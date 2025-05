La Asociación de Franquiciadoras Inmobiliarias de España lanza su Curso Jurídico 2025 para 6.600 profesionales

AEFI agrupa a las 700 oficinas de las siete marcas fundadoras de esta asociación: Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprarcasa, Keller Williams, Look & Find, Redpiso y Remax La Asociación de Franquiciadoras Inmobiliarias de España (AEFI) ha anunciado el lanzamiento de su Curso Jurídico 2025. Esta formación especializada está dirigida a los profesionales del sector inmobiliario que buscan actualizar y reforzar sus conocimientos legales aplicados a la intermediación y gestión inmobiliaria.

AEFI ofrece este programa formativo a las más de 700 agencias inmobiliarias que integra, y a los más de 6.600 profesionales integrados en la misma. Las siete marcas fundadoras de la asociación son Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprarcasa, Keller Williams, Look & Find, Redpiso y Remax.​ Es curso será impartido por cada central franquiciadora, en base a un temario preparado y supervisado por el abogado Pedro Cedenilla.

Los cambios recientes en la legislación sobre vivienda, arrendamientos y fiscalidad hacen imprescindible una actualización constante para evitar riesgos y ofrecer un servicio de calidad.

Con este objetivo, el curso, estructurado en un primer nivel con diez módulos temáticos, aborda de manera integral los principales aspectos legales que afectan al sector. El programa incluye desde los fundamentos del Derecho Privado —como el contrato, la compraventa, las arras, la intermediación inmobiliaria o los derechos reales como el de propiedad, usufructo, tanteo, retracto, opción de compra e hipoteca— hasta cuestiones de Derecho Público, como la normativa sobre Viviendas de Protección Oficial (VPO), la protección al consumidor, y los métodos y clases de valoración inmobiliaria. Además, se incluyen aplicaciones prácticas en áreas clave como valoraciones y fiscalidad inmobiliaria, proporcionando una visión completa y actualizada para afrontar los retos del mercado actual.

La AEFI, como asociación de referencia para las cadenas de franquicias inmobiliarias en España, refuerza así su compromiso con la profesionalización y la excelencia en el sector.​ "El sector inmobiliario español se encuentra en plena transformación, impulsado por la digitalización, la sostenibilidad y la adaptación a nuevas demandas habitacionales. La formación jurídica avanzada será clave para garantizar la seguridad y la transparencia en las operaciones, especialmente en un entorno donde el acceso a la vivienda y la protección del consumidor son temas de máxima actualidad" han afirmado desde la organización.

El programa está dirigido tanto a nuevos profesionales como a agentes experimentados que deseen mantenerse al día en los aspectos legales más relevantes de la intermediación inmobiliaria y las inscripciones para el Curso Jurídico 2025 ya están abiertas a través de la web de la asociación.

"Estar al día en materia legal otorga una ventaja competitiva a los agentes inmobiliarios, permitiéndoles asesorar a sus clientes con rigor y anticipar posibles riesgos legales o fiscales. La formación continua y especializada, como la que ofrece la AEFI, es reconocida por potenciar la credibilidad y el reconocimiento profesional, abriendo nuevas oportunidades de negocio y colaboración en un sector cada vez más exigente y regulado", concluye Leonardo Cromstedt, presidente de AEFI.

Sobre AEFI

La Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España se creó con el objetivo de unir y representar a las principales franquicias del sector. Con un compromiso firme hacia la excelencia y el desarrollo, la AEFI trabaja para generar valor añadido a sus miembros y contribuir al desarrollo del mercado inmobiliario español.

Las siete empresas fundadoras que conforman la asociación son Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprarcasa, Keller Williams, Look & Find, Redpiso y Remax. La suma de ellas representa a 700 agencias inmobiliarias y a más 6.600 profesionales del sector.