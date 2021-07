​Todas las razones por las que los sexshop online se han convertido en tendencia Los juguetes eróticos son un elemento clave para desarrollar una vida sexual más plena e intensa Redacción

lunes, 26 de julio de 2021, 13:32 h (CET) Según un estudio publicado por el portal Statista, el 36% de las mujeres españolas dice que ha probado alguna vez los juguetes eróticos. En el caso de los hombres, un 31% afirma haberles dado uso alguna vez, mientras que a otro 31% le gustaría experimentar con ellos.



Y es que no cabe duda de que esta es una industria en auge. Pero buena parte de su éxito actual se lo debe a la aparición y el crecimiento de los sexshop online, que permiten adquirir este tipo de artículos con una serie de ventajas que precisamente son las que suelen buscar los usuarios de este tipo de productos.



¿Qué aporta una tienda erótica al consumidor?

Como se acaba indicar, el comprador encuentra una serie de beneficios cuando adquiere un producto en un sexshop online:

Discreción absoluta La sexualidad es una de las facetas más naturales del ser humano. Y por ello, a día de hoy son muchas las personas que no tienen tabúes a la hora de hablar abiertamente de aspectos que forman parte de su intimidad. Sin embargo, es lógico también que haya muchas personas que son más celosas de todo lo que concierne a su vida privada. De ahí que deseen mantener la discreción en lo relacionado con sus hábitos sexuales.



Pues bien, lo cierto es que los sexshop online suelen respetar totalmente la privacidad del cliente a la hora de hacer sus envíos. Para ir sobre seguro en este aspecto, cabe destacar que en lacestadelplacer.com envían los pedidos embalados por completo y sin ningún tipo de identificación o reseña que pueda dar pistas acerca de su contenido.

Artículos de calidad Otro de los puntos a favor de las tiendas eróticas online es que suelen contar con productos de buena calidad. Algunos de ellos han supuesto un punto de inflexión en el mercado, y hoy en día forman parte de las prácticas sexuales de gran cantidad de personas. Al consumidor le gusta saber que está adquiriendo un artículo de calidad en cualquier caso, pero si además se trata de un artilugio que formará parte de su intimidad, es especialmente importante buscar buenas cualidades en el mismo.

Total garantía Además de lo anterior, los artículos que se venden en los sexshop online cuentan con la garantía de dos años que obligatoriamente deben ofrecer los productos en España. Siempre tranquiliza saber que se cuenta con este tiempo de garantía, porque aunque no es habitual, incluso los artículos de mayor calidad pueden presentar en un momento dado un fallo imprevisto.

Y tener la seguridad de que durante ese tiempo se va a reparar el juguete sexual o cualquier otro artículo comprado, o se obtendrá otro en sustitución si lo anterior no es posible, anima a realizar la compra.

Un amplio catálogo En las tiendas eróticas de Internet se puede encontrar todo tipo de juguetes sexuales y otros artículos que amenizan las experiencias sexuales. Lencería erótica, masturbadores, lubricantes, y succionadores son algunas de las categorías más habituales en estos comercios electrónicos, pero hay otras muchas opciones entre las que elegir.

El mejor asesoramiento Los sexshop online no solo son ecommerce en los que se venden productos de temática sexual, sino que su función suele ir más allá. Así pues, es habitual que en estos sitios web se ofrezca una variada y valiosa información al usuario, que encontrará los mejores consejos, ideas e instrucciones por parte de quienes se dedican al sector.

Esto es muy de agradecer, teniendo en cuenta que esta industria no hace más que crecer, y continuamente salen al mercado nuevos juguetes sexuales con los que los usuarios no se encuentran familiarizados.

Además son muchas las personas que día tras día se inician en el mundo de los juegos íntimos, y nada mejor que contar con el asesoramiento de los profesionales antes de tomar su decisión de compra. Sobre todo a la hora de comprar productos como los lubricantes.

La importancia de los artículos que venden los sexshop online

Los juguetes eróticos sirven para mucho más que para probar nuevas emociones. Más allá de esto, son un elemento clave para desarrollar una vida sexual más plena e intensa, lo cual redunda en beneficio de la salud física y psicológica de las personas. A día de hoy hay un consenso bastante generalizado acerca de que tener buen sexo es sinónimo de salud.

Pero no solo los juguetes sexuales ayudan en estos fines. Otros elementos que se venden en los sexshop online, como los lubricantes íntimos, contribuyen en gran medida a disfrutar más del acto sexual, haciéndolo más placentero. Además hay casos en los que son prácticamente indispensables, por ejemplo cuando se innova probando posturas nuevas, y es necesario contar con una ayuda para facilitar el cambio.

Por su parte, la lencería erótica añade creatividad e imaginación a las relaciones sexuales, haciendo que sea más fácil dar rienda suelta a muchas de las fantasías propias de las personas adultas. Algo que en muchos casos resulta de vital importancia para reavivar la pasión, y que la química se mantenga con el paso del tiempo.

