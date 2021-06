Indra, FCC Medio Ambiente, Fundación GMP y BASF Española, ganadores del IV Premio de Diversidad e Inclusión Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 13:49 h (CET) Bajo la presidencia de honor de SS.MM, los Reyes de España, e impulsados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, los Premios Diversidad e Inclusión (D&I) han reconocido, en su cuarta edición, la labor empresarial en la gestión estratégica de la diversidad corporativa e Junto a ellos se ha concedido un premio honorífico a Antonio Garrigues Walker como mejor líder inclusivo, por su contribución a la diversidad en el mundo empresarial Indra, FCC Medio Ambiente, Fundación GMP y BASF Española han sido las empresas galardonadas en la cuarta edición de los Premios de Diversidad e Inclusión (D&I) otorgados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Un año más, los premios, clasificados en cuatro categorías -mejor plan estratégico de diversidad e inclusión, mejor práctica en inclusión laboral, mejor práctica en acción social y mejor práctica en transformación cultural en diversidad e inclusión- han reconocido las iniciativas empresariales más destacadas en materia de diversidad corporativa e inclusión sociolaboral.

Estos galardones buscan concienciar al tejido empresarial español, a las Administraciones Públicas y a la sociedad en general sobre la necesidad de construir entornos inclusivos en las organizaciones para que los trabajadores puedan desarrollar su talento en las mismas condiciones y nuestro país incremente su competitividad.

La entrega de los premios, que se ha celebrado en formato híbrido, ha sido inaugurada el Excmo. Sr D. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien ha remarcado la importancia que deben tener los valores de la diversidad y la inclusión para una sociedad como la nuestra. Además, ha recordado que justo hace un año “de un gran hito para la inclusión en nuestro país, como fue la aprobación en el Congreso del Ingreso Mínimo Vital, una prestación llamada a ser piedra angular de nuestro sistema no contributivo”.

A continuación, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, y Juan Alfaro, director general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, han compartido las claves de las estrategias de diversidad, equidad e inclusión en el marco actual.

Francisco Mesonero ha recalcado la importancia de “actuar con valentía y humildad para ser capaces de crear programas y estrategias de alto impacto social y corporativo”. El directivo ha destacado que cada vez son más las empresas que apuestan por políticas de diversidad e inclusión, no solo como elemento de responsabilidad, sino como palanca de competitividad. “Creemos fundamental poner en valor estas iniciativas que evidencian compromiso, profesionalidad, rigor, amplitud de miras y buen hacer. Nuestro objetivo es que estos reconocimientos se conviertan en estímulo para seguir innovando en el ámbito de la diversidad, equidad e inclusión, siendo el punto de partida para mitigar las desigualdades de nuestro mercado laboral y reducir la pobreza y la exclusión en España. Retos históricos para nuestra sociedad y a los que debemos dar una respuesta certera, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”.

Por su parte, Juan Alfaro ha hecho hincapié en que “la diversidad e inclusión se han convertido en aspectos clave en la gestión empresarial. Cada día la sociedad demanda más prácticas de equidad, inclusión y diversidad a las compañías. Los fondos de inversión, los proxys y la sociedad en general están pidiendo movilización en esta materia; y considero que el liderazgo en todo caso debe partir siempre de los órganos de dirección, tanto del consejo de administración como del comité de dirección”.

Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco; Iker Barricat, director general de Adecco España; Arancha Jiménez, directora de Operaciones de la Fundación Adecco; y Marc Gómez, presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, han acompañado a Alfaro y Mesonero en la entrega de premios. Sánchez ha manifestado que es necesario dar un paso más en la gestión de la inclusión, no solo desde el punto de vista del compromiso social, sino también desde la competitividad empresarial. “El tejido empresarial español está avanzando en concienciar sobre el talento sin etiquetas, y debe hacerlo teniendo en cuenta que la diversidad debe ser transversal y que la inclusión tiene que centrarse en la gestión del talento”.

Antonio Garrigues: reconocimiento a la excelencia en diversidad e inclusión

Además de las 4 categorías premiadas, esta edición ha incluido un reconocimiento público especial a través de un premio honorífico que se ha otorgado a Antonio Garrigues Walker, presidente de honor de Garrigues, por su contribución a la diversidad en el mundo empresarial como destacado líder inclusivo.

Tras recibir el premio de manos del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Antonio Garrigues Walker ha destacado la importancia de profundizar en la “soledad” como una lacra que avanza a velocidad de gigante y que ha de abordarse de forma especial en el marco de la diversidad e inclusión.

Propuestas comprometidas e innovadoras

Bajo la presidencia de Honor de SS.MM los Reyes de España, se ha constituido un jurado formado por Carmen Alsina, DirCom de CEOE; Lourdes López, directora general de Becton Dickinson; Iñigo Sagardoy, miembro del comité de dirección de Sagardoy Abogados; Emilio Zurutuza, patrono de la Fundación Adecco; Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, y Juan Alfaro, director del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Además del reconocimiento honorífico a Antonio Garrigues Walker se han entregado premios en cuatro categorías dentro del ámbito de la diversidad e inclusión. Siempre con el objetivo de reconocer las propuestas más innovadoras que se están llevando a cabo en este ámbito:

El premio al mejor plan estratégico de diversidad e inclusión ha sido para Indra por su proyecto Estrategia de Diversidad 2018-2020. A través del mismo, Indra expresa su compromiso con el progreso de la D&I, tanto en el entorno de trabajo como en la sociedad de los países donde opera. Desde la compañía se trabaja por el desarrollo de un entorno inclusivo y se pone el foco tanto en la diversidad de género como en la generacional; sin olvidar la integración en la organización de políticas encaminadas a facilitar la diversidad funcional y cultural. José Cabello, director general de RRHH de Indra, ha sido el encargado de recoger el premio.

El premio a la mejor práctica en inclusión laboral se ha concedido a FCC Medio Ambiente

en reconocimiento a su IV Plan Director de RSC 2018-2020. Este proyecto de colaboración con la Obra Social “la Caixa” genera y promueve la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social en la prestación de servicios relacionados con el saneamiento urbano y la gestión de eventos. El proyecto se ha desarrollado a través de las 409 entidades de inserción laboral que acoge la entidad financiera. Jordi Payet Pérez, director general de FCC Medio Ambiente, ha recogido el galardón.

El premio a la mejor práctica en acción social ha reconocido el programa Compromiso Autismo, un proyecto educativo realizado por Fundación GMP en colaboración con la Federación de Autismo de Madrid. Su objetivo es ofrecer formación especializada a profesionales del ámbito educativo ordinario en la adquisición de estrategias y herramientas que les permitan intervenir de forma adecuada con el alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA), tanto dentro como fuera de las aulas. El encargado de recoger el premio ha sido Antonio Montoro Alemán, vicepresidente de la Fundación GMP.

El premio a la mejor práctica en transformación cultural en diversidad e inclusión ha reconocido el proyecto Hacer consciente lo inconsciente, de BASF Española, dedicado a la formación en materia de sesgos inconscientes y liderazgo inclusivo. A través de sesiones participativas, 250 líderes en la organización comprendieron qué significa la inclusión de la diversidad en su sentido más amplio, cómo el inconsciente puede estar influyendo en las apreciaciones, comunicación y decisiones y cómo desde su rol de managers pueden fomentar o destruir un clima laboral inclusivo. Cinthia González ha recogido el premio como directora de RRHH de BASF Española.

