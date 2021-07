El libro electrónico aumentó sus ventas un 40% durante la pandemia Un 60% afirma leer más en verano que en invierno. El transporte público es de los sitios más frecuentes de lectura Redacción

martes, 6 de julio de 2021, 10:53 h (CET) Desde la web de cómics, música, cine, series y videojuegos Cultture.com, observamos la actualidad con respecto a los libros electrónicos. Con la llegada del verano, el buen tiempo, disfrutar de las piscinas y las playas, aumenta el consumo de libros. Es clásico cuando se va a la piscina o a la playa a tomar el sol, llevar un libro para disfrutar de la lectura. Pero es en ese momento donde hay que decidir: ¿libro en papel o libro electrónico?

Es a partir de 1971 con el proyecto Gutenberg cuando se comenzó el gran proyecto de crear una biblioteca digital de libros. Con esta iniciativa se comenzó a digitalizar todos los manuscritos que se iban publicando, llegando hasta nuestros días en los cuales muchos de los escritos que se publican ya ni si quiera tienen una versión física. Los libros se pueden leer en cualquier medio actual que tenga pantalla, como un móvil u ordenador, pero la gran popularización para leer libros fuera del ámbito de estudio, es decir, las novelas, fue con la llegada del llamado “ebook”.



A partir de 2007 con la llegada del Kindle la forma de consumir lecturas ha cambiado, llegando incluso a decirse que sería el fin de los libros en papel. Pero se ha visto que no es así: la guerra entre libro de papel y electrónico continúa. Aunque cada vez son más los lectores que afirman leer en ebook por la comodidad y precios más asequibles de los libros, pero muchos lectores dicen sentirse diferentes cuando leen en papel, ya que hay cierto grado de “placer” al pasar las páginas para continuar leyendo.

Durante la pandemia por coronavirus durante el 2020, la lectura fue de las actividades que más aumentaron entre la población española, incluyendo a personas de todas las edades. La situación que se vivió de encierro no permitió a las personas comprar libros en físico a menos que fuera vía comercio online, por lo que muchos lectores se pasaron al libro digital, aumentando en más de un 40% las ventas de libros digitales con respecto a 2019. Este aumento es destacable, pero se viene observando como la última década ha sido muy buena para este formato de lectura.

Una de las grandes medidas adoptadas hace años que a causa de la pandemia ha sido adoptada por un mayor número de personas, son los préstamos digitales de las bibliotecas. La plataforma eBiblio es accesible en toda España y se puede acceder a miles de libros de su base de datos solo con registrarse.



La lectura sigue destacando por su capacidad para entretener y educar, siendo la temática más destacada entre los españoles la ficción, la novela negra o policiaca y la romántica. Aumento durante el 2020 los libros dedicados a la autoayuda para poder superar los problemas personales en una de las etapas más difíciles que se han vivido en los últimos 100 años. Para conocer cuales son las costumbres de lectura y los gustos por la misma, hemos preguntado a los lectores de cultture.com:

Un 60% afirma leer más en verano que en invierno. Las vacaciones, tener más horas de luz y poder leer al aire libre son las causas principales de este aumento de lectura.

El transporte público es de los sitios más frecuentes de lectura. Un 80% de los encuestados lee frecuentemente en sus trayectos diarios, ya sean libros o periódicos.

El género preferido para leer es la novela de ciencia ficción seguida por la novela de ficción. El 25% de los lectores combinan estos dos géneros en sus lecturas recurrentes.

El 40% de los lectores combinan la lectura de libros físicos con libros electrónicos. El principal motivo es la comodidad del libro electrónico al ser más manejable, ya que no ocupa casi espacio y tampoco pesa. Aún así en las casas se mantienen y se completan las bibliotecas de libros físicos.

