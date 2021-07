Cabo Verde, con coach, como destino para encontrar la calma Se trata de un viaje de crecimiento personal, tanto por el destino como por la posibilidad de pasar los 9 días con la facilitadora de los talleres Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 2 de julio de 2021, 08:12 h (CET) ¿Un viaje para encontrar la calma y descubrir Cabo Verde, acompañado de una coach y a un precio imbatible? Sí, es posible. De hecho, hay cuatro fechas para disfrutar de este viaje único a Cabo Verde durante el verano que comienza, siendo la primera salida el próximo 10 de julio.

Esa es la innovadora propuesta de Marta Aguilar Ruiz, consultora de orden personal y organización profesional, creadora del método Re-Orden para todo el que busque encontrarse con su propia calma tan solo contando del 1 al 9.



9 días de vacaciones y aventura turística, 8 noches entre las islas de Sao Vicente y Santo Antao, 7 excursiones ECO-SOLIDARIAS de playa y montaña, 6 TALLERES de Orden & Organización, 5 sorpresas que recordará siempre quien viva la aventura, 4 fechas para elegir (Julio – Agosto – Septiembre), 3 regalos súper prácticos, 2 tarifas según el tipo de alojamiento, y 1 guía local que domina perfectamente el español.

Se trata de un viaje de crecimiento personal, tanto por el destino como por la posibilidad de pasar los 9 días con la facilitadora de los talleres, con 10 años de trayectoria, lo que hace de la experiencia algo integral y que, tras la experiencia en otro realizado en Portugal en 2018, acaba siendo un éxito.

En definitiva, un paquete único en el mercado para reencontrarse con uno mismo a través de viajes privados, en grupos pequeños o familiares, junto con una de las coaches mejor valoradas de nuestro país, que plantea el binomio turismo & orden en colaboración con la Agencia de Viajes AconcaguaCic. Ma 1047, que se encargará de gestionar todo lo relacionado con vuelos y alojamientos, incluso adaptándose en caso de cambios por las restricciones sanitarias que pudieran ir surgiendo.

“En esos nueve días no solo se descubre el paraíso, sino una experiencia transformadora en la que se encuentra la calma, ordenarse a uno mismo en las principales áreas de vida como la gestión emocional o del tiempo, la planificación financiera, las relaciones y la comunicación, el orden tanto en oficina como en casa o incluso de la información física y digital. La pandemia está siendo el punto de partida para comenzar de nuevo a fomentar el cuidado más personal y nada mejor que hacerlo en un entorno privilegiado” explica Marta.

Alojamiento en Hotel Oasis Atlántico Porto Novo (Mindelo-Sao Vicente), y Hotel Tiduca (Punta Do Sol-Santo Antao), establecimientos de cuatro estrellas, traslados, excursiones, comidas… todo lo que se necesita está incluido en la organización para permitir de verdad no solo un viaje a este archipiélago africano bañado por el Atlántico donde las playas, los pueblos pesqueros, la naturaleza y la paz son solo algunos de los ingredientes que, junto con los talleres propuestos, harán que la vuelta a España sea completamente diferente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.