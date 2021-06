Presento en este periódico y para sus lectores un grupo que va a llegar muy lejos. No llevan mucho tiempo (esa quizá sea su grandeza y su frescura), y además llegan con compromiso, con valores, feministas, antifascistas, animalistas. ¿Quién da más? Con respecto a que han venido a arrasar con todo, a gritar bien fuerte en un mundo muy callado y a darnos canciones que nos dejan con la boca abierta, como su nombre indica: cantos que van directos y rápidos al pecho. ¡No las olvidarás nunca!



¿Quiénes son Bala? Bala es una banda de rock independiente gallego, constituida con dos músicas, Anxela Baltar, guitarra y voz, y Violeta Mosquera, batería y voz. Es una de esas bandas que tan pronto salen y rugen, convencen y rápido, rapidísimo. Por eso me doy prisa en entrevistarlas porque doy por sentado que en cuestión de un mes o dos será cosa difícil para todos. Y por ahora su representante me ha dado el visto bueno a unas cuantas preguntas.

Como mis entrevistas no suelen ser las usuales, y como tengo la oportunidad de entrevistar a una banda que yo mismo considero de las que aparecen sólo cada muchos años y para revolucionarlo todo y llenarnos de sueños con sus únicas canciones, seré más extraño aún con las preguntas de lo normal, para ver si extraigo información que otros no han logrado, de estas dos chicas duras y punks que son todo ternura y todo batalla continua. Preguntas gamberras para extraer el gamberrismo de las compañeras, que sé es ilimitado.

Quien desee más información sobre la banda la obtendrá en la página web de Century Media Records.

1. Estuvisteis en un gran concierto en Bristol y lo petasteis. Para septiembre tenéis bolos por Francia, Holanda, Alemania, Suiza. ¿A qué huelen las nubes?

V- Aquí en Galicia somos muy de nubes, así que te diré que huelen a campo o a asfalto, según donde te pillen.

A- Ojalá ir a todos esos sitios en septiembre y oler las nubes en cada uno de ellos, pero creo que no va a ser, por ahora...

2. Vuestras tablas en bolos y conciertos se nota en vuestra música, hay mucho de ferocidad y de espontaneidad, sobre todo de libertad, y con el talento vuestro tan grande se traducen en grandísimas canciones muy novedosas. ¿Os gusta la ropa de Ágatha Ruiz de la Prada? Una vez hizo un traje con la bandera de España, la tía. Le encanta el himno, el de España. Vaya gusto el que tiene, ¿no?

V- Dios mío, no lo soporto. Odio la ropa de colorines, y esta mujer se pasa tres pueblos. Aún así, seguro que es una señora graciosa, todo el día pensando en estampados de huevos fritos y corazones. Pero es aristócrata y creo que bastante fachilla, lo cual me disgusta.

A- Los colorines a mí sí me gustan, de hecho me encantan, pero no me gusta la ropa de Ágatha Ruiz de la Prada, aunque tuve unas sábanas suyas cuando era pequeña. Por suerte no eran sábanas con la bandera, eso sí que no lo habría superado, creo.

3. Joaquín Sabina es Taurino, y Calamaro. Habéis dicho con el desparpajo que es seña de identidad vuestra, que el rock, el heavy (opino igual) es machista. Hay artistas que apoyan la tauromaquia y van a los cosos taurinos a chupar sangre. Al feo, maltratador de género, de Picasso le encantaba ir a los toros. ¿Qué pensáis de ello?

V- De los toros, pienso que donde mejor están es en el campo. Que muy triste tiene que ser tu vida pa que te mole torturar animales, sobre todo teniendo en cuenta que salen al ruedo hechos mierda. A esta peña la ponía yo a sachar patatas, a hacer trabajo de campo, ya verás como no les quedaban ganas de andar puteando bichos. Picasso me mola, aunque tengo entendido que era bastante capullo. Aquí empezaría el eterno dilema de si separar o no al artista de su obra...yo por eso siempre prefiero no saber nada de lo personal de la gente que me mola, porque me suelen decepcionar fácilmente.

