​Complementos nutricionales Conseguir una correcta nutrición no siempre es posible, en ocasiones nuestro cuerpo necesita un extra de vitaminas Ana Ruiz de Infante

lunes, 7 de junio de 2021, 01:29 h (CET) De un tiempo a esta parte existe una clara tendencia a cuidarse, pero el ritmo de vida que llevamos no nos permite hacerlo como nos gustaría. Conseguir una correcta nutrición no siempre es posible, en ocasiones no es suficiente con seguir una dieta variada, nuestro cuerpo necesita un extra de vitaminas y nutrientes, suplementos nutricionales que nos ayuden a mantener nuestro organismo saludable.



Con la primavera es habitual encontrarnos más cansados, el cambio de hora, el sol, la subida de temperaturas e incluso la aparición de alergias puede ser algunas de las causas que provocan ese agotamiento y hastío general…. Un suplemento en vitaminas nos puede ayudar a superar el bajón y darnos un chute de energía.

Por aquí las últimas novedades:

THE VITCARE : conscientes de que no siempre sabemos qué complementos y dosis son los más efectivos para cada persona, The VITCARE, a diferencia de otras firmas, apuesta por ofrecerte un programa personalizado, un cuidado integral con vitaminas y nutrientes en dosis efectivas.

El método The Vitcare es pionero en España, no solo por su enfoque de cuidado personalizado Detox-Nutri-Mind, también por su propuesta de presentación, en sobres individualizados, y completamente personalizados.

¿Cómo funciona?

Se realiza un test muy sencillo para conocer tu estado de salud, no te llevará más de 5 minutos. A través de este, sus expertos en nutrición analizarán qué es lo que realmente tu cuerpo requiere, y a partir de ahí te elaborarán un plan de vitaminas y nutrientes que mejor se ajuste a ti, totalmente personalizado.

Recibirás en tu domicilio tu pack mensual, una propuesta de combinación de vitaminas, una caja con los sobres diarios que deberás tomar durante un mes.

Me gusta porque cada sobre lleva escrito el día y momento exacto de la toma (día/noche), perfecto para las despistadas como yo, que muchas veces olvidamos si hemos tomado o no ese día las pastillas…



El método Vitcare incluye tres programas personalizados:



Detox: para ayudarte a eliminar toxinas y así asimilar mejor los nutrientes. Nutri: con el que te aportan nutrientes esenciales, vitaminas y minerales esenciales para el organismo y que son difíciles de encontrar en la dieta actual. Mind: que te ayuda para alcanzar un bienestar mental, a equilibrar la mente y a regular el estrés o el descanso.

Importante resaltar que estos complementos alimenticios han sido formulados y fabricados en España con ingredientes de máxima calidad, los complementos se elaboran y envasan en laboratorio, bajo las estrictas medidas de salud e higiene exigidas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).



Un tip: no es existe un compromiso de permanencia, puedes cancelar en el momento que tú quieras y todos sus productos son aptos para veganos.



AORA Antiaging Si lo que te preocupa es la belleza, por aquí te contamos lo último en nutricosmética beauty. El laboratorio español AORA Health, especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, apuesta por el cuidado de la piel desde el interior y ahora va más allá pensando en nutricosmética Antiaging, con el lanzamiento de AORA Antiaging, un regenerador celular antiedad en formato bebible, que ofrece resultados visibles a las cuatro semanas y cuyos resultados han sido avalados por estudios clínicos.



Pensando ya en el verano, este suplemento se convierte en el momento apropiado para preparar la piel y prevenir los efectos del envejecimiento y la deshidratación.



La fórmula de AORA Antiaging está compuesta por colágeno de alta absorción (Colágeno Verisol ®), ácido hialurónico de alta biodisponibilidad (de bajo peso molecular. XLW®), coenzima Q10, naranja sanguina, vitamina C, vitamina E y Zinc, consiguiendo cinco efectos: antioxidante y regenerador celular antiedad; reductor de las arrugas (hasta un 32%), productor de hidratación y elasticidad (hasta un 65%), productor de tonicidad y firmeza y preparación y protección de la piel frente a la radiación solar.

