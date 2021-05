​Isabel Coixet, Kiti Mánver e Inma Cuesta, galardonadas en la inauguración del Festival de Cine de Alicante La gala, presentada por Luis Larrodera, ha dado un repaso a la programación del certamen que llenará durante una semana la ciudad de actividades Redacción

@DiarioSigloXXI

domingo, 30 de mayo de 2021, 14:33 h (CET)

El Auditorio de la Diputación de Alicante ha dado hoy el pistoletazo de salida a la 18ª edición del Festival de Cine de Alicante con una gala que ha homenajeado a tres importantes figuras de nuestro cine: Isabel Coixet, Premio Lucentum; Inma Cuesta, Premio Ciudad de Alicante y Kiti Mánver, Premio de Honor.



La gala, presentada una vez más por Luis Larrodera, ha dado un repaso a la programación del certamen que llenará durante una semana la ciudad de actividades vinculadas al séptimo arte. El grupo Mailers ha sido el encargado de dar un toque musical a la velada en la que también se ha presentado al jurado; el jurado oficial está presidido por la directora alicantina, Pilar Pérez Solano.

La primera de las homenajeadas en recibir su galardón ha sido Inma Cuesta, Premio Ciudad de Alicante, y lo ha hecho de manos de la también actriz, Nuria Gago, que se ha mostrado muy emocionada por poder entregar el premio a su amiga. Inma Cuesta ha querido dedicar este reconocimiento a todas las personas con las que ha trabajado a lo largo de su carrera y su familia. Además, ha tenido palabras para Isabel Coixet y Kiti Mánver: “me siento doblemente premiada por compartir este premio con dos mujeres a las que admiro”.

El director de la última película protagonizada por Kiti Mánver, ‘El inconveniente’, Bernabé Rico, y el dramaturgo y guionista del film, Juan Carlos Rubio, han sido los encargados de darle a la actriz su Premio de Honor. La actriz ha agradecido que se siga apostando por la cultura y el cine estos tiempos difíciles y ha destacado el trabajo de los equipos que están detrás de iniciativas como este Festival. “Llevo 50 años de como dicen, ser la eterna secundaria, trabajos que no por ser cortos no dejan de ser maravillosos, y de los que me siento afortunada, y es gracias a ellos que estoy aquí recibiendo este premio que quiero dedicar a mis compañeras de la Asociación Vida”, ha comentado. Ha finalizado animando al público a llenar las salas de este “maravilloso” Festival y alabando a la ciudad de Alicante.

Por último, y de manos de Pedro Casablanc, quien fuera galardonado con el Premio de Honor en la pasada edición, ha recibido Isabel Coixet el Premio Lucentum. La cineasta ha agradecido a Pedro, que haya querido entregarle el galardón y a Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante “por tu insistencia para que viniera a este Festival”. El premio, ha declarado, le recuerda a su abuela, a quien se lo ha dedicado. Además, Coixet ha tenido palabras sobre Alicante y ha remarcado: “una de las cosas más importantes de la vida es el arroz, y arroz como el de Alicante ninguno”.

El Festival de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Casa Mediterráneo, À Punt, Instituto Valenciano de Cultura y otras empresas colaboradoras.

