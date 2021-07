La cólera de la sociedad productiva Situaciones pandémicas requieren decisiones. Si un gobierno no es capaz de dominar movimientos colectivos como los botellones, dice poco de ese gobierno Ángel Alonso Pachón

lunes, 12 de julio de 2021, 08:48 h (CET) Por repetir lo adecuado, sin llevarlo a la práctica, no vamos a conseguir el premio. Cuando, en un país, mientras mueren cientos de miles de personas, entre las cuales se encuentran miles de sanitarios responsables, nos pasamos el día y la noche discutiendo normas y contranormas de 17 colores distintos, según la región de turno… señores, sólo hay respuesta: IRRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL y DEBILIDAD GUBERNAMENTAL.

Ley de Seguridad y Emergencia Nacional (o como quieran llamarla), ¿para qué, si los intereses particulares prevalecen sobre el bien general? Los titubeos miedosos por las posibles respuestas, sólo tienen un apellido: INTERESADOS.

Situaciones PANDÉMICAS, como la actual, requieren DECISIONES de Estado de Alarma o de Seguridad Nacional, poniendo a disposición de las mismas a todos los medios existentes, personales y jurídicos. Si un Gobierno no es capaz de dominar movimientos colectivos como los botellones, las fiestas y celebraciones incontrolados o los eventos musicales multitudinarios… DICE POCO DE ESE GOBIERNO.

El miedo a poner en marcha normas legislativas, con “juicios y resoluciones sumarísimos” , está llevando a la ruina a la SOCIEDAD PRODUCTIVA y con ello a la generalización de la POBREZA SOCIAL.

Hace unos días visité una de las zonas importantes del turismo de costa: GANDÍA. Me sorprendió la inmensa playa, su exquisita limpieza y su permanente vigilancia… pero, MUCHO MÁS ME SORPRENDIÓ que, cuando llegaba la noche, sobre todo los fines de semana, desaparecía la vigilancia y la seguridad. La consecuencia, SUCIEDAD, SUCIEDAD, IRRESPONSABILIDAD y COVID’19 al gusto. Alguien ¿puede explicarlo?... MIEDO… MIEDO… De día bien… De noche, “PASO”.

Eso es lo que está pasando en toda España… Después nos iremos a miles de kilómetros a demostrar nuestro civismo y nuestro compromiso social…

