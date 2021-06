Ayer estuvimos en Colón Medianías intelectuales y políticos de precio barato han decidido que las academias nacionales de Lengua e Historia son bazofia del pasado Ángel Alonso Pachón

“Alguien” nos quiere “colonizar”…

Alguien, algunos, algunas piensan que pueden jugar a destrozar la “CONVIVENCIA” de toda una NACIÓN.

Alguien, algunos, algunas piensan tener derecho para inventarse un ESTADO sin DERECHO, un ESTADO LEGULEYO, un ESTADO sin libertad, ABSOLUTISTA.

Para ellos los TRIBUNALES son vengativos, inquisitoriales…

Para ellos la CONSTITUCIÓN es para USAR y TIRAR…

Para ellos GOBERNAR no es GESTIONAR sino REVOCAR, ANULAR, PISOTEAR, IGNORAR AL CIUDADANO.

Alguien, algunos, algunas, medianías intelectuales y políticos de precio barato, han decidido que las ACADEMIAS NACIONALES de LENGUA e HISTORIA son bazofia del pasado, dirigida por ineptos e inadaptados.

Ellos, alguien, algunos, algunas, profetas de medio pelo, pasaran a todos sus miembros por las HORCAS CAUDINAS…

Ayer estuvimos en COLÓN… NO PARA DEJARNOS COLONIZAR, sino para manifestar el rechazo total al “equívoco utilitario”, al “lenguaje inclusivo”, a la “dejación de responsabilidades”, al “absolutismo medieval”, a todos esos gobernantes que han olvidado sus carreras, sus principios, su compromiso profesional… (Jueces pisando al SUPREMO… Catedráticos quemando sus enseñanzas… Economistas trileros…)

Nos fuimos a casa, TRISTES, DESENGAÑADOS, por culpa de un Presidente que llama “FASCISTAS” a todos aquellos que defienden lo que EL MISMO DEFENDIÓ…

¡SÁNCHEZ MENTIROSO! ¡SÁNCHEZ MANIPULADOR”! ¡MINISTROS VENECIANOS CARNAVALISTAS!

Por favor, ¡tirar a la hoguera vuestra universidad! ¡Quemar vuestras enseñanzas de cátedra! ¡No intentéis engañar a un pueblo!...

ILEGAL es ILEGAL,

LEVANTAMIENTO es LEVANTAMIENTO!

¡PESAR EL DERECHO DE TODOS es REBELIÓN!

Por cierto, en esta PARODIA GUBERNAMENTAL INDEPENDENTISTA, ¿dónde están todos aquellos catalanes que no piensan como esos PIRATAS, ladronzuelos del patrimonio popular?

Señor SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE TODOS LOS ESPAÑOLES ¿dónde están?

Así comenzó BABEL… miles de lenguas, miles de tramposos, miles de ladronzuelos, miles de mercenarios interesados, miles de ególatras…

DESTROZARÓN su PUEBLO…

Así pasaron a la historia, como MODELO DE LO QUE NO SE DEBE HACER

Todos los que estuvimos, ayer 13 de junio de 2021, recordaremos siempre que los españoles somo una NACIÓN LIBRE…

