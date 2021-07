Criterios para elegir una empresa de limpieza, por JOCORDÁN Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 13:36 h (CET) Las empresas de limpieza son la solución ideal para la mayoría de la empresas, que deciden encargar a empresas externas la limpieza de las oficinas, despachos, edificios corporativos y diversos tipos de naves de carga, almacenes y plantas de producción La creciente demanda de este tipo de servicios ha provocado la aparición de cada vez más empresas que ofrecen servicios de limpieza. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta al elegir una empresa de limpieza?

¿Cómo elegir una buena empresa de limpieza?

La limpieza es una actividad en la que el efecto y el tiempo son los factores más importantes. Sólo es posible limpiar eficazmente un lugar determinado en el menor tiempo posible si se utiliza un equipo de alta calidad. No se trata sólo de equipos profesionales, sino también de productos de limpieza de alta calidad.

Una buena empresa de limpieza dispone de productos químicos especializados y, si es necesario, de agentes ecológicos. El uso de la ropa de trabajo por parte de los empleados tampoco carece de importancia.

Las empresas de renombre cuentan con equipos de limpieza que les permiten prestar servicio tanto a empresas como a instituciones y clientes particulares.

La principal cuestión a la que merece la pena prestar atención a la hora de elegir una empresa de limpieza es la calidad de los servicios prestados.

La contratación de empleados cualificados y con experiencia en limpieza influye considerablemente en la eficacia del trabajo realizado. Con el conocimiento de las técnicas de limpieza adecuadas, los empleados pueden limpiar rápida y eficazmente los suelos, eliminar el polvo, lavar las alfombras, limpiar los cristales, ocuparse de las pantallas de los ordenadores, etc.

Las empresas de limpieza profesionales ofrecen a los clientes servicios integrales y combinan estos servicios con un horario flexible para la comodidad del cliente.

El proceso de limpieza de oficinas sólo es eficaz cuando se garantiza el acceso a todas las zonas. Por eso es tan importante ajustar el horario a las horas de trabajo de la oficina de forma que no se moleste a los empleados.

¿Por qué contratar una empresa de limpieza es una buena solución?

Limpiar por cuenta propia las empresas y los grandes espacios de oficinas no sólo es ineficaz, sino que además requiere mucho tiempo. Un lugar de trabajo ordenado y limpio tiene un efecto positivo en el confort y la productividad.

Las empresas de limpieza ofrecen la garantía de un proceso de limpieza de oficinas realizado de forma fiable. Las empresas profesionales se adaptan no sólo al plazo fijado por el cliente, sino también a un tiempo determinado. Esto es especialmente importante para las farmacias, tiendas y clínicas.

Por ejemplo, una de los lugares más sucios en las oficinas son las alfombras y moquetas. Requieren el uso de agentes de limpieza profesionales y por ello vale la pena considerar la opción de la limpieza profesional de alfombras. El método de limpieza de alfombras por extracción permite cuidar este tipo de superficies.

La técnica que se utiliza es una limpiadora que, mediante un cabezal eficaz y silencioso, rocía en profundidad una solución presurizada del agente de lavado. A continuación, aclarar y aspirar el agua y la suciedad de la alfombra o moqueta dejándola limpia. Gracias a este moderno método, el detergente penetra rápidamente en la estructura de la fibra, neutraliza los malos olores y elimina las manchas.

Las empresas que emplean personal cualificado y utilizan productos químicos de alta calidad son una garantía de éxito de la operación.

¿Qué se debe tener en cuenta al elegir una empresa de limpieza?

Servicios especializados

Elegir una empresa de limpieza de oficina no es una tarea fácil. No debe ser una decisión espontánea, sino el resultado de un proceso en el que se considere si el servicio de limpieza elegido cumple los requisitos del cliente en cuestión.

Los empresarios tienen muchas empresas de limpieza profesional entre las que elegir, ya que la externalización de la limpieza es uno de los sectores que más se están desarrollando.

Externalización de los servicios de limpieza

La limpieza de un edificio de oficinas, público o industrial es un concepto que engloba numerosas actividades en el ámbito de la higiene laboral. Se debe llevar a cabo con frecuencia y de acuerdo con las directrices de salud y seguridad. Por eso es muy importante confiar esta tarea a una empresa de limpieza profesional.

La popularidad y la creciente demanda de este tipo de servicios hace que se puedan encontrar ofertas atractivas en todas las ciudades grandes y pequeñas.

Otra cuestión es el alcance de los servicios que ofrece una determinada empresa de limpieza a sus clientes. Por ejemplo, en el servicio de mantenimiento de la limpieza en restaurantes, utilizar agentes y dispositivos profesionales es indispensable para dejar la cocina impecable, por lo que merece la pena prestar atención a si en la empresa se dispone del equipo adecuado para trabajar en un determinado lugar.

Por otro lado, si la oficina tiene parqué, será necesario utilizar métodos sin agua, máquinas de espuma y fregadoras para renovar su estado. Del mismo modo, en el caso de los suelos de piedra y mármol, se deben utilizar soluciones indicadas para estos materiales. Antes de tomar una decisión, es importante comprobar si el servicio de limpieza es capaz de satisfacer las necesidades.

Criterios para elegir una empresa de limpieza

Los aspectos más específicos de la elección de un servicio de limpieza son la ubicación de la empresa y la compatibilidad de la gama de servicios con las necesidades del empleador, además hay otros aspectos a los que hay que prestar atención.

Se necesita una empresa de limpieza con experiencia, que conozca las exigencias de los clientes y sea capaz de satisfacerlas. Pero, ¿cómo comprobarlo?

Es aconsejable buscar información sobre trabajos anteriores que hayan realizado. Un paso habitual hoy en día después de utilizar varios servicios es publicar valoraciones y comentarios en Internet, por lo que es recomendable comprobarlos.

También conviene comprobar qué equipos utiliza el servicio de limpieza. En la actualidad, es importante utilizar soluciones ecológicas y cada vez más empresas que ofrecen la externalización de la limpieza a otras empresas eligen en primer lugar las que respetan el medio ambiente

Esto se debería confirmar con los certificados correspondientes, que se pueden pedir.

Por otro lado, el equipamiento disponible permitirá evaluar la modernidad de los métodos utilizados por cada servicio ofrecido.

