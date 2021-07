​La comunicación asertiva: una herramienta para el crecimiento Nos permite plantear objetivos y perseguirlos, motivando a las personas que se encuentran a nuestro cargo o que buscamos orientar Redacción

miércoles, 14 de julio de 2021, 08:59 h (CET) La capacidad de liderazgo es un talento que no muchas personas poseen, pero que puede ser alcanzada mediante la implementación de ciertas estrategias y preceptos clave. Según los especialistas de Sferamind, una de las herramientas más efectivas para elevar el potencial personal es la comunicación asertiva.



¿Qué es la comunicación asertiva y cómo puede ayudarnos a crecer?



La comunicación asertiva es un tipo de técnica que nos permite alcanzar el nivel óptimo entre la agresividad y la pasividad al comunicarnos; supone, en principio, la capacidad de comunicar de manera efectiva y puntual nuestras ideas, deseos y personalidad sin perder el objetivo de la conversación ni el punto de vista de nuestro interlocutor.

Se trata de una herramienta de liderazgo que nos permite plantear objetivos y perseguirlos, motivando a las personas que se encuentran a nuestro cargo o que buscamos orientar. Por supuesto, esto implica una modalidad comunicativa en que se despliegan las competencias verbales y no-verbales asociadas con el intercambio de información; idiosincrasia, gesticulación, entonación, y muchos más.

Una de las características fundamentales de este modelo comunicativo —aunque no la única de ellas, las cuales veremos en el siguiente apartado—, es la capacidad de prestar atención y escuchar atentamente no solo los enunciados y formas no-verbales de comunicación que se nos presenten, sino también a aquellas que se encuentran ocultas.

Características y ejemplos de comunicación asertiva

Según plantean los expertos de Sferamind, existen tres ejes fundamentales sobre los que se organiza esta modalidad comunicativa: Escuchar atentamente, sin prejuicios ni asunciones Respetar la postura del interlocutor y practicar empatía Expresar el punto de vista propio de manera eficaz y segura

El primero de estos ejes lo mencionamos al final del apartado anterior, y resulta fundamental para producir un tipo de discurso eficaz, puesto que es la base sobre la cual se introducen las necesidades del interlocutor y las posibilidades de la comunicación que luego utilizaremos para elaborar dicho discurso.

En el segundo caso, será fundamental poner en práctica la capacidad de generar empatía por nuestro interlocutor y percibir sus necesidades desde su punto de vista. Sin embargo, esto no quiere decir fingir, sino respetar e intentar comprender, aunque no consigamos efectivamente comprender la propuesta que este nos presenta. El solo intento será suficiente para que nuestro acercamiento sea el correcto y obtengamos una respuesta acorde.

Finalmente, estos dos ejes deben conducirnos hacia el acto mismo en el que enunciamos nuestros propios intereses en función de lo que sabemos y de lo que sospechamos. Si bien es importante producir aserciones efectivas y resultados concretos, es importante no imponernos de manera abrupta. La comunicación asertiva implica persuasión y confianza, pero también inclusión y liderazgo.

Por ejemplo, en el caso de un proyecto cuya organización jerárquica sea horizontal —nadie tiene la palabra final y las decisiones se basan en acuerdos y concesiones—, es muy importante convencer al resto sin producir conflictos que entorpezcan el trabajo colectivo y nos conviertan en un foco de problemas.