A- Una vez me manifesté en mi ciudad en contra de las corridas de toros que se hacían en verano. Por suerte creo que ya no se hacen. Es algo que nunca entenderé ni apoyaré ni respetaré. La tortura no tiene respeto posible.

4. Yo soy de la época de Heidi y Marco. Nací en el 1970. A mi generación la trastornó "La casa de la Pradera", "El Barrio Sésamo" y "Verano azul". ¿Qué ha trastornado a vuestra generación en esa edad temprana en que las cabezas se apepinan o no?

V- Uf, yo recuerdo que los Aurones me dejaban el culo torcido. Vaya bichos malrolleros! Eran feos a dolor. Los Fraggel Rock en cambio me parecían unas criaturas adorables, recuerdo que de peque siempre miraba en los huecos de las paredes o del suelo a ver si los encontraba.

A- Yo tengo 13 años menos que tú pero también crecí con Heidi y Marco. Especialmente Heidi me hizo llorar unas cuantas veces. Después siempre estaban Dragon Ball y Arale para sacarme a flote de ese abismo de tristeza y melancolía.

5. Vi un reportaje sobre vosotras. Un escritor dijo que las mejores canciones de Bala están por llegar. ¿Creéis que está en lo cierto? Lo que yo he oído hasta ahora es lo más.

V- Hombre, eso lo dijo con el Human Flesh y la verdad es que acertó bastante, Lume moló mucho y de Maleza estamos muy orgullosas. La verdad es que siempre le digo a la rubia que yo por mi hacíamos un disco al mes, pero habrá que esperar a los siguientes para ver si la movida sigue creciendo o nos ponemos a editar un Bala Greatest Hits para seguir facturando.

A- Sí, si lo dijo del primer disco yo también creo que tenía razón. No es que reniegue de él, pero creo que es lo menos guay (‘lo peor’ suena un poco chungo) que hemos hecho.

6. He visto en algún vídeo vuestro que dabais de comer a canguros. Me recordasteis a mujeres veganas -soy vegano-. ¿Qué pensáis del veganismo? Así como el machismo es una larga y enconada opresión, la del humano sobre las otras especies animales también lo es, aunque la mayor parte de la humanidad todavía no quiera verlo. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto.

V- El veganismo es la salida para toda esta mierda que le estamos haciendo al planeta. Yo la verdad he tenido temporadas, y a pesar de que no meto carne en casa cuando como fuera todavía hago alguna excepción...; es una batalla muy cansina, la verdad. Pero vamos, que no es excusa ni mucho menos. Hay que dejar de comer animales. O eso, o debería comerme a mi perro.

A- Llevo 15 años sin consumir ningún producto animal ni derivados (aunque con los huevos, siempre caseros, he tenido algunas idas y venidas). Así que tras 15 años de vegetarianismo/veganismo poco más puedo decir además de que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, y que duermo mucho más tranquila y feliz desde que di el paso.

7. El Fortu de Obús está dedicado en un canal de youtube a ofrecer a sus seguidores cómo cocina con su madre. ¿No creéis que hubiera sido mejor que su madre se hubiera hecho heavy y se hubiera echado a la carretera y que el Fortu se hubiera puesto una sartén en la cabeza y hubiera recorrido medio Madrid cantando canciones de Barón?

V- Home, a mi me llamaría mucho más. La verdad es que lo de hacerse Youtuber cocinillas me parece bastante coñazo.

A- No he visto el canal, pero el Fortu cocinando con su madre me parece bastante entrañable. Eso sí, imaginarme a su madre siendo heavy me convence más aún. Fan total sin pensarlo.

8. Y hablando de Barón, el Sherpa, va y nos sale de ultraderecha. Tuve una con él que no veáis. Al final lo mandé a cagar. Me dijo que yo era un comunistoide que no sabía ni lo que decía. Y eso que le dije que soy anarquista, y él dice que cree en el "maestro Jesús", como él lo llama. Y cree en el karma.

