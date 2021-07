​¡Ah, Buenos Aires!, en los ‘60, en los ‘70 Si no me retiro las comprometo ¿Y si me retiro las descomprometo? Rolando Revagliatti

lunes, 12 de julio de 2021, 09:39 h (CET) Comprometo. Las comprometo. Las comprometo ante sus novios y sus maridos. Ante sus hijos y sus padres. Incluso las comprometo ante sus vecinos. Ante sus furtivos amantes las comprometo.



Abordándolas en las calles las comprometo. En todo tipo de espacios públicos las comprometo.



Si no me retiro las comprometo ¿Y si me retiro las descomprometo? ¿Aun retirándome sin exactamente haberlas comprometido, las comprometo? ¿Retirarse y descomprometerlas o no retirarse? ¿Retirarme apropiándome el compromiso o insistir con la instilación del compromiso? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.