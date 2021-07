El precio de la luz obliga al 74% de los españoles a cambiar sus hábitos de consumo Un 70% de los encuestados considera que las nuevas tarifas no sirven para reducir el impacto ambiental derivado del consumo eléctrico en los hogares Redacción

miércoles, 21 de julio de 2021, 11:09 h (CET) La entrada en vigor de la nueva normativa energética y el ascenso en el precio de la luz están afectando al bolsillo de los españoles. Este miércoles está previsto alcanzar un nuevo hito, llegando a un máximo de 110,64 euros/MWh en el mercado mayorista, lo que supone un nuevo récord histórico. En uno de los meses más calurosos del año, esto está provocando que gran parte de la población se vea obligada a limitar el uso de determinados dispositivos electrónicos o a cambiar sus hábitos.

Así lo destaca la última encuesta realizada por Appinio, la plataforma global de investigación de mercados, que ha querido conocer cómo ha afectado esta nueva factura eléctrica a la población, en la que un 74% de los españoles ha afirmado que sus hábitos de consumo eléctrico han cambiado durante este último mes. De ellos, un 55% trata de reducir el consumo eléctrico en las horas punta, y un 19% consume mayoritariamente en las horas llanas o valle. Por ejemplo, el 51% considera que las horas en las que más se consume electricidad en su hogar son de 10:00 a 14:00 y 18:00 a 22:00 en días laborables, lo que coincide con el horario más caro.



Por este motivo, hacer la colada o poner el lavavajillas por la noche o el fin de semana (70%) es el principal cambio en los hábitos de la población para ahorrar en la factura de la luz, seguido de cargar los dispositivos electrónicos por la noche (44%).

Si atendemos esta cuestión sobre el cambio de hábitos teniendo en cuenta las diferentes edades de la población, encontramos grandes diferencias: mientras que este porcentaje es superior entre los jóvenes de entre 18 a 24 años (84%), vemos como desciende entre los adultos de 55 a 65 años (66%).

Después de este primer mes con la nueva factura y pese a los cambios en sus hábitos de consumo, un 56% de los encuestados afirma que ha notado una subida en el precio, siendo una de las más caras que han pagado.

¿Una motivación hacia un consumo eficiente?

Una de las justificaciones para este cambio en la factura energética por parte de las instituciones ha sido promover un consumo eficiente y avanzar hacia una progresiva adopción de las energías renovables. En este sentido, un 70% de los españoles considera que las nuevas tarifas de la luz no sirven para reducir el impacto ambiental derivado del consumo eléctrico en los hogares.

Además, un 65% de la población coincide en que el objetivo de las nuevas tarifas no es hacer que el recibo de la luz sea más justo y que se pueda ahorrar en lo que pagas por tu electricidad.

Como solución a esta cuestión medioambiental, los ciudadanos se plantean hacer frente a la subida continuada en la factura de la luz que se ha producido en los últimos años a través de la instalación de placas solares en sus viviendas. Según los datos de esta encuesta, hasta un 70% de los españoles estaría dispuesto a instalarlas con el fin de reducir costes en la factura.

