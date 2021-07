Consejos para poner tu coche a punto antes de las vacaciones Cinco razones por las que no se deben descuidar los neumáticos este verano Redacción

jueves, 1 de julio de 2021, 08:24 h (CET) Tras un año difícil para viajar por las restricciones y la pandemia, muchas personas planean sus vacaciones de verano. Puede parecer que usar neumáticos de invierno en verano es menos complicado que cambiarlos por unos de verano, especialmente porque muchas personas no están conduciendo tanto como de costumbre en este momento. Sin embargo, los neumáticos son una parte importante de la seguridad vial que aumentará considerablemente la seguridad en las carreteras de verano. Revisar el estado de los componentes es fundamental a la hora de emprender el viaje.

1. Los neumáticos de verano se detienen más rápido sobre mojado Los neumáticos de invierno modernos están diseñados para funcionar bien en nieve, hielo, aguanieve y lluvia moderada, pero cuando se trata de calles empapadas de lluvia, los neumáticos de verano son muy superiores. La diferencia en la distancia de frenado entre un neumático de invierno desgastado y un neumático de verano en buenas condiciones sobre una superficie de carretera mojada es de más de 12 metros desde una velocidad de 80 km/h*. Eso es más de dos longitudes de un automóvil y hace una gran diferencia cuando necesita detenerse abruptamente para evitar chocar con un obstáculo en la carretera.

2. Los neumáticos de verano previenen el aquaplaning El aquaplaning es un fenómeno peligroso, en el que el neumático pierde contacto con la carretera cuando hay demasiada agua entre su superficie y la banda de rodadura. El resultado es un patinazo incontrolable, donde el conductor no puede hacer nada más que esperar lo mejor. Los neumáticos de invierno pueden ser excelentes cuando se trata slushplaning, pero no son rivales para los neumáticos de verano cuando se conduce en una masa de agua profunda. Mientras que un neumático de verano puede soportar una velocidad de más de 80 km/h en una carretera mojada antes del aquaplaning, un neumático de invierno gastado patinará sin control a 60 km/h*.

3. Los neumáticos de verano hacen que la conducción sea más cómoda y precisa Aunque pueden parecer similares, los neumáticos de verano y de invierno son para aplicaciones y conceptos diferentes. En los neumáticos de invierno, todo, desde el diseño de la banda de rodadura hasta el compuesto de caucho más blando, se ha creado para que la conducción sea segura en condiciones más gélidas. No solo son lo idóneo en verano, sino que las superficies calientes de las carreteras también harán que se desgasten más rápido y pierdan sus propiedades de seguridad en invierno para la próxima temporada.

“Los neumáticos de verano, por otro lado, están diseñados para brindar seguridad y comodidad en la conducción en verano. Calles cálidas y carreteras calientes que son perjudiciales para los neumáticos de invierno, son el hábitat natural de los neumáticos de verano. Proporcionarán un viaje fácil con un manejo preciso y una respuesta rápida al enfrentar las curvas. Esto hace que conducir no solo sea más cómodo, sino también más seguro en situaciones en las que uno tiene que maniobrar bruscamente para esquivar algo en la carretera”, dice Martin Dražík, gerente de producto para Europa de Nokian Tyres.

4. El estado y la calidad de los neumáticos son factores de seguridad importantes “Cuando se trata de cambiar neumáticos, instalar cualquier cosa debajo del automóvil no garantiza una conducción más segura. Antes de cambiar los neumáticos de verano, es importante comprobar su estado. Si tienen una profundidad de dibujo de menos de 4 mm, es aconsejable considerar comprar unos nuevos, ya que los neumáticos ya no son seguros en mojado. También es importante revisar los neumáticos en busca de desgaste desigual y cortes o roturas antes de conducir; no use nada que parezca desgastado. Además, los neumáticos no deben usarse cuando tienen más de 10 años o se han usado por más de 6 años”, dice Dražík.

Cuando compre neumáticos de verano de calidad para el verano y neumáticos de invierno premium para los meses de invierno, recibirá una seguridad óptima durante mucho tiempo.

5. Los distribuidores de neumáticos están bien preparados para atender a los clientes Los distribuidores de neumáticos están tomando medidas para asegurarse de que los clientes puedan visitar sus tiendas de forma segura. Muchas cadenas tienen en sus tiendas medidas específicas de seguridad, desinfección y distancia entre el personal y los clientes. Asimismo, muchos distribuidores tienen venta online, a través de la que se puede reservar e incluso pagar por productos y servicios, y comunicarse con el personal para preguntas y asistencia.

