El guitarrista Toni Cotolí vuelve a la composición con su nuevo disco “Música para la Era de Acuario” En su octavo trabajo discográfico el intérprete valenciano nos invita a la meditación y a la simbiosis con la naturaleza Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 27 de mayo de 2021, 09:02 h (CET) El guitarrista Toni Cotolí, considerado uno de los referentes de la guitarra contemporánea, se adentra en la composición musical en su nuevo trabajo “Música para la Era de Acuario”, con un estilo “chill out” que nos invita a la paz interior y a la armonía.

En su 8º trabajo discográfico, el versátil artista valenciano está acompañado de depuradas voces como Celia Mur, Hang Ferrer-Mora o Adrián Torres Astaburuaga. Tras sus últimos discos “Still Loving you” y “Rock Road”, en los que interpretaba grandes éxitos del pop rock, Cotolí vuelve para ponerse en el rol de compositor.

“Música para la Era de Acuario” nos envuelve, a través de 6 títulos, en un universo de meditación, reflexión y simbiosis con la naturaleza en un contexto mundial marcado por la pandemia y la necesidad de reinterpretarnos como seres humanos.

Seis creaciones musicales relajantes con títulos como “Aire”, “Agua-Sakyamuni”, “Soñarte”, “Alegría”, “Canto a la Naturaleza” y “Quiero Volar” en las que como reconoce el propio artista “cada canción tiene un mensaje y una historia”. Una combinación de sonidos armónicos con la impronta de una virtuosa guitarra.

Como afirma Cotolí: “Por ejemplo, ´”Alegría” es una locura de canción, pues la alegría es loca de por sí. Esta canción es de estilo flamenco y he recuperado la voz de Celia Mur, cantante que nos dejó hace poco, y en la que contamos con su voz como homenaje a la que fue una gran persona y cantante”.

Por otra parte, 2 canciones incluyen un mantra cantado por Hang Ferrer-Mora, y otra canción un canto armónico interpretado por Adrián Torres Astaburuaga, con el fin de inducir a un estado de meditación en quien lo canta o escucha. En concreto, el mantra de la canción “Agua-Sakyamuni” nos acerca a la iluminación y en la canción “Canto a la Naturaleza” se puede escuchar el bonito mantra “Om Namo Bhagvate Vasudevaya” que se le conoce como el mantra de la liberación y se recita para alcanzar la libertad.

La nueva obra de Toni Cotolí estará disponible a partir del próximo 4 de junio en distintas plataformas digitales como Spotify, YouTube e iTunes. Como aperitivo, se pueden degustar dos de las canciones recreadas en video:



https://www.youtube.com/watch?v=phmerbKudAo https://www.youtube.com/watch?v=Hl0ZeZ2ueDs

Este nuevo trabajo de Cotolí encaja a la perfección con su vocación por el mestizaje de estilos ya que el “chill out” se caracteriza por su confluencia de géneros musicales.

Una amplia trayectoria profesional

A lo largo de sus más de 20 años de carrera profesional, Cotolí se ha caracterizado por su versatilidad musical capaz de abordar bajo su impronta personal de la guitarra española, ritmos y corrientes tan dispares como el flamenco, el tango, el blues… o compositores clásicos como Albéniz, Tárrega, Piazzolla o Giuliani, hasta llegar al rock and roll y al heavy metal.

Una trayectoria con la producción de 8 discos de diferentes estilos. Una amplia trayectoria que le ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la guitarra mediterránea y contemporánea que se plasma en ocho cedés editados: Toni Cotolí (2003), Entre Amigos (2007), Puesta de Sol (2010), Sueños (2014), Aromas de Guitarra – Oda (2015), Rock Road (2018), Still Loving You (2019), y Música para la Era de Acuario (2021) que ha presentado en países como Francia, Suiza, Alemania, Italia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, China y Emiratos Árabes Unidos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El guitarrista Toni Cotolí vuelve a la composición con su nuevo disco “Música para la Era de Acuario” En su octavo trabajo discográfico el intérprete valenciano nos invita a la meditación y a la simbiosis con la naturaleza Los fans eligen a Italia ganadora de Eurovisión 2021 El tema “Zitti e Buoni” del grupo de rock Måneskin es el favorito, seguido de “Voices” de la sueca Tusse, Plácido Domingo regresa a los escenarios españoles el 9 de junio Ópera, zarzuela y música de cine para finalizar por todo lo alto la temporada La Covid-19 impulsa la venta online de instrumentos musicales Los meses de confinamiento despertaron en muchos una afición latente pero escondida ​La magia de Scheherazade y Traviata, junto a los grandes del cine en Madrid en abril El 22 de abril en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional llegará la gran producción de “La Traviata” de Giuseppe Verdi con la Orquesta Clásica Santa Cecilia