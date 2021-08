​Las apuestas y los casinos online, un fenómeno global La conectividad ha hecho posible que cualquier aficionado pueda dedicar tiempo a estas actividades a cualquier hora del día Redacción

lunes, 2 de agosto de 2021, 11:38 h (CET) Las casas de apuestas y los casinos online están viviendo una época dorada. Y lejos de tratarse de un fenómeno local, ha pasado a ser algo universal. Si bien Inglaterra y Estados Unidos siempre han sido más proclives a hacer uso de este tipo de plataformas y siguen liderando los rankings mundiales, el resto de países están incrementando exponencialmente el uso de este tipo de juegos.

¿Cuáles son los motivos de por qué tanto las apuestas como los casinos en línea están arrasando en todo el mundo? Vamos a verlo a continuación.

La irrupción del teléfono móvil y las aplicaciones



El principal motivo del éxito de las apuestas y de los salones de juego como

casinoonlineargentina.com.ar hay que buscarlo en cómo el teléfono móvil ha ido reformulando la forma en la que nos relacionamos con el mundo y en la que consumimos contenidos. La conectividad ha hecho posible que cualquier aficionado al juego online pueda dedicar tiempo a estas actividades a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. La accesibilidad es la que posibilita que el número de jugadores siga creciendo constantemente.

Sencillez y rapidez

Hacerlo simple es la clave para que los usuarios consuman este tipo de productos y vuelvan a por más. A día de hoy, a nadie le gusta complicarse la vida y las operadoras de juego lo tienen muy en cuenta. Por eso las operadoras de juego online presentan aplicaciones intuitivas hiperfáciles de utilizar. Cualquier persona las puede manejar, hasta el más desconocedor del mundo de la informática.

El registro es lo más engorroso y solo lleva un par de minutos. Una vez que el usuario ha entrado en la aplicación puede navegar por ella y dominarla en breves instantes. El acceso a la app, la consulta de cuotas, opciones deportivas y la gestión de las apuestas y del depósito son muy rápidos, por lo que en cualquier momento se puede jugar, lo que convierte a este tipo de actividades en una opción perfecta para los tiempos muertos del día a día.

Atención al cliente

Si con el diseño de las aplicaciones no fuese suficiente, las operadoras se han preocupado por dar un servicio mucho más completo a sus jugadores. Es extraña la compañía que no ha invertido en disponer de un buen departamento de atención al cliente.

La calidad de este servicio se puede medir de dos formas distintas. La primera, por el número de canales con los que un usuario puede contactar con su operadora. Si bien la llamada telefónica sigue siendo la manera más eficiente de resolver las dudas, han aparecido otras opciones como la comunicación vía correo electrónico, pero también el chat en directo desde la plataforma e incluso la gestión a través de Whatsapp.

