Primer paso hacia un gran Data Lake sanitario para situar España a la vanguardia en investigación clínica

martes, 20 de julio de 2021, 16:39 h (CET) La empresa española de investigación médica con el uso de inteligencia artificial, Savana, propone a la comunidad médico-científica de España presentar una propuesta conjunta al Gobierno para la creación del Data Lake sanitario recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede. Con el apoyo del fondo europeo de recuperación la iniciativa convertiría a España en potencia en investigación sanitaria, retendría talento, crearía empleo e impactaría en la calidad asistencial del SNS En la actual era digital y dentro de un contexto sanitario muy sacudido por la COVID-19, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de utilizar los datos recogidos en la práctica clínica (Real World Data, RWD) de forma ágil y rápida, así como su puesta en común a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la obtención de datos clínicos homogéneos entre las diferentes Comunidades Autónomas es en sí un reto también, ya que cada centro sanitario almacena y gestiona su información médica electrónica de manera diferente. Con este objetivo, la empresa española de investigación médica mediante el uso de inteligencia artificial, Savana, propone a la comunidad médico-científica presentar una propuesta conjunta de todo el sector de la investigación clínica en España, para llevar a cabo la creación del Data Lake sanitario que garantice una investigación clínica más robusta, asequible, multicéntrica e integral.

Un proyecto que sitúa las nuevas tecnologías al servicio de la investigación clínica

La propuesta plantea la creación de un sistema interoperable de bases de datos clínicas, orientado a investigación sanitaria, obtenido al procesar con Machine Learning (ML) las Historias Clínicas Electrónicas de los hospitales y centros de atención primaria de los diferentes Servicios de Salud, que facilite una investigación clínica más robusta, asequible, multicéntrica e integral.

La Inteligencia Artificial, en concreto el Machine Learning (ML) y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), es ya capaz de analizar los diferentes formatos de Historias Clínicas Electrónicas de los diferentes hospitales y centros de atención primaria, y convertir en tiempo real toda su información en conocimiento científico, para ponerlo a disposición de la comunidad médica e investigadora, sin poner en riesgo la seguridad de los datos y con pleno respeto por la privacidad de los pacientes. “La tecnología puede ya interpretar de forma automatizada las millones de historias de pacientes en hospitales redactadas por los profesionales sanitarios en su día a día”, asegura el Dr. Antonio Urda, Vicepresidente de Hospitales en Savana.

Un almacén de datos sanitario, junto a una tecnología capaz de procesar automáticamente la información que apuntan en su día a día los médicos en texto libre en las historias clínicas electrónicas de las distintas comunidades, permitiría crear una plataforma que recogería toda la evidencia del mundo real extraída y anonimizada en tiempo real en los diferentes centros sanitarios, para ponerla a disposición de los investigadores.

“La situación actual ha puesto de manifiesto la importancia de utilizar los datos recogidos en la práctica clínica habitual de forma ágil y rápida mediante técnicas de Inteligencia Artificial. España es un país donde se diseñan y se realizan un gran número de ensayos clínicos en distintas patologías. Tenemos la oportunidad de ser pioneros en la realización de estudios basados en resultados de vida real (Real World Evidence, RWE). La combinación del conocimiento generado en los ensayos clínicos junto al potencial que tiene el uso masivo de datos clínicos obtenidos de la práctica clínica habitual, puede acelerar de manera drástica la obtención de resultados de investigación de gran impacto con el consiguiente beneficio en la salud de nuestros pacientes.” asegura la Dra. Miren Taberna, Directora Científica de Savana.

Numerosas sociedades científicas y asociaciones de pacientes, que representan a más de 40.000 médicos y más de 600.000 pacientes de todo el país, apoyan la iniciativa. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la de Medicina Interna (SEMI), la de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad de Medicina Intensiva (SEMICYUC), la Plataforma de Organizaciones de Pacientes o la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) son solo algunas de las organizaciones que respaldan la iniciativa.

La piedra angular de esta iniciativa pasa por hacer partícipes al máximo número de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, centros de investigación, centros sanitarios, así como empresas, universidades, y cualquier organismo interesado del país. A través del sitio web Data Lake podrán sumarse al proyecto todos los organismos. Solo así se podrá llevar a cabo un proyecto de esta envergadura.

¿Para qué servirá el proyecto?

El principal objetivo del Data Lake sanitario es poder atraer a España la mejor investigación acelerando el desarrollo de estudios científicos.

Según Ignacio Hernández Medrano, fundador y director médico de Savana, “hacer realidad el sueño de contar con un sistema de bases de datos federadas, coordinadas a nivel nacional para que pueda incluirse información anonimizada de un número altísimo de pacientes facilitará el acceso a la investigación. Además, generará un ecosistema entre todos los profesionales sanitarios que favorecerá un mayor número de estudios clínicos dirigidos por parte de los institutos de investigación y organismos científicos del país. La iniciativa permitirá no solo a los hospitales transformar sus datos en conocimiento clínico -sin poner en riesgo la seguridad y con pleno respeto por la privacidad de los pacientes-, sino también guiar la toma de decisiones en salud pública a partir de la evidencia científica, eliminando la heterogeneidad de las fuentes de información”.

Por consiguiente, también se mejorará la calidad asistencial del paciente, generando conocimiento sobre las distintas patologías, aumentando el conocimiento de enfermedades raras, mejorando los resultados en salud y el desarrollo de nuevos fármacos. Por último, ayudará al conocimiento real de la situación sanitaria de todo el país, contribuirá a la optimización de recursos, así como atraerá y retendrá empleo, fomentando la vuelta de talento científico emigrado por la falta de capacidad histórica para convertir el país en polo de investigación.

“En definitiva, pacientes, ciencia nacional y sector económico recibirán un impacto positivo directo. España se convertirá en espacio preferente para cualquier desarrollo innovador, desde fármacos a dispositivos médicos (en todas sus fases) o de nuevas metodologías de investigación basadas en el análisis de datos. Lo que nos ayudará a recuperar años de retraso científico en el país” asegura el Dr. Antonio Urda, Vicepresidente de Hospitales en Savana.

La iniciativa se alinea con los objetivos del Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, al que el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) dio luz verde el pasado día 13 de julio, para convertir este país en una economía más digital y “verde”, en el marco de los fondos que Bruselas entregará para reformas e inversiones tras la pandemia, dentro del programa Next Generation EU, por el que España puede obtener hasta 70.000 millones de euros en transferencias directas.

Se trata, en resumen, de poner en marcha un proyecto de alto nivel para situar a España a la vanguardia de la investigación clínica en el contexto de la actual nueva era de la digitalización.

