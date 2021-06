Máscaras de pestañas Potencian la longitud, algunas el volumen, y otras simplemente lo tienen todo Ana Ruiz de Infante

lunes, 28 de junio de 2021, 10:07 h (CET) En estos meses la máscara de pestañas se ha convertido en nuestra amiga inseparable, la hemos llevado a todas partes, a falta de poder mostrar nuestra sonrisa por el uso de las mascarillas. Los ojos se han convertido en el protagonista de todos nuestros looks. No olvidemos que nos comunicamos a través de los ojos, una simple mirada puede mostrar nuestras emociones, expresiones. Ahora más que nunca “una mirada vale más que mil palabras”.

Hay máscaras de pestañas que potencian la longitud, algunas el volumen, y otras, simplemente lo tienen todo…. Entre las muchísimas opciones que tenemos, por aquí os traigo mi selección y novedades:

MAYBELLINE NEW YORK La firma presume de ser una de las máscaras más vendidas. Su último lanzamiento: LASH SENSATIONAL SKY HIGH. Esta nueva máscara de pestañas ha arrasado en ventas gracias a TikTok y su poder para alargar tus pestañas hasta el cielo. Una longitud sin límites gracias a su cepillo flexible y a su fórmula con extracto de bambú que la dosifica para lograr un resultado sin grumos.

Su éxito colapsó las ventas en tan solo un fin de semana y en muchos sitios aún cuelgan el cartel de “sin stock”.

PVP: 11,95€



MAC Hace unos días MAC nos presentó su última novedad: MAGIC EXTENSION5mm FIBRE MASCARA, una nueva fórmula con la que se consigue una longitud de pestañas ilimitada y un volumen que te sorprenderá. Las pestañas adquieren un mayor aumento gracias a que ahora tiene una de las fibras más largas del mercado: 5mm, con las que se consigue un efecto sombreado.

“Con tantas fórmulas en el mercadocentradas en el volumen y el espesor extremos, Magic Extension 5mm Fibre Mascara aporta el tipode longitud y suavidad que normalmente solo seconsigue con pestañas postizas”, asegura TerryBarber, director de Maquillaje Profesional”.

“Para las personas a las que les gusta llevarmáscara de pestañas con una fórmula de alto impacto que agrande los ojos con una granlongitud mientras se mantiene la separación desde la raíz a las puntas, este es el producto que buscan”, concluye Barber.

Precio recomendado: 27€ (disponible desde el 1 de Junio)

CLARINS La novedad de la nueva mascara de pestañas de Clarins SUPRA LIFT & CURL MÁSCARAes que es capaz de incrementar el crecimiento de las pestañas. Para ello los Laboratorios Clarins han combinado dos complejos inspirados en lo mejor de la naturaleza para conseguir una eficacia sin precedentes:

LASH LIFTING COMPLEX, una combinación de polímeros de origen natural provenientes de azúcares de semillas de chía y de lino, que incrementa de modo natural la longitud y la curvatura de las pestañas. Después de 4 semanas de aplicación se observa la mirada más abierta en un 14% con las pestañas sin maquillar.

LASH BOOSTING COMPLEX, que alarga visiblemente las pestañas y las fortalece.

Su textura y su cepillo inteligente fortalecen, curvan, dan volumen y alargan las pestañas para lograr una mirada intensa y ultra femenina. Textura ligera y una fórmula rica en pigmentos minerales negro intenso y resistente al agua, con cera de flor de naranjo amargo que envuelve, tensa y curva las pestañas para una aplicación fácil.

Precio Recomendado: 31€ (disponible en septiembre de 2021)

SVR ¿Sabíais que una de cada cuatro mujeres sufre alergias oculares? Si además usamos lentillas, o simplemente nos irrita el frío, el viento, la contaminación, estamos ante un problema de sensibilidad ocular. El maquilllaje tampoco ayuda, por ello el laboratorio dermatológico SVR que destaca por desarrollar sus fórmulas con una gran concentración de ingredientes activos,siendo consciente de la sensibilidad de nuestros ojoshan desarrollado una máscara de pestañas con una fórmula suave, hipoalergénica, sin perfume y fácil de retirar, para conseguir unas pestañas curvadas, alargadas y con más volumen, fácil de retirar sin necesidad de frotar. Además, su cepillo es ultrafino para que no irrite la línea de las pestañas.

Un nuevo producto que se incorpora a Palpebral by Topialyse de SVR, una completa gama creada para calmar párpados irritados y ojos hipersensibles, con un cuidado cutáneo experto creado específicamente para esta zona tan frágil. La línea la completan una crema calmante antipicores para párpados irritados, un desmaquillante y dos contornos de ojos en dos tonalidades.



PVPR: 18,90€

