha sido la aceleración de los procesos de transformación digital de las empresas que se han visto obligadas a realizar un salto de diez años para paliar los efectos de la crisis y mantener su competitividad. Esta nueva revolución tecnológica viene acompañada de nuevos conceptos como el teletrabajo, la ciberseguridad, la trazabilidad, la tecnología blockchain, los smart contracts, la inteligencia artificial, etc El COVID19 ha significado una crisis sin precedentes que ha golpeado la economía de las empresas a nivel global.

En este contexto las empresas ya establecidas están teniendo dificultades para afrontar los nuevos retos que se plantean pero también con nuevos proyectos de la mano de jóvenes emprendedores que buscan la forma de alcanzar el sueño de convertir sus startups en proyectos de éxito.

Ubicada en Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, SmartUps es una nueva compañía integrada por profesionales con 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones informáticas y que viene a ofrecer dos fórmulas de colaboración para las empresas con necesidades de soporte tecnológico.

Por un lado colabora con proyectos ya establecidos como proveedor tecnológico ya sea para proyectos puntuales o como soporte continuo. Por otro lado, su vocación principal es la de participar en nuevos proyectos como partner tecnológico ayudando a afrontar los riesgos en el caso de las startups. En España ya existen aceleradoras, redes de Business Angels, Venture Capital pero para el impulso inicial, donde no existe la financiación externa más allá de la familia y amigos, echamos de menos la figura del Tech Angel que es donde encaja la propuesta de SmartUps.

Según explica el Responsable Tecnológico de SmartUps, Javier Romay, las empresas retrasan la adopción de nuevas tecnologías cuando el desarrollo tecnológico está externalizado, ya que la “sugerencia” de mejoras se puede tomar como inferencia interesada en la toma de decisiones corporativas. Esta demora es lo que les hace perder competitividad en la carrera por ser los mejores en su campo o los primeros en ofrecer ventajas diferenciadoras del resto. Y para evitarlo SmartUps ofrece su participación en la sociedad como socio tecnológico invirtiendo en desarrollo leal y de calidad como Tech Angel.

Dentro de estas nuevas tecnologías destacan la tecnología blockchain que ofrece importantes soluciones en descentralización de datos o la inteligencia artificial que ofrece gracias al machine learning nuevas oportunidades de automatización y optimización de todo tipo de procesos.

SmartUps pretende convertirse en un auténtico resorte para startups que aspiren convertirse en el próximo unicornio, es decir, compañías con un crecimiento exponencial a corto plazo pe pueden llegar a adquirir un valor superior a mil millones de dólares, un objetivo al alcance de pocos pero que es posible y que exige estar en primera línea en innovación y desarrollo.

