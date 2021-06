El urólogo Pep Auget explica cómo ha afectado la pandemia a la fertilidad masculina Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 15:19 h (CET) Los urólogos han tenido que modificar también la forma de trabajo con sus pacientes por la pandemia A nivel Urológico la pandemia ha afectado tanto a nivel asistencial "en las consultas que realizamos a nuestros pacientes, como a nivel quirúrgico, en el aumento de las listas de espera de pacientes pendientes de operar", explica Pep Auget, urólogo.

"A nivel asistencial hemos reconvertido las consultas presenciales clásicas a consultas telemáticas (telefónicas) en la mayoría de casos. Esto, inicialmente como consecuencia de la pandemia, posiblemente haya venido para quedarse dado que igual ciertos pacientes no hace falta que vengan al hospital a visitarse si las pruebas de control son normales. Igual una consulta telefónica es suficiente, aunque hay ciertos déficits en este aspecto como la pérdida de relación médico-paciente o la dificultad de expresión de la gente mayor por teléfono", explica.

Con lo que respecta a nivel quirúrgico, inicialmente la pandemia hizo que se cancelaran la práctica totalidad de los quirófanos y eso supuso un aumento de las listas de espera. "Poco a poco vamos recuperando la normalidad quirúrgica pero las diferentes olas que se han producido no ayudan a conseguir la plena normalidad a nivel de los quirófanos con lo que la lista de espera sigue siendo larga", sostiene el doctor Auget.



Por todo lo comentado anteriormente los pacientes se han tenido que adaptar a una nueva forma de visitar al médico, de forma telemáticamente y a ser, nunca mejor dicho, “pacientes” en cuanto al tiempo que deben esperar para ser operados de una cirugía benigna de próstata o de una piedra en el conducto de la orina por láser entre otras cosas.

El especialista opina sobre la gestión de esta pandemia que parece que ve ya la luz al final del túnel que "como todo en esta vida, las cosas son mejorables, pero también cree que a toro pasado ”es muy fácil criticar u opinar sobre lo que se ha hecho bien o mal. La verdad es que nos cogió a todos desprevenidos y sin mucho margen de maniobra, por lo que la gestión se hizo como se pudo, pienso que de la mejor manera posible", reflexiona.

"Los únicos reproches que yo le pongo a la gestión de la pandemia es en la falta de previsión en cuanto a material de protección (escasez de mascarillas, EPI’s improvisadas con bolsas de basura, etc.) así como en la falta de rapidez para tomar ciertas medidas de prevención iniciales como el confinamiento domiciliario que igual hubiesen repercutido en un menor número de fallecidos. Pero como he dicho inicialmente: a toro pasado(...)”.

Las quejas de los pacientes

Los pacientes quieren que se les escuche, quieren poder explicar sus problemas a su medico de confianza, quieren poder expresarse y esto es lo que más quejas y problemas ha generado. La implantación de las visitas telefónicas ha hecho que se pierda parte de la relación médico-paciente y muchos pacientes piden una visita presencial para poder explicar sus problemas en consultas.

"Desde el punto de vista de la lista de espera quirúrgica también hemos recibido quejas de pacientes que llevan mucho tiempo esperando para ser operados, aunque la mayoría son muy conscientes del esfuerzo sanitario que se lleva haciéndose desde hace 1 año con el inicio de la pandemia y entienden la demora quirúrgica que se ha producido", concluye.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.