Nuevas fragancias que no debes perderte Mientras que en Occidente el perfume representa un arma de seducción, en Japón es más una dimensión personal y espiritual Ana Ruiz de Infante

martes, 15 de junio de 2021, 11:58 h (CET) Perfumes que evocan viajes, glamour, notas de champán, que aportan paz… Si hablamos de fragancias, esta temporada llega cargada de novedades, nada como activar el radar y descubrir los nuevos aromas que nos acompañarán este verano:



ELIZABETH ARDEN- WHITE TEA GINGER LILY

Era el año 2017 cuando ELIZABETH ARDEN nos sorprendió con el lanzamiento de WHITE TEA, una fragancia pura y sin complicaciones que llegó para quedarse. Tras el éxito cosechado, dos años después la colección fue ampliándose con la llegada de WHITE TEA WILD ROSE Y WHITE TEA VANILLA ORCHID. En 2020 se sumó WHITE TEA MANDARIN BLOSSOM, con un toque cítrico que nos recordaba al aroma de un día de sol en la pradera.

Este año se suma a la familia WHITE TEA GINGER LILY, viajamos a un momento más cálido con una delicada fragancia que entrelaza notas vigorizantes de la raíz del jenjibre con la suntuosidad de los pétalos del lirio.

Notas de salida: NaranjaAamarga, Bergamota Italiana, Mandarina, Aceite de Neroli Africano.

Notas de corazón: Lirio Jenjibre, Raíz de Jenjibre, Hojas de Violeta, Acorde de Té Blanco.

Notas de fondo: Madera de Cedro Blanco, Almizcle sedoso, Haba tonka de Venezuela, Abosuto de mate.

Según palabras de su creador: "Inspirado por un momento en el tiempo en un jardín de flores y lirios jengibre, cuando la luz cálida del sol comienza a elevarse, como una esfera de fuego en el cielo, invitándome a disfrutar de una taza de té caliente. White Tea Ginger Lily evoca ese recuerdo íntimo y personal que sigue proporcionándome la energía, la pasión y la inspiración que utilizo para crear".

PVP: 47,50€ /100ml



Disponible a partir de Junio 2021.

VIVA LA JUICY LE BUBBLY

Juicy Couture, la marca de lifestyle con sede en Los Angeles, llegó pensando en las chicas de todo el mundo que desean desprender glamour allá por donde van. La firma se describe como marca de lujo informal, ofrece prendas, bolsos, zapatos, accesorios, joyería…. y sus fragancias ya son conocidas por todo el mundo (ya tienen más de 25.000 puntos de venta!!!).

El nuevo lanzamiento de este año es VIVA LA JUICY LE BUBBLY, con notas de champán rosado, una fragancia burbujeante, tan seductora como descorchar una botella de champán, símbolo de lujo y distinción. La indulgente combinación de ámbar dorado, pralinés y cremosas maderas es el origen de una adictiva seña de identidad que bien merece un brindis.

Viva La Juicy Le Bubbly captura esa emoción, esa diversión y esa exuberancia alegre de una noche feliz llena de risas despreocupadas y, por supuesto, mucho champán».-Caroline Sabas, Givaudan.

Notas de salida: Acorde de Baya Rosa, Flor de Naranja, Fresia Rosa, Refrescante de Mandarina.

Notas de corazón: Pétalos de Gardenia, Deslumbrante Jazmín, Orquídea de Vainilla.

Notas de fondo: Ámbar Dorado, Pralinés, Maderas Cremosas.

El frasco de Viva la Juicy Le Bubbly siempre está vestido para la ocasión. Sorprende la puesta en escena de esta fragancia, siempre impactante, su frasco es llamativo a más no poder, su apuesta es todo por el rosa con tapón de cristal rodeado de un lazo salpicado de brillantina y adornado con un divertido colgante rosa que simula tres burbujas, multiplicadas en la base rematando este look de glamour total…



Que cada noche sea para recordar…Viva la Juicy!

Viva La Juicy Le Bubbly Eau de Parfum Spray: 102,50€/ 100ml

REPLICA, Maison Margiela

Allá por el año 1994 Maison Margiela creó “Replica”, una colección de moda y accesorios, inspiradas en prendas de todos los rincones del mundo, seleccionadas por la intemporalidad de su estilo e historia, reproduciendo cada prenda de manera idéntica al modelo original con una sencilla etiqueta que describía el origen, época y estilo de cada pieza. Pensando en esta colección de prendas y accesorios surgieron las fragancias “Replica”, que pretendían capturar aquellas emociones…. Aromas como “Lazy Sunday Morning”, ”By the Fireplace”, ”Beach Walk” o “Jazz Club” son algunas de las predecesoras de la colección Réplica.

Ahora Maison Margiela abre un nuevo capítulo con la creación de una nueva fragancia “Matcha Meditation”. Inspirada en recuerdos familiares, y en la calma de la tranquilidad del hogar, Matcha Mediation aporta paz y calma a nuestro espíritu, es floral, elegante y fresca, con un acorde cremoso de matcha, azahar y jazmín potenciados con los relajantes toques cálidos de benjuí de Siam y un acorde de musgo.

“La idea de Matcha Meditation me surgió hace unos años durante un ritual del té tradicional”, comenta el perfumista Maurice Roucel. “El té matcha posee indiscutibles propiedades calmantes. Reduce los niveles de estrés y favorece la serenidad. También nos ayuda a concentrarnos. Con esta fragancia, quería capturar el contraste cálido/frío del matcha: por un lado, una nota verde y húmeda y, por otro, un fondo cálido y confortable con las notas adictivas del chocolate blanco. Un momento de pura felicidad y sensorialidad”.

PVP: 105€ / 100ml.

SHISEIDO GINZA

Mientras que en Occidente el perfume representa un arma de seducción, en Japón es más una dimensión personal y espiritual…. Ya los samuráis utilizaban el perfume durante las ceremonias del kodo para tener coraje…

Shiseido con GINZA lanza un perfume que resalta la feminidad que llevamos dentro, sus creadoras Karine Dubreuil y Maïa Lernout reinterpretan la tradición nipona y la llevan a nuestra época actual. La elegancia natural de las flores se mezcla con las maderas sagradas. Bayas picantes, granada, jazmín, pétalos de magnolia y fresia, orquídea…son algunas de las flores que se entrelazan para crear este aroma. El ciprés japonés sagrado aporta un sello insólito a esta composición…

Constance Guisset es la autora del diseño del frasco, tallado en un bloque de cristal con curvas ondulantes y una daga negra que atraviesa el frasco sumergiéndose en la fragancia.

PVP: 128,50€/ 90ml.

