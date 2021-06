Gloria Lomana recibió el Premio Especial de REM en la gala anual de la Asociación en Marbella Al papel destacado de la mujer emprendedora y empresaria Francisco Acedo

@Acedotor

lunes, 28 de junio de 2021, 10:26 h (CET) Casi un centenar de personas acudieron a la gala de entrega de los V Premios REM 2020 (Red de Emprendedoras y Empresarias de Marbella y Campo de Gibraltar) celebrada en el Beach Club Estrella del Mar, en Marbella. Al acto acudieron los concejales del Ayuntamiento de Marbella, Cristóbal Garre y Begoña Rueda, así como representantes de distintas Asociaciones empresariales de la provincia de Málaga como el CIT Marbella, APYMEM, APYMESPA, DIMEE, AJE y AMUPEMA.

El punto central de la noche fue la entrega del Premio Especial REM como mujer de reconocido prestigio a la periodista Gloria Lomana, actualmemte emprendedora y presidenta de 50 & 50 Gender Leadership (consultora dedicada a la implantación de la igualdad y política de género en empresas e instituciones). Hay que recordar su labor como directora de los Servicios informativos de Antena 3 TV durante trece años.



El premio se lo entregó Isabel Carrasco, presidenta de REM. La galardonada al recibirlo se mostró “orgullosa por lo que representa REM de filosofía de ayuda entre mujeres. He tenido muchos contactos con amigas de esta Asociación durante pandemia y he visto como se esfuerzan y trabajan en todos los sentidos… Este es el camino a seguir. Hay que lograr un efectivo 50-50 con los hombres y abrir el paso a las jóvenes emprendedoras”.

Los premios 2020 en las cuatro categorías entre 12 finalistas y tras ser votadas por las propias socias de REM, fueron: socia más participativa (Kelly Garcete), taller del año (Inmaculada Martínez), empresaria del año (Pepi Montes) y mejor networking (Myriam Herrera).



Hay que destacar el componente solidario que tuvo esta gala al destinarse una parte de la recaudación de la cena de gala para la labor asistencial de FUNDATUL, cuya presidenta, Remedios Nieto Del Río, estuvo presente junto con distintos miembros de esta Fundación radicada en San Pedro Alcántara.

