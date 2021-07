ASCOE: ¿Cómo salir de la multipropiedad? Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de julio de 2021, 13:58 h (CET)

Muchos propietarios de semanas se han planteado alguna vez salir de la multipropiedad. Sin embargo, el miedo a ser estafados en el intento les frena dentro de un sistema que poco menos es una estafa.

Las ventas agresivas de los últimos años han hecho que miles, por no decir millones, de adquirentes de este producto se hayan sentido estafados.

El suculento negocio de la pescadilla que se muerde la cola, hoy conocido, aunque mal llamado multipropiedad, entraña los más diversos y oscuros negocios que llevan sometiendo a los socios propietarios varias décadas.

La lista de sociedades y personajes que se han beneficiado de una forma o de otra de los adquirentes de estos productos es larga: empresas de venta de semanas de multipropiedad asociadas a otras de reventa, empresas que prometían la venta segura de la multipropiedad, previo pago adelantado por este servicio u otras que ofrecían la traducción de contratos para compradores extranjeros.

La picaresca y el engaño siempre han abrazado a este producto

Hoy en día, la picardía de los mismos vendedores o personalidades vinculadas al mundo oscuro de la multipropiedad aparecen en redes sociales o en otros espacios en internet como despachos de abogados o empresas que ofrecen la desvinculación. En el 80% de los casos, cualquier opción ofrecida por este tipo de despachos o empresas son un riesgo importante para los socios propietarios de la multipropiedad.

Es importante encontrar abogados de multipropiedad que demuestren óptimos resultados en sus procedimientos y garantías legales. Es importante no contactar con terceros o intermediarios que se anuncien o publiciten por internet.

ASCOE (Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad) garantiza a los socios propietarios de la multipropiedad opciones seguras a manos de abogados que cuentan con años de experiencia y garantías legales. Lleva 14 años atendiendo a los afectados por la multipropiedad y dando soluciones que, a día de hoy, han librado de este producto a más de 12.000 propietarios. Cualquier persona que necesite información, solucionar una situación con el complejo o simplemente salir del sistema de forma segura puede contactar con ASCOE.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.