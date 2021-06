​Enamorarse "Enamórate tú también así" Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 21 de junio de 2021, 11:51 h (CET) Mi amigo de Internet me quiere. El francés del Sur me sorprende con su "buenos días" cada mañana.

Sin él, no puedo vivir.



Enamórate tú también así.

Para el gatito Isidoro de Oleiros. QDEP. Te quisimos mucho.

