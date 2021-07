​Cinco perfiles de FP Superior con buenos salarios y salidas laborales Educadores infantiles, técnicos sanitarios, comercio y marketing, informática y Big Data se posicionan como algunos de los profesionales más buscados Redacción

jueves, 15 de julio de 2021, 12:45 h (CET) Año tras año los titulados en Formación Profesional ganan posiciones tanto en empleabilidad como en salarios. Los últimos datos del Ministerio de Educación y FP avalan el creciente reconocimiento de esta modalidad formativa, cuyo número de alumnos mantiene una tendencia al alza. La cifra de estudiantes matriculados en grados superiores ha aumentado un 25% en los últimos tres cursos y ya se acerca al millón (974.445, casi 100.000 más), mientras que la cifra de estudiantes de grado medio se ha incrementado un 16,2% y roza los 400.000 (55.000 más).



Situados ya como los perfiles más demandados por las empresas, por delante incluso de los titulados universitarios, estos puestos representaron el 41,3% de las ofertas de empleo en 2020, según un reciente informe de Infoempleo y Spring Professional.



En la actualidad se imparten en España 176 títulos de FP (28 de FP Básica, 59 de Grado Medio y 89 de Grado Superior) y 15 cursos de especialización o posgrado repartidos en 26 familias profesionales. Con una oferta tan amplia, conviene tener las ideas claras para tratar de encontrar nuestra vocación profesional, si bien el hecho de conocer las tendencias del mercado de trabajo y sus salarios también nos puede ayudar a tomar decisiones.



El Informe del Mercado de Trabajo de los Jóvenes elaborado por el SEPE evidencia un descenso de ocupación en tres de las cinco ramas de actividad con mayor volumen de ocupados (Comercio tradicional y reparación de vehículos; Industria manufacturera y Hostelería) y un aumento en las dos siguientes: Actividades sanitarias y de servicios sociales, por un lado, y Educación, por otro. Solo estas dos suman un 26,6% de los jóvenes ocupados de 16 a 29 años.



Diferentes estudios sitúan la Sanidad y la Educación en la locomotora del empleo joven, en buena medida debido a las consecuencias de la pandemia. A ellas se añaden las relacionadas con marketing, tecnología, informática y datos.



“La FP de Grado Superior cubre las principales necesidades del mercado laboral, permiten adquirir las competencias profesionales para trabajar, al tiempo que facilitan la posterior progresión académica hacia estudios universitarios. Y eso sin olvidar la visión internacional en un mundo globalizado”, señala Arturo García Ceva, socio director de Campus FP.



Estos son algunos puestos laborales y sus correspondientes bandas salariales a los que dan acceso los diferentes títulos de FP de Grado Superior:

1. EDUCACIÓN: La demanda de profesionales con competencias digitales ha crecido en estos tiempos de pandemia. También la de educadores infantiles, cuyos salarios se pueden situar en torno a los 1.200 euros mensuales. Los títulos de FP en este sector permiten trabajar, por ejemplo, como educadores en primer ciclo de educación infantil, en programas con menores en situación de riesgo social, en medios de apoyo familiar o en programas o actividades de ocio y tiempo libre.

2. SANITARIOS DE APOYO: Se han convertido en profesionales imprescindibles y muy necesarios en los últimos tiempos. Las personas formadas en salud y servicios sociales registran las tasas de paro más bajas de la EPA del primer trimestre de 2021 (9,1%). Algunos títulos destacados de la oferta formativa en este terreno son los de técnicos superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico; Anatomía Patológica y Citodiagnóstico; Higiene Bucodental; Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear o Dietética.

El sueldo medio entre los técnicos de laboratorio clínico y biomédico se puede situar entre los 17.000 y los 25.000 euros anuales, aunque puede llegar a superar los 35.000 para los profesionales más sénior. Mientras, el salario de un técnico de nutrición y dietética puede oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros al mes.

3. COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING DIGITAL: El sector de retail emplea a más de 2,23 millones de personas en España (11,5% del total). Coordinadores y consultores de comercio electrónico y marketing, distribuidores o supervisores logísticos ganan terreno entre los más buscados. Aquí podemos encontrar formaciones para técnicos superiores en Marketing y Publicidad o en Comercio Internacional. Los sueldos pueden ir de los 25.000 euros de un especialista en SEO a los 70.000 euros anuales de los directores de marketing digital.

4. INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA: No hace falta pasar por la universidad para convertirse en uno de los profesionales más deseados del mercado. La Formación Profesional garantiza las competencias y habilidades necesarias para técnicos superiores en Sistemas de Telecomunicación Informáticos; en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Desarrollo de Aplicaciones Web; Administración de Sistemas Informáticos en Red o Aplicaciones Multiplataforma, entre otros.

Un desarrollador web puede empezar su carrera a partir de unos 17.000 a 22.000 euros, entre 25.000 y 30.000 con solo uno o dos años de experiencia. Un administrador de sistemas informáticos en red sin experiencia puede ganar unos 2.000 euros brutos al mes.

5. BIG DATA Y CIBERSEGURIDAD. A los anteriores perfiles podemos añadir los relacionados con la ciencia de datos y la ciberseguridad. Son dos de los últimos cursos de especialización, también llamados posgrados, aprobados por el Ministerio de Educación y FP. Los salarios oscilan entre los 28.000 y los 41.000 euros al año para el Big Data, y de los 30.000 a los 60.000 para un experto en ciberseguridad.

