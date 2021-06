Césped artificial, una apuesta por la sostenibilidad y por la economía

Con la llegada del verano, quien tiene la suerte de disponer de un espacio ajardinado y con terraza en casa puede disfrutar de pasar más tiempo al exterior, aunque, en ocasiones, esto también le supone un trabajo extra de cuidados y mantenimiento.

Pongamos como ejemplo el césped. Tras el invierno, en el que apenas se pasa tiempo en el exterior, con la primavera comienza a explosionar la vida, y a quien tiene césped natural, le toca hacer labores de cuidado. Por suerte, en los últimos años se ha popularizado el uso del césped artificial y TodoCESPED se impone como referente en el sector por su servicio y calidad de producto. Esta es una de las causas por las que son los mejor valorados para los usuarios en internet.



Sostenibilidad y durabilidad El césped artificial, o la mayoría de los modelos disponibles, están fabricados a partir de materiales plásticos como el polipropileno y el polietileno. Se trata de materiales que aseguran mucha resistencia y ofrecen un buen aspecto estético, agradable al tacto y resistente al pisoteo.

Son una apuesta por la sostenibilidad, porque el impacto ambiental también se mide en no tener que necesitar otras demandas de recursos, como sí ocurre con el césped natural, que requiere mucho consumo de agua. A largo plazo, por tanto, la sustitución de césped natural por su variante artificial genera menor impacto en el bolsillo y un menor consumo de agua.

Por otra parte, son materiales muy resistentes que no se ven afectados ni por el calor del verano ni por las heladas del invierno. No ocurre lo mismo con el césped natural. El artificial no requiere químicos para su mantenimiento, ni insecticidas y herbicidas.

Otro aspecto interesante es que, al no ser una superficie natural, que se poliniza, como sí sucede con el césped real, las fibras artificiales no atraen insectos, algo que lo convierte perfecto para las mascotas.

¿Qué requerimientos demanda el césped artificial? El césped artificial se puede colocar prácticamente en cualquier lugar. El desarrollo de la tecnología es un gran aliado de esta apuesta, pues los modelos actuales ofrecen un aspecto muy real, duradero y resistente.

En TodoCESPED cuentan con ocho modelos diferentes, con estéticas variadas y pensados para diferentes necesidades, y todos ellos con una vida media de al menos 20 años, resistentes al fuego y al cloro, por lo que se puede usar en el espacio que rodea a la piscina.

A su vez, esta y otras empresas cuentan con asesores y profesionales altamente especializados que pueden aconsejar sobre cuál es la mejor superficie a instalar en función de las propiedades del terreno, el espacio disponible y el presupuesto proyectado.

Por lo general, el único requisito que debe cumplirse al colocar un césped artificial es que la superficie sobre la que va sea relativamente dura y esté bien nivelada. Es importante garantizar una distribución de presión adecuada y un buen soporte, así como un drenaje suficiente en espacios expuestos a las precipitaciones.

¿Dónde se puede colocar el césped artificial? Los distintos tipos de césped artificial se pueden instalar en todo tipo de terrenos. TodoCESPED cuenta con el respaldo de sus más de 10 años de experiencia, el uso de materiales de calidad y la valoración positiva de los clientes. Esto les lleva a avanzar en sus procesos innovadores para diseñar superficies optimizadas al máximo.

Un espacio frecuente son las terrazas, en donde esta superficie genera una gran protección contra el frío del suelo y es la base ideal para que los más pequeños jueguen. En los balcones es también muy habitual usar césped artificial porque mejora el confort térmico y es un espacio idóneo para que los niños pequeños disfruten del tiempo libre de una forma cómoda y segura.

Si ya vamos a localizaciones exteriores, el uso de césped artificial en jardines, con o sin piscina, es una apuesta ideal por las ventajas asociadas: durabilidad, resistencia, pocos cuidados y trabajos de mantenimiento. En el mercado podemos encontrar opciones para todos los gustos y ajustadas a cualquier presupuesto.

Finalmente, no debemos descartar la instalación en parques infantiles o espacios públicos de escuelas, guarderías y urbanizaciones, porque ofrecen un aspecto estético agradable durante todo el año, no requiere cuidados excesivos y reduce las opciones de lesiones tras caídas de los niños.