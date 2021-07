​Estos son los tipos de billeteras Bitcoin que se encuentran en el mercado Elegir una antes de conocer sus propiedades puede llegar a decepcionar, ya que no se podrá hacer un uso práctico de la misma Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de julio de 2021, 09:24 h (CET) ¿Eres consciente del hecho de que Bitcoin solo se puede almacenar en una billetera Bitcoin especializada? Es la razón por la que las personas tienen que elegir el mejor tipo de billetera que se adapte a sus necesidades. Hay un par de billeteras diferentes disponibles, que varían según sus características. Elegir la billetera antes de conocer sus propiedades puede decepcionarte ya que no podrás tener un uso práctico de la misma. Es mejor obtener algo de conocimiento sobre los diversos tipos de billeteras Bitcoin, que se mencionan en las siguientes líneas. Después de leerlos, podrás tomar la mejor decisión.



Billetera de escritorio (desktop)

Es el tipo de billetera más popular, que se ha ganado principalmente su popularidad debido a su fantástica interfaz de usuario. Si eliges la billetera Bitcoin basada en escritorio para acceder a tus bitcoins, puedes tener un uso diferente de tus bitcoins sin cambiar a ninguna otra plataforma. En realidad, es un tipo de billetera al que solo se puede acceder desde un buen computador.

Las personas que deseen utilizar la billetera de escritorio deben instalar el software en sus computadores. Para cada billetera se debe instalar un software, que no se puede mover a otro sistema, por lo que debe protegerse de una manera muy segura. Lo mejor de esta billetera es que es una buena opción las personas que están comenzando a usar Bitcoin y aún no están listas para otros tipos de billeteras.

Billetera móvil

La billetera móvil está desarrollada principalmente para personas que desean administrar sus bitcoins de la forma más sencilla. Si hablamos de las otras billeteras, se puede acceder a ellas en ubicaciones específicas, lo que es realmente un problema para las personas ocupadas. Esta es una buena opción para estas personas, ya que simplemente pueden instalar una billetera móvil en su teléfono inteligente o tableta. Simplemente tendrán que acceder a su billetera de Bitcoin en cualquier momento que quieran intercambiar o realizar transacciones utilizando los bitcoins en el página.

Incluso si estuvieran viajando a algún lugar, podrían realizar transacciones utilizando bitcoins porque solo se requiere el teléfono inteligente con una conexión a Internet para acceder a esta billetera. Si vas a utilizar una billetera Bitcoin por primera vez, se te sugiere que pruebes esta porque no necesitarás ninguna ayuda para tener acceso.

Billetera web

La billetera web para Bitcoin es la mejor opción para las personas que no tienen un dispositivo fijo para administrar sus bitcoins. Esto se debe a que solo se requiere un navegador genuino en cualquier tipo de dispositivo que tenga conexión a Internet. Al usuario se le ofrecerá un enlace que deberá ingresar en el sistema para tener acceso a la billetera.

Antes de elegir esta billetera, hay que tener mucho cuidado con el hecho de que pueden enfrentarse fácilmente a ataques maliciosos si no consideran el tipo correcto de billetera. Los usuarios tienen una preferencia por las billeteras web porque no requieren ningún espacio en sus sistemas, lo cual es algo muy único. Si no estás listo para incurrir en ningún gasto para obtener una billetera Bitcoin, la billetera web es sin duda una excelente opción para ti.

Billetera de hardware

Las billeteras de hardware se introdujeron para las personas que no confían en las billeteras digitales. Sí, así como lo lees: es una billetera que está disponible en forma física. Las personas pueden llevar fácilmente esta billetera porque tiene la forma de un USB, como un dispositivo. Simplemente tienes que conectar este dispositivo al sistema informático para acceder a la billetera de hardware.

Lo mejor de la billetera de hardware es que no tiene riesgo de ser pirateada, pero aun así debes guardarla de manera muy segura. Esto se debe a que si extravías la billetera de hardware o si la pones al alcance de cualquier persona inapropiada, puedes perder el acceso permanente a la billetera. Para comprar una billetera de hardware, la persona tiene que gastar mucho porque es el tipo de billetera más caro.

Al final, eres tú quien debe decidir sobre la elección del tipo de billetera Bitcoin más adecuado según su idoneidad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Cómo serán las gafas del futuro? El hecho de graduarnos una montura es ya solo una característica más. Tienen tantas utilidades que son un elemento necesario para cualquier visión ​¿Cuándo comprar un piso en Barcelona? Es el momento idóneo para aprovechar la situación de precios que no se veían desde hacía muchos años en la capital condal Zuricenter, un espacio Coworking de cinco estrellas Se trata de un espacio de trabajo destinado a profesionales independientes, emprendedores y pymes de cualquier sector La primera consulta es clave antes de cualquier tratamiento de cirugía estética, apunta Castro Sierra Abogados Tejón & Areces, un bufete de confianza para solucionar cualquier problema que se presente ​Se dan situaciones a lo largo de la vida en las que es necesario acudir a un despacho de abogados que asesore y gestione determinados asuntos