Puerta grande aún sin play-off (5-4)

El Betis Futsal ha cerrado la presente campaña derrotando en Amate a uno de los gallitos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Jimbee Cartagena, con una gran remontada en la segunda mitad, en la que el equipo de Juanito ha ofrecido una lección absoluta de corazón y carácter.

Si el fútbol sala es grande lo es por partidos como éste. A sabiendas incluso de que el play-off estaba imposible ya que Futbol Emotion Zaragoza e Industrias Santa Coloma ganaban claramente, el Betis ha querido regalar a sus aficionados el último alegrón de una temporada histórica.

Cuando más difícil lo tenía, cuando ya casi se daba por hecho de que los visitantes ganarían y acabarían terceros, la casta y la garra que ha caracterizado al equipo verdiblanco ha salido a la luz en unos últimos minutos históricos y memorables.

Por su parte el Cartagena no supo mantener su renta, y pierde la tercera plaza de la liga en favor del Barça, midiéndose así en cuartos de final al Levante, eso sí, con el factor cancha a favor.

Pero antes de ese tremendo desenlace para el Betis, el choque ya nos estaba ofreciendo un desarrollo realmente competitivo, en donde se notaba que había cosas en juego. Ya a los dos minutos Raúl, el mejor jugador visitante en el primer período, desbarataba un mano a mano con Eric, que se había deshecho magistralmente de Bebe.

A cara de perro

Dos minutos más tarde, sin embargo, era Nico Sarmiento quien abortó una clara ocasión de Lucao, tras gran dejada de Solano. Y el propio Lucao falló segundos más tarde en boca de gol después de que los colegiados obviaran una clara falta sobre Burrito.

Hablando de los árbitros, no fue el mejor día de los señores Bustos Caparrós y Ramos Marín, quien en unos veinte minutos iniciales calentitos pero nada violentos sacaron un total de seis amarillas, casi todas por protestar y la mitad de ellas a jugadores que estaban en el banquillo. No fue el mejor día, pues, de los señores colegiados.

Poco a poco el Betis se hacía con el dominio de la situación. Borja Blanco primero e Ivi a continuación pudieron adelantar a su equipo antes de que Víctor Arévalo, de un zurdazo a la escuadra tras combinación con Eric, abriera el marcador (1-0, min 11).

Con este gol el Betis llegó a estar momentáneamente en el play-off, algo que duró poco con el tanto que haría Santa Coloma. Duda se vio obligado a pedir tiempo muerto para reordenar las ideas de un Cartagena desarbolado por momentos.

Pero aquí entró en juego la estrategia, punto fuerte de los grandes equipos. Una evitable falta de Rubén Cornejo a Bebe la ejecutó el internacional en dirección a su compañero Andresito, que empató el duelo (1-1, min 17) con un zurdazo al estilo del de Arévalo.

El Betis aún gozó de una gran ocasión antes del descanso, merced a los problemas de faltas de su rival. Cartagena cometió a 51 segundos la sexta sobre Chaguinha, pero Buendía se encontró con Raúl. Los tres partidos estaban con empate a uno, con lo que el Betis estaba momentáneamente a un gol del play-off.

Pero el comienzo del segundo tiempo fue arrollador por parte del Jimbee Cartagena. Primero Mellado lanzó un trallazo al poste; y luego dos goles casi consecutivos de Andresito, tras pared; y Waltinho, en el segundo palo completamente solo, pusieron el duelo ciertamente complicado para los béticos (1-3, min 26).

No es que estuviera todo perdido porque en el fútbol sala puede suceder lo casi imposible, pero así lo parecía. El Betis se decidió a atacar de cinco, pero la superioridad en ataque no se cristalizaba en llegadas claras.

Apoteosis en verdiblanco

Hasta que llegó la apoteosis, con un claro protagonista, Borja Blanco. El veterano ex internacional primero transformó, ante Chispi, un claro penalti a Burrito (2-3, min 34); luego batió a Raúl tras un pase excelso de Víctor Arévalo (3-3, min 35); y segundos más tarde sirvió en bandeja el gol a Emilio Buendía (4-3, min 34).

La remontada se había consumado. Zaragoza y Santa Coloma ganaban, pero un Amate encendido quería la victoria; tanto el equipo como la afición la merecían. Un error en el saque de Nico Sarmiento propició el 4-4 de Waltinho a dos minutos del final; pero nada más sacar de centro el capitán Rubén Cornejo agarró un zapatazo para anotar el gol del definitivo triunfo (5-4, min 38).

Justicia divina en lo deportivo con uno de los buques insignia de este equipo, que ha tenido una temporada un tanto irregular también en el terreno personal. Este tanto no es que lo compense todo, pero sin duda es un justo premio del fútbol sala para su persona.

Y el Betis ya no concedió más. Así, con la ovación tan cerrada como merecida por parte de la afición, se cerró, de forma brillante, la temporada del debut en Primera, con la décima plaza final. Y es que no habrá habido play-off, pero la puerta grande a este equipo no se la quita absolutamente nadie.

5- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Víctor Arévalo, Chaguinha, Rubén Cornejo, Éric Pérez -cinco inicial-, Burrito, Elías, Bocao, Borja Blanco, Ivi, Emilio Buendía y Chicho. 4- JIMBEE CARTAGENA FS: Raúl, Bebe, Franklin, Andresito, Waltinho -cinco inicial-, Lucao, Mellado, Jesús, Solano, Avellino, Fernández y Chispi (ps). ÁRBITROS: Carlos Enrique Bustos Caparrós y Juan Ramos Marín. Amarillas a los béticos Éric Pérez, Víctor Arévalo y Rubén Cornejo y a los visitantes Chispi, Andresito y Franklin. GOLES: 1-0: Víctor Arévalo (min 11); 1-1: Andresito (min 17); 1-2: Andresito (min 24); 1-3: Waltinho (min 26); 2-3: Borja Blanco, de penalti (min 34); 3-3: Borja Blanco (min 35); 4-3: Buendía (min 36); 4-4: Waltinho (min 38); 5-4: Rubén Cornejo (min 38). INCIDENCIAS: 34ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), con unos 400 espectadores en las gradas.