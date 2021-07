"Somos esclavos de la aprobación de la sociedad, de nuestro propio ego"

Gabriela Franco (GF), está trabajando en lo nuevo de su presente, después de haber lanzado con la pandemia “Como una Princesa” el año pasado, dedicado a los musicales de Disney, después de ocho exitosos discos, los últimos en 2019 “Soy La Canción”, así como en 2018 ” Ella y algo más” paralelo con su álbum en inglés “Golden Time” que destacan en las plataformas de escuchas, tan de moda actualmente.

Quise entrar en la mente de la reina de la emoción, un humilde escritor y columnista que veía a la cantante como a una diva, una señora del escenario y de la música latina. Una conversación sin tapujos que no se iba ahorrar nada y en la que descubrí a una mujer vulnerable, solitaria y solidaria, que huye de la popularidad, pero con la vitalidad y la fuerza de un huracán que te arrastra al mundo de la emoción con la música.



La forma en que Gaby se había movido en la entrevista en su casa en Guayas, Ecuador, me había impresionado como nunca lo hizo nadie en mi trayectoria en el mundo del periodismo. Desde aquel momento quise lanzarme a ese nuevo reto con la mayor de las coherencias y desde el mayor de los respetos. La verdad que quería entrar en la esencia de esa gran mujer, de esa gran artista. Nuevamente su candor en la conversación me resultó si cabe, más decididamente agradable que la primera vez que fui a entrevistarla.

“Cuando salgo a escena para actuar o en algún programa, me separo de mi misma y entonces aparece la figura de Gabriela Franco. En ocasiones no tengo ningún control sobre la fuerza que impone y sobre la persona que aparece entre las luces y los sonidos del concierto”.

A pesar de tu juventud, pero con la experiencia de tantos años actuando, ¿esas dos mitades se vuelven a unir? Aparentemente podría decirse que sí, por unos momentos, hasta que el último de los espectadores se retira luego de una foto conmigo o con un póster en la mano. No obstante, creo que la artista desinhibida de los escenarios, se queda allí y siempre vuelve esa mujercita un poco reservada, que puede pasar horas -cuando eso es posible- con sus audífonos puestos, escuchando música… o tiempo indefinido grabando, arreglando, produciendo música, buscando aprender más y más. O también, ahora que soy madre de un niño de poco más de un añito, pasar horas retozando, hablando, gozando con mi hijo.

Bueno, mi idea inicial era demostrar con esta entrevista que no sólo tienes la cabeza sobre los hombros, sino que vives con el corazón en la mano. ¿Cuál es la parte que en estos momentos está hablando? Es distinto que cuando hablamos de mi actitud, mi corazón es el mismo, siente igual, idéntica emoción cuando empiezo a hablar de mis cosas, sean de la música o personales… no hay diferencia, no podría haberla porque lo que siento, todo el tiempo está arraigado en mí!

Ya te conozco y sigo pensando que eres una verdadera “señora”. Para mi señora es esa palabra maravillosa de una mujer que hace lo que hacen las demás, pero con una notable diferencia, con un estilo que marca la diferencia. ¿Me equivoco? No lo sé. Muchas personas dicen admirarme y te soy sincera, no entiendo bien el porqué !La verdad es que me siento igual que cualquier muchacha de mi edad, con experiencias de vida, alegrías infinitas y tristezas hasta las lágrimas, que ha sido muy amada, pero que también ha sufrido desamor! Que sin embargo me he visto compensada de todo lo negativo, gracias a ese amor incondicional de mi familia cercana, a la que respeto por sobre todas las cosas. Cuando canto puedo llegar a emocionarme a tal punto que en algún determinado momento se me ha apagado la voz. Quizás esa emoción se transmite, y eso es lo que mi público aprecia… quizás eso marca una diferencia.

Tú un día me dijiste: “En este tiempo que vivimos una persona famosa tiene una especie de permiso para obrar con carta blanca. Te dan carta blanca. El público vive de una forma suplementaria a través de tu imagen, sueñan con ser como tú y hacer lo que tú haces y eso la verdad me supera, simplemente soy Gaby, una mujer que ama a su familia, a su hijo y que busca el amor y la emoción como cualquier otra persona, como tú, como la persona que me lee. Sólo hay una diferencia y es que hago algo con todo el amor del mundo y se llama cantar y emocionar, nada más. Es lo que quiero romper, pero la fama es una tirana que ciega al que la mira.”. ¿Sigues pensando lo mismo?

En cierta forma eso no va a cambiar !Quienes somos personas públicas de alguna manera estamos sujetos al escrutinio de nuestros seguidores. Los que nos admiran pueden ser muy cálidos…pero siempre hay alguien o muchos, quienes por A o B circunstancias no nos quieren! Puedes hacer lo que haces, con todo el amor en tu corazón y a muchos les llega el mensaje, pero de pronto a otros les pueden llegar a disgustar esas demostraciones de cariño de tu público.

Me di cuenta y sufrí cierto grado de acoso cuando estuve en un reality, quizás porque había un grupo considerable de personas que seguían a otra participante que no fue seleccionada para integrar el grupo de 30 que entramos al concurso y desde ese momento, aprovechando las redes sociales, estuvieron lanzando veneno a diestra y siniestra. Lo bueno es que, el cariño de mi público y el aprecio sincero de mucha gente de mi entorno en el concurso, me ayudó a soslayar lo que ocurría, tanto así que aunque no gané el reality, estuve hasta el final y alcancé muchísimos seguidores más y amigos con los cuales hasta hoy mantengo comunicación.

