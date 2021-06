​Los cinco mejores destinos para viajar desde España Descubre qué países extranjeros son los más visitados por los ciudadanos españoles Redacción

martes, 8 de junio de 2021, 09:31 h (CET) La llegada del verano está cada vez más cerca, de modo que es un buen momento para empezar a preparar las vacaciones. Por lo general, en esta época del año, la mayoría de las personas optan por el turismo de sol y playa, sin embargo, también hay gente que prefiere disfrutar del verano en la montaña. Sea cual sea el caso, la realidad es que el período veraniego es ideal para conocer nuevos lugares turísticos.



Y es que hoy en día, muchos ciudadanos españoles son partidarios de disfrutar de las vacaciones de verano en un país extranjero. Estados Unidos, Canadá y Cuba ocupan un lugar muy importante en este sentido, pero no son los únicos destinos turísticos que seleccionan los españoles. Para salir de dudas, a continuación vamos a detallar los 5 mejores países para realizar un viaje desde España.

Estados Unidos Sin duda alguna, Estados Unidos se ha convertido en uno de los destinos de viaje más demandados por los españoles, puesto que este país está cargado de alicientes. Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco o Las Vegas son algunas de las ciudades más populares de la nación, ya que en ellas, se produce una perfecta combinación entre historia, ocio y cultura.

A lo largo y ancho de la geografía norteamericana, los turistas pueden contemplar los grandes contrastes existentes entre la zona sur y la zona norte. Por ello, antes de viajar a Estados Unidos, lo más adecuado es diseñar una ruta con los lugares que se quieren visitar. Además, si viajas desde España, recuerda que tienes que solicitar los visados para entrar al país a través de algún servicio online como VisaTurismo.

Canadá Otro de los destinos para viajar desde España más destacados es Canadá, ya que esta nación ofrece increíbles atractivos turísticos. Las ciudades de Ottawa, Toronto, Quebec, Montreal y Vancouver son perfectas para conocer más a fondo a la sociedad canadiense, la cual se caracteriza por ser tranquila, formal y afectuosa. Por tanto, este país es un lugar ideal para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano.

Y es que las opciones de turismo en Canadá son muy variadas, puesto que por un lado, las personas pueden visitar parques nacionales espectaculares como el Parque Nacional Banff, el Parque Nacional Yoho o el Parque Nacional Forillon, mientras que por otro lado, también pueden ver edificios históricos como el Château Frontenac, el Parlamento de Canadá o la Casa Loma.

Cuba En los últimos años, Cuba se ha posicionado como un destino ideal para pasar las vacaciones de verano, debido en gran parte, a que las pequeñas localidades del país son un auténtico remanso de paz. Un claro ejemplo de ello, lo vemos reflejado en el municipio de Viñales, el cual es muy popular por el valle al que da nombre. Y lo mejor de todo, desde esta zona de Cuba se puede acceder a la playa de Cayo Jutías.

Esta playa ha ido ganando muchos adeptos en los últimos tiempos, ya que es la mejor definición del Caribe: arena blanca y agua turquesa. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones del mar Caribe, las playas de Cuba se caracterizan por la tranquilidad y la armonía. Por estas y otras razones, cada vez son más los ciudadanos españoles que deciden obtener un visado paraviajar a Cuba.

Sri Lanka Actualmente, el turismo en los países asiáticos está de moda. La mejor prueba de esta afirmación, la encontramos en la isla asiática de Sri Lanka, que todos los años recibe a multitud de turistas procedentes de diferentes partes del mundo. Los ciudadanos de España no han querido quedarse atrás en este sentido, de manera que la demanda de visados para viajar a Sri Lanka ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos.

Si no sabes qué ver en Sri Lanka, te recomendamos visitar el famoso Triángulo Cultural, el cual está formado por distintos lugares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las cuevas de Dambulla, el Buda de Aukana, el conjunto de templos de Mahabodhi, el yacimiento arqueológico de Sigiriya y el Templo del Diente de Buda son algunos de los espacios turísticos que no debes perderte.

Australia Por último, no podemos olvidarnos de Oceanía, y más concretamente, del país más importante del continente: Australia. Y es que esta nación es perfecta para viajar desde España en verano, puesto que los turistas pueden vivir experiencias realmente increíbles, tanto en sus playas paradisíacas como en sus bosques milenarios. Es muy reseñable este último punto, ya que en Australia hay más de 500 parques nacionales.

