Los mejores videojuegos de 2021 Para aquellos que quieren mantenerse a la vanguardia y actualizados, es bueno saber cuáles son las mejores propuestas de este año Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 2 de julio de 2021, 08:44 h (CET) Uno de los mayores usos que se le da a Internet es el del entretenimiento, debido a que hay infinidad de juegos que se pueden jugar de forma online en cualquier momento. Pero para aquellos que quieren mantenerse a la vanguardia y actualizados, es bueno saber cuáles son los mejores videojuegos de 2021.

Se puede decir que Internet es una fuente infinita de entretenimiento, pues son bastante amplias las opciones que se tienen, no obstante, los videojuegos online son los más consumidos por millones de personas en todo el mundo, no solo porque hay para todos los gustos, sino que la mayoría de ellos son de acceso libre y se pueden jugar desde cualquier lugar. En vista de ello, hablaremos sobre los mejores videojuegos de 2021, lo cual puede ser de gran interés para aquellos jugadores que se quieren mantener actualizados y disfrutando con todo lo nuevo.

Juegos de casino

A pesar de la gran cantidad de tipos de videojuegos que se pueden encontrar online, unos que jamás pasan de moda son los clásicos juegos de casino, debido a que los mismos, con las luces y los sonidos de los juegos, simulan el ambiente perfecto para que las personas puedan sentir que están en un casino físico, pero con la increíble ventaja de no tener que salir de casa y mucho menos cumplir con las normas que por lo general exigen para entrar en estos establecimientos.

De este modo, las personas tienen a su disposición todos los juegos que deseen, como por ejemplo, apuestas deportivas, bingo, las populares máquinas tragamonedas o slots, los juegos de cartas como el póker o el blackjack, y por supuesto, la ruleta online, la cual se puede jugar completamente en vivo, tal como si se estuviera en un casino real, pues cada giro de la ruleta estará dirigido por un crupier de verdad, haciendo que la experiencia y la emoción que se viven, sean incomparables.

Asimismo, los usuarios del casino online tienen en las plataformas varias salas para jugar con la modalidad de ruleta que deseen, ya sea la ruleta francesa, europea o americana, todas disponibles y completamente gratis, con excelentes gráficos y modos de jugar muy sencillos, que pueden ser dominados tanto por jugadores expertos, como por principiantes, pues el secreto para triunfar en estos juegos, es seguir siempre las reglas.

Juegos de acción

En la mayoría de los casos, en la categoría de juegos de acción predominan los del tipo shooter táctico y multijugador, como por ejemplo: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Team Fortress 2, Destiny 2, Warframe, Paladins y otros, que han sido muy esperados por los adeptos a la acción, la adrenalina, y por supuesto, el empleo de estrategias para superar las misiones sin ser derrotados por los contrincantes.

Juegos de estrategia y gestión

Los juegos de estrategia y gestión son los que más desafíos presentan para la mente, la creatividad y la inteligencia de las personas, pues los mismos están llenos de retos que requieren un nivel alto de las capacidades de resolución de problemas, haciendo uso de los diferentes elementos que se ofrecen a lo largo del juego.

En el 2021, los adeptos a este tipo de juegos han estado ansiosos por ponerse a prueba con juegos como los siguientes: Civilization VI. Total War: ROME. Age of Empires IV. Evil Genius 2. Los Battle Royale

Para finalizar, es necesario hablar sobre otros de los favoritos de las personas que les encantan los juegos de destreza, combate, y sobre todo, posesión de territorios. Tal es el caso del Fortnite Battle Royale, Call of Duty: Warzone, Apex Legends y la más novedosa versión del Super Bomberman R Online, que tienen el 2021 como año de estreno. En este tipo de juegos participan más de 100 jugadores de manera simultánea, los cuales pueden formar grupos y trabajar en equipo para lograr los objetivos y conquistar el territorio.

