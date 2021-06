Zero Okupas lanza la garantía anti okupas y desaloja la vivienda en 24/48 h por solo 1 € al día Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 08:00 h (CET) La ocupación se ha convertido en un problema social, a un lado de la balanza tenemos un colectivo vulnerable u organizado en mafias que ocupa viviendas clamando por el derecho a una vivienda digna ante la imposibilidad de adquirirla por sus precios, y del otro a titulares de viviendas ocupadas ejerciendo su derecho a la propiedad privada Zero Okupas: La protección extra frente a la ocupación

Desokupa Express da una vuelta de tuerca extra al problema de la okupación sacando al mercado la primera garantía que cubre el desalojo de viviendas, tanto por ocupación ilegal como por impago del alquiler, por tan solo 1 € al día. Se podría definir como una especie de seguro anti okupa.

Zero Okupas es la marca con la que sale al mercado la empresa murciana, con sede en Madrid y Murcia, para dar cobertura al problema de la ocupación y ofreciendo el desalojo de una propiedad ocupada en un tiempo récord.

Zero Okupas le permite recuperar su vivienda ocupada en un plazo que oscila entre las 24 y 48 horas, de una forma completamente legal, transparente y basada en una metodología propia sustentada en la mediación. Los 4 años de experiencia en los que opera en el mercado su empresa matriz y el 95% de tasa de efectividad avalan la solvencia de este nuevo servicio.

Protección frente al impago del alquiler

Además de la ocupación ilegal entendida como la permanencia en la vivienda sin permiso del propietario, Zero Okupas también cubre la mediación y desalojo por impago del alquiler a los arrendadores de inmuebles en las mismas condiciones.

A quién está dirigido

La garantía antiocupas está dirigida a propietarios de viviendas vacacionales o de inversión que por diferentes motivos pasan buena parte del año vacías y están además a cierta distancia de la vivienda familiar. Esta garantía está pensada para personas que necesitan una capa de protección adicional y no quieren verse en el problema de acudir a la vía civil y esperar durante al menos un año para recuperar su vivienda, o tener que desembolsar de una vez los 3.000 € que de media rondan los servicios de desocupación de viviendas.

Está pensado para personas que no quieren verse en la situación de acudir a la vía civil y esperar un año al juicio o pagar los 3.000 € que de media cuesta una desocupación.

¿Es lo mismo que la defensa jurídica antiocupas?

No, son productos diferentes. La defensa jurídica le asiste en juicio por la vía civil, vía tradicional, que en el mejor de los casos le permitirá recuperar su vivienda en el plazo de un año. La garantía de Zero Okupas le cubre todos los gastos ocasionados por la ocupación para desalojar su propiedad.

Cómo se contrata

Zero Okupas ha puesto en marcha un call center que atenderá cualquier consulta y le guiará en el proceso de contratación en el 648 410 056. Tan solo es necesario el DNI del titular y la dirección del inmueble a proteger. En el caso de que quiera cubrir la garantía de desalojo por impago del alquiler será necesario adicionalmente un justificante de los últimos seis pagos recibidos en concepto de alquiler.

