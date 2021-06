​Fabricantes de bolsas de algodón: ecológicamente responsables El merchandising es una estrategia de promoción empresarial muy poderosa Redacción

miércoles, 16 de junio de 2021, 11:43 h (CET) En los últimos tiempos, la conciencia medioambiental ha crecido en todos los sentidos. Cada vez más empresas apuestan por el uso de materiales reciclables y biodegradables recurriendo por ejemplo a una empresa fabricante de bolsas personalizadas cuando necesitan hacer un encargo como parte de su estrategia de publicidad.

El poder del merchandising responsable El merchandising es una estrategia de promoción empresarial muy poderosa. Las empresas tienen ante sí un extenso abanico de opciones. Lógicamente esa conciencia eco creciente de la que hablamos también ha calado en este terreno. Por ejemplo, bolsas de algodón personalizadas sostenibles. No dejan de ser lo que siempre han sido, aunque con un valor añadido. Bolsas que normalmente llevan impreso o serigrafiado el logo de la empresa en cuestión o un pequeño slogan. Detalles personalizados que siempre se agradecen por su tremenda utilidad. El gesto sostenible no es solo fabricar estas bolsas con algodón, sino permitir a quien la recibe como obsequio reducir el consumo de bolsas de plástico.

Cuándo captar la atención a través del merchandising:

• Regalos de bienvenida: cuando los clientes contratan un servicio o hacen una compra por primera vez se les puede regalar un artículo de merchandising. También en la inauguración de un nuevo establecimiento.

• Regalos de agradecimiento: por poner un ejemplo, cuando un cliente suma determinado número de compras. Una técnica que ayuda a fidelizar a los clientes y a humanizar las marcas.

• Regalos para eventos: a entregar en eventos o ferias.

• Regalos en campañas específicas: en períodos como Navidad, verano o por el lanzamiento de un nuevo producto o servicio.

El merchandising ayuda a generar engagement, muy necesario en tiempos en los que la competencia es alta en todos los sectores productivos. Además, gracias al merchandising las marcas y los mensajes perduran más en la mente del público potencial. Por eso es una herramienta que toda empresa ha de implementar apostando por objetos funcionales como bolsas de algodón personalizadas, de algodón convencional, de plástico reciclado, de comercio justo u orgánicas, las famosas tote bags. De hecho, el público no tiende a ver estos artículos como publicidad, sino como auténticos regalos. Además de los clientes, estos regalos promocionales también pueden ir a parar a los propios empleados. El objetivo, que lo empleados sean los primeros embajadores de la marca para la que trabajan. Además, al ser artículos de larga durabilidad, el impacto de la marca perdurará en el tiempo. Recuerda que el merchandising ayuda a que los clientes se formen en sus mentes determinada imagen de la empresa. Y si queremos que esa imagen esté asociada a la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, habrá que recurrir a materiales y formas de fabricación que respondan a estas premisas.

