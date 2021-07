Zuricenter, un espacio Coworking de cinco estrellas Se trata de un espacio de trabajo destinado a profesionales independientes, emprendedores y pymes de cualquier sector Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de julio de 2021, 11:20 h (CET) Cuando hablamos de un Coworking Center entendemos que es un espacio de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes de cualquier sector, compartir un mismo espacio de trabajo en el que desarrollar sus tareas o bien, disponer un espacio de trabajo privado. Esto además se suma a una serie de servicios como suelen ser recepción, internet de alta conexión, línea de teléfono y cafetería que facilitan cualquier actividad que tengas que realizar mientras te encuentras en el espacio Coworking.

Pero hoy queremos hablar de un centro de negocios en Madrid que no es un simple Coworking Center, es mucho más que eso, ofrece todo lo que pueda necesitar un empresario o autónomo para darle el valor a su empresa o negocio en un espacio de cinco estrellas ubicado en una de las zonas más valoradas, distrito 41, en concreto en calle Velázquez 10 y 53. Cuentan con 25 años de experiencia al servicio del cliente que los avala y con el valor añadido del servicio y la atención personalizada que ofrecen. También disponen de secretarias bilingües, así como muchos más servicios con la mejor atención y calidad.

Despachos privados y oficinas flexibles

Alquiler de despachos privados Despachos privados de diferentes tamaños y precios, con imagen exclusiva y corporativa, que están decorados y amueblados, así como equipados con las últimas tecnologías.

Servicios incluidos: Apoyo telefónico y administrativo de una secretaria Bilingüe, domicilio social, fiscal y comercial, línea de teléfono exclusiva y personalizada, atención de clientes y proveedores, recepción de correspondencia, internet (Fibra y Wi-Fi), logotipo en el directorio de la entrada, sistemas de seguridad, limpieza diaria, servicio de mantenimiento aire acondicionado, calefacción y Mini-Bar privado.

Alquiler de espacios de trabajo compartidos Espacios corporativos equipados con las últimas tecnologías, zona de office, coffee y posibilidad de Mini-Bar privado.

Servicios incluidos: Domicilio social, fiscal y comercial, línea de teléfono exclusiva y personalizada, atención de clientes y proveedores, recepción de correspondencia, internet (Fibra y Wi-Fi), logotipo en el directorio de la entrada, sistemas de seguridad, limpieza diaria, servicio de mantenimiento aire acondicionado, calefacción y Mini-Bar privado.

Coworking privado Espacios de trabajo y reuniones personalizados, con las últimas tecnologías, por horas, días o permanente. Con todos los servicios incluidos, administración administrativa-técnica, así como servicios de Coffee Break, Lunch y Catering.

Servicios incluidos: los mismos que en espacios de trabajo compartidos.

Salas de reuniones y despachos ejecutivos

Alquiler de salas de reuniones por días u horas Salas de reuniones y salas de juntas de diferentes tamaños y precios bajo necesidad con todas las facilidades. Secretarias para atender las visitas y estar disponible durante la reunión para cualquier asunto administrativo-técnico.

Servicios incluidos: Acceso a internet de alta velocidad, microodenador, pantalla de gran formato, sistema de audio 3D, cámara robotizada, proyector, flipchart, equipos de impresión, fax, escáner, secretaria ejecutiva, atención personalizada de visitas, gestión administrativa y bebidas (agua mineral, café, té…).

Alquiler de despachos ejecutivos por horas, días o meses Despachos privados de diferentes tamaños y precios, con máxima representatividad, que están decorados, amueblados y equipados con las últimas tecnologías.

Servicios incluidos: Acceso a internet de alta velocidad, pantalla de gran formato, sistema de audio 3D, cámara robotizada, proyector, flipchart, equipos de impresión, fax, escáner, secretaria ejecutiva, atención personalizada de visitas, gestión administrativa y bebidas (agua mineral, café, té…).

Bonos por horas para uso de salas de reunión y despachos Bonos de 10 o 20 usos para alquilar despachos ejecutivos con atención personalizada por una secretaria durante las reuniones y dos direcciones diferentes para desayunos de trabajo, entrevistas, presentaciones, etc.

Domicilios fiscales y sociales. Sedes comerciales.

Dirección comercial o sede para empresas La domiciliación de empresas es un servicio básico para no incurrir en costes innecesarios con todos los servicios incluidos.

Servicios incluidos: Dos direcciones a efectos comerciales, atención de la oficina, recepción y custodia de documentación, recepción de correspondencia ordinaria, paquetería y mensajería, servicios administrativos y descuentos para alquiler de despachos, salas de reuniones y otros servicios.

Domicilio fiscal y social La domiciliación fiscal y social es un servicio que ofrece disponer de una imagen corporativa al menor coste.

Servicios incluidos: Dirección premium, recepción de correspondencia ordinaria y paquetería y descuentos para alquiler de despachos, salas de reuniones y otros servicios.

Oficina Virtual y otros servicios

Oficina virtual personalizada o premium: La oficina virtual ofrece servicio de secretaria que atiende tanto visitas como correspondencia. El premium da acceso a despachos y salas de reuniones.

Servicios incluidos: Atención de llamadas personalizada, oficina administrativa presencial o virtual y descuentos en alquiler de despachos y salas de reuniones.

Atención telefónica personalizada Servicio de atención con secretaria que contesta en nombre de la empresa indicada y realiza las gestiones que sean necesarias.

Servicios incluidos: total confidencialidad en las gestiones, secretarias bilingües, desvío de llamadas a móvil o fijo, notificación inmediata por email, descuentos en resto de servicios.

Otros servicios Servicios de asesoría y gestoría, trámites en organismos oficiales, públicos y privados, impresiones... y más. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Cómo serán las gafas del futuro? El hecho de graduarnos una montura es ya solo una característica más. Tienen tantas utilidades que son un elemento necesario para cualquier visión ​¿Cuándo comprar un piso en Barcelona? Es el momento idóneo para aprovechar la situación de precios que no se veían desde hacía muchos años en la capital condal Zuricenter, un espacio Coworking de cinco estrellas Se trata de un espacio de trabajo destinado a profesionales independientes, emprendedores y pymes de cualquier sector La primera consulta es clave antes de cualquier tratamiento de cirugía estética, apunta Castro Sierra Abogados Tejón & Areces, un bufete de confianza para solucionar cualquier problema que se presente ​Se dan situaciones a lo largo de la vida en las que es necesario acudir a un despacho de abogados que asesore y gestione determinados asuntos