V- Pasando de largo de facheritos. La verdad es que mete miedo cuánta derecha rancia hay en el español promedio. Al final es una cosa muy ligada a la ignorancia. Eso dice bastante de nuestro país...pero bueno, como decimos en Galicia: “Mexan por nós e temos que dicir que chove…”

A- Estas cosas siempre sorprenden más cuando vienen de una persona que se supone con la mente más abierta después de haber formado parte de un grupo de rock, y encima un icono como han sido ellos, con letras contra el poder y sobre la conciencia de clase... Siempre pienso que en el mundo del artisteo es muy difícil que esto pase, pero eso, una se lleva sorpresas todo el tiempo.

9. ¿Podríamos decir que hay situaciones que os inspiren más para componer, o las canciones vienen sin un hecho concreto, de pronto, entrando en las mentes a saco y luego concretan lo que son y sus porqués?

V- A ver. A mi nada me inspira tanto como un buen temazo. O un buen bolo. A veces te viene un riff o un ritmo a la cabeza y no puedes parar hasta que lo materializas. O determinadas situaciones que dices, joder, tengo que hacer un tema en honor/en contra de esto. Pero también es cierto que mola mucho cuando tienes un tema y no tienes ni idea de sobre qué vas a hablar, y de repente te pones a remover el cajón de la cabeza y acabas escribiendo de movidas en las que no te habías parado demasiado cuando ocurrieron. Ahí es cuando dices, coño, pues va a ser que esto tuvo más importancia de la que yo le di en su momento!

A- Los discos pueden ser totalmente distintos dependiendo de cuándo los escribas. Supongo que también pasa con los libros y otras formas de expresión artística. Personalmente no me rallo demasiado con eso. Primero hago/hacemos la música, después me pongo a hacer una letra y escupo lo que me sale en ese momento, que a lo mejor un mes después es una cosa que ya no está ahí o ni siquiera me preocupa. Siempre está el punto autobiográfico, creo que eso es inevitable, pero lo combino con otras cosas que tengo en la cabeza y me apetece soltar (¿qué mejor manera que con una canción?).

10. Por último, os deseo mucha suerte porque vuestra suerte será la nuestra con buenas canciones que nos deis, pero no me quedo sin preguntaros si os pareció bien que la momia del dictador la trasladaran en helicóptero o eso supuso un coste demasiado elevado para el estado y debió ser mediante drones, el trasvase.

V- A mí lo que me hubiese molado es que lo elevasen super super alto y lo dejasen caer desde muy arriba, alegando que así habrá un trocito de Franco para todos los españoles, y que la peña esta loca que se manifestaba en el Valle iniciasen una búsqueda del tesoro mega loca y apareciesen cientos de zumbados alegando que tienen un trozo del Caudillo, y que hubiese ahí un mercado sumergido de estos que acaban en Milanuncios con faltas de ortografía que flipas, rollo “Bendo trozo del Gran Caudillo Hamo de España por la Gracia de Dios recogido en la dehesa de Valdecabañas la encontró mi suegro sulfatando las vides, es auténtica sino que me muera aora mismo”.

A- Nada que añadir a la aportación de V. Menuda búsqueda del tesoro más guapa se ha perdido España.

11. Ah, y que cómo entendéis los instrumentos, la batería, la guitarra, ¿como extensiones de vuestro cuerpo? ¿Como familia? ¿Creéis que nacisteis destinadas a la música, y no había otra? ¿Si alguien ataca a España, iríais al frente? ¿Tocaríais para las tropas como Marta Sánchez? ¿O los perseguiríais a los soldados con las baquetas y a guitarrazos, de uno y otro bando?

V- A ver, esto suena a movida flipada de autobiografía pero yo siempre supe que iba a tocar la batería. Y mira que tardé años en empezar, pero era algo que tenía clarísimo, y siempre lo decía cuando me preguntaban, rollo “yo de mayor voy a ser batería”. Así que destinada no sé si nací pero obstinada sí. Si alguien ataca España que empiece por Ayuso. Yo le pongo la banda sonora.

A- Yo sabía que quería hacer música pero no me veía capaz. Y al final ya ves tú, solo había que pegar gritos y poner el ampli al 11 (mentira hay mucho curro detrás, pero ya me entiendes). Haz música y no la guerra.