El amor va en ocasiones de la mano del sexo, cómo ves esa realidad, desde artista y desde mujer joven como eres. ¿Amor y sexo van de la mano o pueden convivir por separado? No, para nada! No creo que el amor vaya ligado al sexo! Creo que el sexo sólo puede ser consecuencia de un gran amor. Favorablemente como artista, quizás porque siempre tuve la figura de mi padre como representante en todas mis presentaciones nacionales y del extranjero, nunca recibí hasta el día de hoy ninguna propuesta indecorosa, ni han tratado de enamorarme para llegar al sexo. He tenido una vida artística libre de ese tipo de situaciones. Mis contados romances siempre han estado lejos de los escenarios, en mi vida privada únicamente.

El precio de estar expuesta a la luz pública y mostrarte a los demás suele ser alto. ¿Tú qué opinas? En cierta forma así es, pero como en mi caso no he sido una chica con excesos en su comportamiento, no he tenido problemas de esa naturaleza. Como me ven soy, lo único que cambia es que dn escenarios soy muy expresiva y en mi vida privada tranquila.

Háblame del poder de la mujer, de su fuerza en un mundo que lucha por la Igualdad… Las mujeres somos poderosas, pienso que cada día existen iguales oportunidades, por lo menos en mi campo; hay poco que nos lo propongamos, que no podamos hacer. La lucha por la igualdad de las mujeres ha venido dándose por años, abriendo caminos, alivianando las dificultades. Las cosas no suceden de un día para otro. Hay que continuar la senda señalada. No obstante, sí pienso que por nuestra constitución física habría limitaciones en ciertas actividades que la mujer no podría realizar, debido a que somos fuertes pero a la vez delicadas. Pero ése es mi criterio, es posible que proponiéndoselo, toda mujer que quiera hacerlo, podrá!

El valor de la caricia, del sentimiento en tiempos de crisis. ¿Crees que se ha revalorizado o ha sido devaluado? Oh! Para mí que se ha revalorizado, muchos nos hemos vuelto más sensibles, más tiernos, más dulces. Estos tiempos difíciles en donde hemos visto tantos amigos partir, nos enseña que el viaje es corto y debemos aprovecharlo al máximo… que no es más importante cuánto tienes, cuánto ganas, si no, cuánto amor das y te dan. El calor familiar, otrora ajeno al género masculino más que todo, ahora es cotidiano y eso es muy favorecedor.

Me comentaste en la última entrevista que estamos en una nueva revolución: “La revolución de las relaciones humanas. Ahora es el momento de que seamos compasivo con los demás y que es el momento de destruir los estereotipados conceptos masculinos en el trato con los demás y especialmente con la mujer y viceversa”. Me gustaría que lo detallaras más si eres tan amable. Bueno, no porque sea repetitivo pero puedo afirmar que siempre intento ser amable. Muchas veces sientes que hay palabras que te hieren o actitudes que molestan, pero todo eso puedes vencerlo con alguna frase bonita, una sonrisa afable. No hay nada que logre más que una sonrisa sincera y una mano extendida. Y si la otra persona no capta el mensaje, ella se lo pierde. Considero que los hombres están aprendiendo en el camino, y un buen porcentaje sabe que a las mujeres hay que tratarlas con tino y respeto, aunque claro se siguen dando abusos en el mundo, de todo tipo, desde el hombre hacia la mujer.

¿Tu futuro proyecto cuándo verá la luz? Nunca digo futuros proyectos, porque mis proyectos siempre son del presente. Hago cosas por la música cada mañana, cada tarde, cada noche… aunque sea algo mínimo por lo duro del tiempo, pero así lo hago. Ahora por ejemplo, luego del virus que azotó mi hogar por mes y medio, a mi padre y a mí, y el dengue que afectó a mi mamá, estoy porgrabar dos nuevos temas diametralmente opuestos, o quizás no? Una canción, cover, que tiene que ver con la lucha interna de una mujer que ha estado en drogas…y un tema original de mi compositor oficial español Dr. César García-Rincón, también con mensaje positivo, porque mis canciones aunque sean “románticas” -a veces- siempre tienen algo bueno que resaltar.

Unas palabras para los lectores…. Me despido con un hasta luego…nos estaremos viendo en el camino… no somos si no partículas de polvo de estrellas y precisamente por eso, nuestros sueños siempre intentan alcanzar esas estrellas! Cuídense, aprecien su cuerpo, su familia, sus talentos, lo que tienen… Si lo analizan bien, es posible que puedan advertir que tienen mucho más delo que han aspirado tener. Gracias por la entrevista a mi gran amigo José Luis, caballero gentil, profesional destacado, poeta y escritor, que me brinda la oportunidad de expresarme con el corazón y al rotativo. Muchos éxitos para ambos. ------- Tras la entrevista llegué a la conclusión de ratificar mi opinión sobre la gran persona que es Gabriela Franco y el claro relevo de estrellas de la altura como Madonna, Beyoncé, o la misma Gigliola Cinquetti en música romántica.