Los humanos están diseñados para adquirir un idioma, no aprenderlo, con Hélène Colinet Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de julio de 2021, 17:00 h (CET)

Cualquier lenguaje del mundo puede ser adquirido por toda persona sin importar su procedencia y habilidades. Es importante distinguir adquirir idiomas de aprender idiomas, y la diferencia radica en que adquirirlo es un proceso subconsciente que se da de forma natural a través de la práctica y la vivencia.

Hélène Colinet es una profesora que ofrece cursos para tutores de idiomas cuyo objetivo es formarlos en la adquisición, enseñanza y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas. Estos cursos les muestran a los docentes cómo pueden enfocar sus clases de manera que resulten naturales de aprender para sus estudiantes sin importar su nivel educativo.

Adquirir un idioma de manera natural y divertida El proceso de aprender idiomas puede ser agobiante para algunos estudiantes y Hélène Colinet enseña a los profesores cómo evitarlo. Para ello, se basa en principios de adquisición de idiomas que implementa en sus programas y cursos. Hélène busca con esta formación ayudar a tutores de idiomas de cualquier nivel a desarrollar clases eficaces que sus estudiantes puedan tomar de forma natural y divertida. De esta manera, tendrán un mayor impacto y mejor relación con los alumnos en cada clase, consiguiendo resultados óptimos en su aprendizaje. Además, en estos programas orientan a los tutores sobre el uso de técnicas, juegos y actividades dinámicas en su instrucción para crear un ambiente diferente y más práctico. Es importante destacar que los cursos de Hélène Colinet están basados en evidencias científicas y en el estudio de la función del cerebro para la adquisición de un idioma, lo cual justifica su efectividad.

Las diferencias entre el aprendizaje y la adquisición de un idioma Mientras que aprender un idioma es un proceso que se da de forma consciente, adquirirlo se refiere al acto inconsciente de conocer el idioma. Esto quiere decir que, al momento de aprender un idioma, las personas saben que lo están haciendo y qué conocimientos y habilidades necesitan para lograrlo. Por otra parte, cuando estos adquieren un idioma, lo hacen sin ser conscientes de ello, a través de vivencias, juegos y prácticas.

Así pues, cuando se utiliza la adquisición de un idioma como enfoque principal al momento de dar una clase, los alumnos no sienten que están estudiando la lengua, sino que la están adquiriendo de forma natural mientras disfrutan de todo el proceso. Hélène Colinet ha creado sus cursos enfocándose en que los profesores de idiomas comprendan esto y puedan transmitirlo en cada una de sus clases.

Actualmente, el método de adquirir un idioma de Hélène Colinet es una forma innovadora y novedosa de presentar clases más sencillas y eficientes. Estos programas están diseñados para adaptarse a cualquier nivel y lenguaje, y sus resultados al día de hoy ya se están reflejando en muchos puntos de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.