La democracia en peligro: ¿se está convirtiendo Nicaragua en una dictadura? Daniel Guerrero Martínez Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de julio de 2021, 13:53 h (CET) Se ha detenido a los candidatos presidenciales de la oposición, se han prohibido las protestas contra el gobierno y se han prohibido los partidos. A medida que se acercan las elecciones en Nicaragua, ¿está el presidente Daniel Ortega dando un paso más en el camino de convertir a Nicaragua en un estado unipartidista? La detención de cuatro líderes políticos de la oposición Nicaragua no trae buenas noticias: recientemente se ha sabido que cuatro líderes políticos de la oposición fueron detenidos y arrestados la semana pasada, lo que ha hecho crecer las críticas de que Ortega se está volviendo cada vez más autoritario e intenta excluir a sus oponentes de las próximas elecciones.

Dos de los detenidos el pasado martes son posibles candidatos en las elecciones de noviembre, en las que se espera que Ortega se presente a un quinto mandato. Sus detenciones elevan a cuatro el número total de aspirantes a la presidencia detenidos.

Sus nombres, como puedes aprender del artículo La fórmula de Daniel Ortega para anular a la oposición (confidencial.com.ni), son Félix Maradiaga, académico y activista político que pensaba presentarse como candidato de la oposición en las elecciones presidenciales, y Juan Sebastián Chamorro García, economista y aspirante a la presidencia. Otros dos aspirantes a la presidencia -el ex embajador Arturo Cruz y Cristiana Chamorro- fueron detenidos la semana pasada. Chamorro García detenido acusado de incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos De todas las detenciones que se produjeron la semana pasada, la que más debate suscitó fue la de Juan Sebastián Chamorro García, considerado por muchos analistas como el favorito para vencer a Ortega en las próximas elecciones de noviembre. García fue detenido acusado de incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos y de "organizarse con financiación de potencias extranjeras para llevar a cabo actos de terrorismo", según la Policìa Nacional.

Su detención, pocas horas después de la efectuada hacia el mediodía contra el también candidato Félix Maradiaga, se produce a cinco meses de la votación del 7 de noviembre y en medio de grandes críticas internacionales, que piden la liberación inmediata de los detenidos. Los cargos para los que son nombrados están contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y la Soberanía y de los Agentes Extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del régimen de Ortega.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), como puede leer en un artículo reciente sobre Nicaragua: detuvieron a Juan Sebastián Chamorro, el cuarto candidato opositor arrestado por el régimen de Daniel Ortega – Infobae, condenó la detención de Chamorro y Maradiaga y denunció que las autoridades están utilizando "un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes consideran enemigos políticos, interrogarlos, dejarlos salir de la Fiscalía y luego detenerlos de camino a casa o ya dentro". Las autoridades nicaragüenses vuelven a utilizar el poder judicial para silenciar a los disidentes Según muchos grupos de derechos humanos, como puedes leer sobre La Policía de Nicaragua detiene a un cuarto precandidato opositor (20minutos.es), entre ellos Amnistía Internacional, las fuerzas policiales bajo el mando del presidente intentan acabar con todos los opositores peligrosos para silenciar a los defensores de los derechos humanos, a los políticos y a los periodistas, garantizando así que su reelección está casi asegurada.

Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas, ha declarado: "Está claro que el camino hacia las elecciones estará marcado por actos de represión que harán imposible que la gente ejerza sus derechos políticos sin miedo a las represalias. La situación de los posibles candidatos y periodistas es especialmente preocupante y se acumula sin cesar. Pedimos la liberación de todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos.

"El gobierno de Daniel Ortega sigue obstruyendo el escrutinio internacional y hace caso omiso de los llamamientos para que detenga sus políticas represivas. Se necesita una respuesta urgente y contundente de la comunidad internacional". Las acusaciones de blanqueo de dinero contra el principal rival de Ortega suscitan preocupación Otra noticia ha alterado el equilibrio nacional e internacional: la detención de Cristiana Chamorro, prima de Chamorro García, acusada de blanqueo de capitales. La detención se produjo apenas unos días después de que pretendiera presentarse a las elecciones presidenciales por el lado de la oposición.

Muchos en la oposición la ven como su mejor esperanza para derrotar al Sr. Ortega en las urnas. Su madre, Violeta Chamorro, ganó en las elecciones presidenciales de 1990. Ahora, su detención por cargos de lavado de dinero ha suscitado mucha preocupación, no sólo dentro de la propia Nicaragua, sino también a nivel internacional, ya que, dada la situación tan crítica que se desarrolla en el país, es difícil tratar de averiguar si estas acusaciones son ciertas o carecen de fundamento. Estados Unidos había impuesto recientemente sanciones a cuatro nicaragüenses, entre ellos la hija del presidente Daniel Ortega A la tensión dentro de Nicaragua se sumó el miércoles la noticia de que Estados Unidos había impuesto sanciones a cuatro personas, entre ellas una hija del presidente Daniel Ortega, y Washington advirtió que seguiría utilizando medios diplomáticos y económicos contra miembros del gobierno izquierdista acusados de socavar la democracia.

Además, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Ortega a liberar a los candidatos presidenciales detenidos, así como a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición arrestados la semana pasada en lo que calificó de "ola de represión".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el miércoles fuertes sanciones contra la hija de Ortega, Camila Ortega Murillo, que representa a un alto funcionario del gobierno, y otras tres personas acusadas de apoyar al gobierno que, según Washington, ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos y promulgado leyes represivas. Hacienda dijo que Camila Ortega dirigía el canal de televisión Canal 13, un medio de comunicación de propiedad familiar acusado de difundir propaganda, mientras que el presidente "utiliza el gasto estatal y las leyes fiscales para promover las emisoras de propiedad familiar y destruir las emisoras independientes rivales". Conclusión La situación en Nicaragua está alcanzando un nivel de tensión muy alto, desde los detractores al actual presidente Ortega parecían estar sacando cierta ventaja de cara a las elecciones de noviembre. Pese a las recientes acusaciones de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, el presidente, que se postula para mantener el poder por octava vez, no parece ceder. Seguiremos todas las actualizaciones sobre la situación en los próximos días, esperando que todo se pueda resolver de la mejor manera y que la democracia sea respetada al final. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La "desgracia" de ser rico sin esfuerzo ​La evolución del ser humano, en todas sus facetas sociales, va llevándonos hacía escenas bíblicas terribles que nunca soñamos ver tan cerca La democracia en peligro: ¿se está convirtiendo Nicaragua en una dictadura? Daniel Guerrero Martínez Círculo vicioso, enemigos complementarios Martín Martínez Martínez, Barcelona ​No me mandes flores Enric Barrull Casals, Gerona Por un deporte (de verdad) inclusivo Kepa Tamames