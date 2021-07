¡Mamma mía, qué bochorno!

Son las 13:30, ¡mamá mía! Salgo del trabajo. Cruzo la calle. Camino por la acera de enfrente hacia el palacio de Larrinaga. Una vez estoy allí, por la calle Miguel Servet, voy hacia la calle Hijar. Allí como todos los días, en el bar Medina. Hoy parece que esté frente a un horno: el aire es caliente, el asfalto despide fuego, los coches arden… Estoy sudando como un mono. Noto que las gotas me caen a chorros de la frente, por mis axilas, por la espalda, el pecho, etc. Al caer a la acera, salpican ruidosamente. Gracias a la temperatura ambiente, enseguida se evaporan.

Aunque, observo por el rabillo del ojo que la gente se aparta de mí y me observa boquiabierta. Mis ropas están empapadas. Camino pesadamente. Mis calcetines, al andar, dicen:”¡chof, chof, chof” Y mis sesos, a punto de cocción, le contestan:” Chuo, chup, chup!” Procuro caminar por la sombra que voy encontrando en mi trayecto. Aún así, hay tramos en los que estoy a merced del sol. Llego al Medina, ¡uf! Menos mal que tienen aire acondicionado..

Creo que he adelgazado un par de kilos desde que salí del trabajo. Como todos los días, Luis me pregunta que quiero de comer y yo se lo digo: me siento, como, me hecho un par de partidas de ajedrez con Pedro y regreso al trabajo...