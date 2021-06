Ocho de cada diez usuarios de cigarrillos electrónicos deja de fumar El 92,2% de los encuestados apoya que las autoridades recomienden esta alternativa para dejar de fumar o reducir el hábito Redacción

martes, 29 de junio de 2021, 11:44 h (CET) En España existe un gran número de fumadores adultos que desean dejar de fumar y, para ello, recurren a herramientas efectivas como los vaporizadores personales. En este sentido, 8 de cada 10 usuarios de productos del vapeo ha abandonado el tabaco por completo, según el III Estudio Hábito y uso del cigarrillo electrónico, elaborado por Sigma Dos para UPEV, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo.

De este modo, los productos de vapeo vuelven a demostrar ser una herramienta eficaz para dejar de fumar puesto que, de todos los usuarios de productos del vapeo encuestados, actualmente solo el 16,8% lo combina con los cigarrillos tradicionales, mientras que el 76% ha conseguido abandonar el tabaco de forma permanente. Por otro lado, el pequeño número de usuarios que todavía fuman a la vez que vapean afirman fumar menos, puesto que el 72% reconoce haber disminuido su consumo de tabaco de forma considerable y el 16,5% lo ha reducido a la mitad con productos sin combustión.

Los cigarrillos electrónicos son un gran apoyo en el proceso de deshabituación a la nicotina, y es que el 82% de los usuarios adultos de vaporizadores ha reducido la concentración de nicotina consumida de manera gradual, lo que apunta a que estos dispositivos ayudan a la hora de reducir la adicción a la nicotina. Precisamente, el 72,3% utiliza dispositivos con un máximo de hasta 3mg/ml de nicotina.

El estudio de Sigma Dos también revela que el vapeador español es típicamente mayor de 26 años, varón y con estudios, probando que estos productos son principalmente utilizados por fumadores adultos.

Al ser consultados por las ventajas que han percibido con el cambio del cigarrillo al vapeo, el 71,8% de los encuestados señala que se encuentran en mejor forma física o de salud. Además, el 72% reconoce haber percibido una mejora en su capacidad pulmonar y el 55,3% una reducción o desaparición de la tos respecto a cuando fumaban.

A diferencia de estos resultados, el Ministerio de Sanidad ha señalado a través de diferentes campañas al vapeo como una puerta de entrada al tabaquismo apuntando que tiene los mismos efectos en la salud que fumar. Sin embargo, la encuesta muestra que más de nueve de cada diez vapeadores fumaba tabaco tradicional antes de empezar con el cigarrillo electrónico (93,1%). En relación a esta posición, el 77,9% de los encuestados considera que Sanidad no ha tenido en cuenta las evidencias científicas para tomar una postura sobre el cigarrillo electrónico. De hecho, un 30% de los usuarios afirma que volvería al hábito de fumar si en España se prohibiera el uso de productos de vapeo. En esta línea, el 92,2% de los participantes de la encuesta vería bien que las autoridades sanitarias recomendasen el uso de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar o reducir el hábito, como ya hacen países de nuestro entorno como Reino Unido.

Los datos del sondeo también recogen las principales peticiones de los usuarios al gobierno: no subir los impuestos a estos productos, que se realicen estudios científicos para comprobar la reducción de la nocividad de estos productos respecto al tabaco tradicional y que no se equipare el uso de los vaporizadores personales a los cigarrillos. El 84,7% creen que debería tener una regulación específica diferente a la del cigarrillo tradicional.

Arturo Ribes, Presidente de UPEV, ha señalado que: “Los datos del estudio muestran una vez más que los productos del vapeo son una solución efectiva para los fumadores adultos que quieren buscar alternativas menos perjudiciales que seguir fumando. Desde UPEV defendemos esta postura y trabajamos constantemente para dar a conocer la realidad de los productos de vapeo en España”. Además, el máximo responsable de UPEV ha indicado que: “Como demuestra este sondeo, cada vez son más los españoles que confían en el vapeo para abandonar el hábito del tabaco y reducir su consumo de nicotina, y desde UPEV esperamos que esta tendencia siga al alza en el futuro y que Sanidad tome buena nota”.

José Luis Rojo, Subdirector de Investigación de Sigma Dos: “La realización del III Estudio sobre el perfil del vapeador en España supone un gran trabajo de campo y un análisis exhaustivo sobre cómo es el usuario de vaporizadores personales adulto en nuestro país”. Además, el portavoz ha indicado que: “Con la tercera edición de este estudio percibimos cómo diferentes indicadores evolucionan favorablemente en relación al vapeo en España. Cada vez más vapeadores adultos son conscientes del potencial de estos dispositivos y reclaman medidas y regulaciones basadas en la ciencia”.

