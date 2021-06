​EroticFeel, el sex shop líder en el mercado español Usuarios y usuarias pueden navegar libremente por la red sin sentir miradas acusadoras Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 8 de junio de 2021, 09:42 h (CET) La industria de los juguetes sexuales está viviendo un auge muy relevante en los últimos años. La aparición de muchos establecimientos dedicados a este sector, al igual que la naturalización de la sexualidad y hablar de estos temas sin cortapisas, de manera más relajada, está provocando cada vez un interés mayor entre la población.



A todo este proceso se suman dos aspectos que son clave: el comportamiento de las nuevas generaciones, tanto los millennials como la generación Z, que son más abiertas a hablar de sus inquietudes y sus preocupaciones personales; como el ascenso que ha tenido internet, el acceso más “democrático”, por masivo, a la red.

Todo esto ha dado lugar a que acudir a un sex shop, especialmente en internet, ya no sea una cosa tan abrumadora y tabú como lo era en el pasado, especialmente porque si se hace a través de internet, la privacidad queda más resguardada.

Usuarios y usuarias pueden navegar libremente por la red sin sentir miradas acusadoras. No obstante, en muchos casos comparten sus experiencias a través de redes sociales, lo que impulsa más el interés por los productos eróticos.

EroticFeel, el sex shop más valorado En la tesitura actual, los negocios dedicados a esta industria tienen que buscar fórmulas que les permitan destacar frente a la competencia, y eso es justo lo que ha hecho EroticFeel, una empresa líder en este sector.

EroticFeel, el sex shop mejor valorado por Trusted Shops, no es que sea líder en ventas a nivel nacional, pues esa estadística puede variar en función de la llegada de productos o las inversiones que haga, pero sí es uno de los negocios en este apartado que más confianza genera entre los clientes.

La muestra de ello es que cuenta con el sello de calidad Trusted Shops, que valida a aquellas tiendas online que ofrecen mejores servicios de venta, posventa y atención al cliente en sus operaciones.

La garantía que ofrece este sello o reconocimiento a la tienda online certifica que el proceso de venta e interacción entre cliente y negocio es totalmente seguro. En el ámbito de los sex shops esto se traduce igualmente en discreción en el envío de productos, máxima calidad de los materiales y seguridad y privacidad de los clientes.

El reconocimiento al trabajo bien hecho Contar con la confianza de los clientes para EroticFeel es el reconocimiento a un trabajo bien hecho, pues esta empresa nació en febrero de 2019. En estos poco más de dos años en el mercado han ido madurando su idea inicial de ser algo más que un supermercado erótico.

Para ello cuidan su producto al máximo y ofrecen una experiencia de compra y relación con el cliente muy cercana, al igual que con las marcas. Trabajan de forma directa con los principales fabricantes, tanto las más económicas como las más distinguidas y elegantes, el caso de LELO es un buen ejemplo. De hecho, EroticFeel es de los pocos puntos de venta a cliente final con los que trabaja la firma sueca en nuestro país.

A juicio de Héctor Rubio, CEO de la compañía, el comercio online ha evolucionado mucho en los últimos años, y esta dinámica se ha visto potenciada por el impacto del Covid-19, que se ha traducido en una mayor confianza de los consumidores en el ecommerce.

Un sector al alza, y cada vez con mejor imagen EroticFeel comparte con otras empresas del sector una idea clara, la de conceder a los productos eróticos un aura de salud y que guarda mucha relación con la cosmética y la belleza. Y no es un camino desacertado, pues parte del material que podemos encontrar a la venta en estos negocios son cosméticos, aceites o incluso productos que recomiendan desde la ginecología y los terapeutas sexuales para recuperar buenas sensaciones.

Todo esto, unido al trabajo que realizan muchos negocios para ir más allá de ser tiendas con productos relacionados con la sexualidad, explican el interés creciente por esta industria. Así, en muchos sex shops vemos que también cuentan con un blog de carácter temático donde publican periódicamente terapeutas y sexólogos, además de informar sobre las novedades que llegan al catálogo.

El mercado de los productos eróticos y su auge es una forma más de natural el sexo en la cotidianidad del día a día, para no dejar estos asuntos aparcados únicamente a la esfera más privada. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.