¿Cómo funciona la antena del televisor? por antenas.me

miércoles, 7 de julio de 2021, 14:05 h (CET) A la hora de comprar una antena de televisión uno puede preguntarse cómo funciona para averiguar qué tipos de antenas existen y, más concretamente, qué antena se necesita Una antena de televisión está formada por por una pieza de metal central que es atravesada por unas varillas de metal. Este poste tiene unos elementos que son los que captan las señales Desde las torres de transmisión envían la información a esas barras que están situadas en una azotea o lugar con altura cerca de cada una de las estaciones de televisión.

Las antenas están diseñadas para que no recojan sonidos de otras emisoras como la radio o el teléfono. Una vez que este proceso se ha llevado a cabo y la antena capta la señal, esta señal viaja a través de un cable que está conectado a la televisión donde luego esto pasa a ser audio y video.

Se recomienda que dicha varilla esté apuntando a la televisión, esto hace que la señal llegue y se vea mejor. Además si la antena tiene más de una varilla que recogen señales de otros receptores adicionales, la televisión podrá captar más canales. Incluso contra más grande sea el poste más canales lejanos podrá captar el televisor.

Las personas que tienen televisiones analógicas no tienen antenas como tal ya que tienen unas antenas sobre el mismo televisor. Estas antenas funcionan casi igual que las antenas que se colocan en el techo ya que cuentan igual con varillas para retransmitir la señal.

Tipos de antenas

Antena logarítmica periódica - Jeanoko

Esta antena es de banda ancha que contiene varios elementos unidireccionales activos. Estas antenas son capaces de captar señales de televisión y de radio.

La antena está fabricada con un material de alta calidad, son duraderas y tienen una larga vida útil.

También tiene una polarización de línea direccional y una capacidad de 15W de potencia.

Antena Yagi - TWAYRDIO

Esta es la antena más utilizada. Tiene un dipolo el cual luego se le añaden una serie de varillas de metal. Estas varillas no están alimentadas por ninguna señal ya que funcionarán a través de ondas. Así que si utilizando una varilla más corta alargaremos el diagrama de redacción haciendo que tenga una mayor ganancia.

Dicha antena está fabricada con unos materiales de alta duración para que de este modo sea resistente a los diversos factores meteorológicos, también es ligera y robusta.

Dipolo plegado

Es similar a las antenas de media onda ya que tienen exactamente las mismas características. Lo único que las diferencia es el ancho de banda que es más elevado y se ve más incrementado, hasta incluso llegar a 300 ohmios.

Dipolo simple

Esta es la antena más básica de todas. Su elemento principal por el cual está fabricada es el dipolo Hertz, utilizada cómo base de antenas más complejas. En esta antena se puede ver cómo genera campos electromagnéticos en todas las direcciones.

Ahora solo toca escoger la antena correcta y la que más satisfaga las necesidades de cada persona.

