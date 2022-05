¿Cómo quitar una mancha de aceite con sepiolita? Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 16:21 h (CET)

¿Cómo actuar en caso de fuga? Pautas generales para minimizar el daño mediante el uso de sepiolita Cuando se produce un derrame o un vertido de productos peligrosos, como aceites, hidrocarburos, taladrinas o cualquier otro producto químico que puede ser potencialmente nocivo tanto para las personas, como para el medioambiente, es muy importante actuar rápidamente. Una respuesta eficaz en los primeros momentos puede ser la clave para minimizar la afección que pueda ocasionarse.

Para ello es necesario disponer de materiales absorbentes, que ayuden a acotar y recoger el derrame, siendo uno de los más conocidos la sepiolita. La sepiolita es un absorbente granulado de origen mineral con gran capacidad de absorción. La sepiolita es inerte (no reacciona), ignífuga y universal (absorbe todo tipo de líquidos).

La actuación ante un derrame va a depender principalmente de la cantidad del producto derramado, el tipo de producto derramado, la ubicación del foco contaminante y elementos que conforman el entorno.

¿Qué pasos hay que seguir? Primero hay que localizar y eliminar/reducir el origen del derrame:cerrar válvulas, enderezar recipientes, tapar fugas… Después se deben bloquear las posibles vías de filtración:localizar y bloquear alcantarillas cercanas, arquetas… por donde se pueda filtrar el producto, mediante el uso de obturadores, o crear barreras de protección con la sepiolita. En tercer lugar, se debe realizar la contención del fluido contaminante mediante la creación de un cordón de contención con la sepiolita, evitando así que el producto se propague por la zona.

Posteriormente, se debe llevar a cabo la absorción de la carga contaminante con la sepiolita,de fuera hacia dentro y evitando pisar directamente sobre el derrame,para retirar el producto fugado. Hay que dejar que la sepiolita actúe hasta su saturación. Después, se realiza la retirada y gestión de los residuos: recoger la sepiolita en envases homologados para residuos peligrosos. Una vez se recoge la sepiolita, estos se convierten en residuos peligrosos y requieren una adecuada gestión acorde a la ley vigente, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados Es necesario gestionar posteriormente el residuo a través de un gestor autorizado (no se pueden almacenar más de 6 meses). Por último, se realiza el tratamiento de la superficie final:cuando el grueso del derrame está recogido,no pisar y retirar bien la última película del contaminante de la/s superficie/s afectada/s mediante, por ejemplo, el uso de tensioactivos, si es necesario. En el caso de derrames de hidrocarburos ligeros (aceites, gasóleos, gasolinas) se generan superficies muy resbaladizas con el consiguiente riesgo de seguridad que ello supone.

AyC, absorbentesycubetos.com, ofrece un servicio gratuito de asesoría especializada a cargo de técnicos profesionales para aclarar cualquier duda respecto a sus absorbentes de emergencia o los kits. De esta manera, AyC se convierte en un gran aliado a la hora de garantizar la seguridad de las empresas que trabajan con materiales peligrosos.



