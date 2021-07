"Dindirindin! Una locura musical’’, la nueva propuesta de Notte&Giorno que se estrena en Barcelona Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 17:04 h (CET) La compañía apuesta por un nuevo espectáculo que combina de manera innovadora música del Renacimiento y Commedia dell'Arte, dando a luz a una obra de dimensiones operísticas El próximo 31 de julio el renacimiento tomará vida encima del escenario del Teatro de Sarriá gracias a ‘Dindirindin! Una locura musical’. La compañía musical y teatral Notte&Giorno vuelve con una propuesta innovadora que, tras haberse pospuesto prácticamente un año, de nuevo creará un puente entre el pasado y presente para crear una experiencia única para todos los públicos.

Tras el estreno seguirán tres etapas en gira por Cataluña, que llevará a la compañía al Festival Notes d'Aigua (Arbúcies, domingo 1 de Agosto), al Festival Musicant (Campllong, sábado 28 de Agosto) y, finalmente, al Ciclo de Música Rosa Sabater (Vilassar de Mar, domingo 3 de Octubre).

'Dindirindin! Una locura musical', es un proyecto de música-teatro que combina dos de las más importantes herencias teatrales y musicales ligadas a la Cataluña de hoy desde los tiempos de la Corona de Aragón en el Siglo XVI. Este proyecto es el punto de encuentro entre el teatro de máscaras de la Commedia dell'Arte y la música de los cancioneros de la época. Se trata de una inmersión musical y teatral en la cultura mediterránea, de la zona de Nápoles, Barcelona y Valencia. Todos los elementos los vertebrará la Diosa Locura, un personaje inspirado en el Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam (1509). Este personaje hará uso del ideario humanista para ayudar a desprenderse de las máscaras que todo el mundo lleva y librarse del convencionalismo social para desarrollar una identidad personal.

El reparto lo encabezan los miembros de Vox Harmónica, formado por Antonio Fajardo, Mariona Llobera, Ferran Mitjans y Anaïs Oliveras en una obra protagonizada por Laura Pau, actriz que interpreta a la Diosa Locura. Además, con un conjunto de ministriles compuesto per instrumentos musicales originales integrado por Edwin García, guitarra y vihuela; Emiliano Pérez Riverol, flautas y corneta: y Pere Olivé, percusión. La dramaturgia está a cargo de Jordi Pérez Solé, que firma también la dirección escénica asistido en el movimiento escénico por Laura Calvet y en la técnica de Commedia dell’Arte por Toni Pastor. Josep Vila i Casañas es quien estará al cargo del coaching musical y a la vez firma una de las dos obras contemporáneas de estreno que incluye la obra “Alabanza del Amor Propio”, junto a la obra “Elogio de la Locura”, firmada por la compositora Mariona Vila.

Esta innovadora propuesta viene de la mano de Notte&Giorno, una compañía multidisciplinar establecida en Barcelona y fascinada por las artes en vivo, la música de todos los estilos y períodos, así como interrelación con el poder, la historia y la sociedad. Fue fundada en 2016 por el cantante y actor Antonio Fajardo y a lo largo de su recorrido han llevado a los escenarios 'Jordi y el Leviatà' (2016), 'Schubert de cerca’ (2017) y 'Club Monteverdi' (2018).

Dindirindín!, como sucede siempre en los proyectos de Notte&Giorno, empezó desde una necesidad expresiva ligada a un proceso de co-creación que implicó a sus intérpretes a lo largo de la configuración de la trama, guion, repertorio, etc. Y comparten un mismo objetivo: poner al alcance del público una experiencia musical propia de las programaciones elitistas a la vez que se siente empoderado, directamente interpelado, y se ve movido a expresarse más allá del aplauso. El círculo de co-creación que ha desplegado el proyecto a lo largo de tres años (desde el verano de 2018) está integrado por Berta Vidal, Mariona Llobera, Anaïs Oliveras, Ferran Mitjans, Carles Blanch, Jordi Pérez Solé y Antonio Fajardo, capo buffo de la compañía.

Hasta hoy ya han ofrecido más de 30 actuaciones en teatros y espacios multidisciplinares como el Maldá Teatro, Teatro Metropol de Tarragona, Espacio TER, Teatro del Centro, Auditorio de Vilafranca del Penedès, Museo de Arte de Cerdanyola, Palacio Falguera o la Casa de la Seda de Barcelona; y han participado en festivales como Espurnes Barrocas, Resonare, Anocheceres de Otoño, Ópera en los Parques, Verano de Cultura, Castillo de Geltrú, Noches de Verano de Vallromanes y Notas de Agua.

‘Dindirindin! Una locura musical’ cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de quien ha recibido una subvención para la promoción de la música. El espectáculo ha sido impulsado gracias a la exitosa campaña de micromecenazgo promovida desde la plataforma Goteo.org. Además, Notte&Giorno ha firmado un convenio de residencia con la Sociedad Cultural ‘La Vicentina’ de Sant Vicenç dels Horts. La compañía ha recibido también el apoyo de la beca ‘Chebec’ de la Comisión Europea, e ICUB (Ayuntamiento de Barcelona) y Barcelona Activa para el desarrollo de la estructura empresarial vinculada a su producción

