¿Secador o plancha? ¿Tienes el pelo encrespado y no sabes cómo secarlo sin dañarlo? Por aquí te damos las claves Ana Ruiz de Infante

domingo, 30 de mayo de 2021, 14:07 h (CET)

domingo, 30 de mayo de 2021, 14:07 h (CET) Para las que tenemos el pelo encrespado ir con aspecto “peinado” se convierte a veces en una obsesión. El problema es que el uso continuo de planchas y secadores estropean la calidad de nuestra cabellera, contribuye a resecarlo, y a la larga puede ser muy perjudicial. Por suerte para todas, cada vez son más las firmas que se preocupan y dedican años de investigación para dar con productos que además de peinar, consiguen mantener nuestro pelo sano.



Si tienes el pelo encrespado y no sabes cómo secarlo sin dañarlo, por aquí te damos las claves:

SECADOR DYSON SUPERSONIC

Existen pocos secadores que consigan el efecto deseado sin castigar nuestro cabello, la mayoría de veces expulsan aire a temperaturas demasiado altas, lo cual pueden dañar el cuero cabelludo y el propio cabello, además de que muchos cuentan con el riesgo de que el pelo se enrede en las hélices del motor y quede atrapado en el filtro.

Tras cuatro años de investigación, una inversión de 60,5 millones de euros y pruebas en cerca de 1.625km de cabello humano, la firma británica creó el secador Dyson Supersonic™, diseñado para cuidar nuestro cabello mientras lo secas sin dañarlo. Detrás de su creación está un equipo de 15 ingenieros de motor, que estudiaron el pelo desde la raíz a las puntas, comprendiendo cómo reacciona éste al estrés, qué es lo mejor para mantenerlo sano y cómo moldearlo.

Dyson Supersonic™ dispone de un motor más pequeño y ligero (aquí el motor está ubicado en el mango del secador, haciéndolo más fácil de manejar), y de controles inteligentes de la temperatura para ayudar a proteger el cabello del calor extremo.

Uno de los incondicionales a esta marca y actual embajador de Dyson es el reconocido estilista y peluquero Alberto Cerdán, sus más de 40 años de experincia lo avalan. Según sus propias palabras, “estamos ante una nueva generación de secadores capaces de cuidar todo tipo de cabellos, desde lisos hasta rizados. ¡Su magnetismo es impresionante! No querrás volver a utilizar otro secador”.

Me gusta porque a diferencia de otros secadores este es más ligero, más silencioso, aporta un brillo natural al cabello, y tiene un control inteligente del nivel de calor, de tal manera que podemos asegurar que el pelo no sufrirá daños debido a su exposición a altas temperaturas. Además, cuenta con un flujo de aire rápido que permite que nos sequemos el pelo más rápido (el aire entra en el motor y se multiplica por tres), los secadores tradicionales suelen tener un flujo de aire más débil, por lo que se tarda más. PVPR: 399€

SECADOR SCALP CARE ROWENTA

Recién llegado, el secador Scalp Care de Rowenta es una de las últimas novedades presentadas en estos días. En Rowenta apuestan por el cuidado del nuestro pelo desde la raíz, por ello han creado un secador que cuenta con un accesorio difusor que realiza un suave masaje en nuestro cuero cabelludo, consiguiendo aumentar la circulación sanguínea y mejorar la salud del cabello para que crezca más fuerte.

Sus suaves vibraciones elevan el pelo desde la raíz mientras se seca, aumentando su cuerpo, volumen y vitalidad.

Efecto revitalizador al instante. PVPR: 99,99€





PLANCHA STEAMPOOD 3.0 L´ORÉAL

Plancha de vapor top ventas número 1 en Francia, sin duda una de las planchas más novedosas del mercado, porque es la primera que incorpora vapor (tienes que insertar agua desmineralizada en el depósito de agua antes de su uso).

Esta plancha cuida y trata nuestro pelo en un solo gesto y lo transforma al instante, respetando la fibra capilar, y dañándolo un 78% menos.

Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, apuesta por Steampod y nos recomienda seguir estos pasos:

Aplicar antes una crema activadora de vapor SteamPod.

A continuación se seca el cabello con secador y cuando este ya esté seco se desliza mechón a mechón SteamPod.

Para terminar, recomienda poner un par de gotas del sérum concentrado Protección de Puntas de SteamPod, distribuyéndolo en las puntas para sellar.

Resultados de peluquería en casa, con acabados naturales y suaves que aportan un efecto aterciopelado. PVP: 228€

PLANCHA DYSON CORRALE

La novedad que incopora esta plancha es que utiliza placas flexibles, que se amoldan para dar forma al cabello, proporcionando un mayor control, reduciendo el calor excesivo, y consiguiendo reducir un 50% el daño.

Dyson lleva casi una década investigando sobre la ciencia el peinado, ha invertido más de 110 millones de euros en laboratorios del cabello en todo el mundo. Las pruebas exhaustivas de Dyson demuestran que las planchas convencionales utilizan placas sólidas para calentar y proporcionar tensión en la parte más gruesa del mechón. La placa de aleación compleja de manganeso y cobre, con una amalgema de seis metales de DYSON proporciona flexibilidad, dureza y conducción del calor de una manera óptima.

Me gusta porque no tiene cables (se recarga en 70 minutos y proporciona hasta 30 minutos de moldeado), e incorpora un Control inteligente del Calor, para conseguir la temperatura precisa. Cada uno puede elegir el ajuste de temperatura según su tipo de cabello y moldeado.

Dyson además incorpora una batería de ión-litio de cuatro células, de esta manera se consigue el mismo rendimiento térmico que una plancha con cable.

Con apenas un año de vida (se lanzó en marzo del año pasado), nace con el claro objetivo de peinar con menos calor y dañar menos nuestro pelazo, y además esta plancha es perfecta para todo tipo de cabellos. PVPR: 499€

