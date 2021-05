Top cinco de películas y series en Netflix sobre casinos y azar ¿Qué mejor manera de explorar el mundo de los casinos que a través de los ojos del croupier? Redacción

lunes, 24 de mayo de 2021, 23:00 h (CET) ¿Estás buscando una buena película o serie de Netflix inspirada en el casino y los juegos de azar? Entonces este top cinco es para ti, pues veremos las mejores opciones disponibles en 2021, para que goces de una velada llena de emoción, adrenalina y mucha suerte, sobre todo luego de una larga jornada jugando tragaperras en Videoslots o juegos de mesa online. Apuesta Final ¿Qué mejor nombre para una película inspirada en la vida de casino? Esta trama relata las aventuras y experiencias de Mike McDermott, un jugador de póker que aspira llegar a las más altas ligas del juego, las World Series of Poker de Nueva York. A través de muchos obstáculos y desafíos, busca abrirse paso para lograr sus sueños de juego. La Gran Estafa Jugándose la vida en una operación de larga escala, los personajes interpretados por George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, entre otros, buscan apoderarse de un botín de $150 millones de dólares, que pertenecen a los 3 principales casinos de Las Vegas: Bellagio, MGM Grand y Mirage. Una picante combinación de acción, suspenso, genialidad, risas y mucha suerte. La Gran Estafa no te decepcionará. Croupier ¿Qué mejor manera de explorar el mundo de los casinos que a través de los ojos del croupier? En esta cinta conoceremos el lado glamoroso y boyante de los casinos, así como su cara más oscura y aterradora, todo gracias a Jack Manfred que trabaja como croupier para vivir debido a la poca suerte en su carrera como escritor.

Una película diferente que nos brinda un tour nunca antes visto hacia el ambiente y vida dentro de los casinos, y cómo esta afecta tanto a los jugadores, trabajadores y los mismos dueños de la industria. Guns, Girls and Gambling Una partida de póker con una pérdida más valiosa que el dinero en mesa… un artefacto de valor incalculable. En esta trama llena de armas, mujeres y acción, los actores se lanzarán a la caza del artefacto para llevarse el premio gordo. Desde un policía corrupto y una escort hasta una banda de actores de Elvis Presley, todos van por el mismo objetivo en esta comedia de acción. Bachelor Party Vegas Una despedida de solteros en Las Vegas, un ladrón de bancos y desenfreno al límite, ¿qué puede salir mal? Luego de descubrir que el organizador de la despedida de solteros - Mr. Kidd - es un ladrón de bancos, los protagonistas, Jonathan Bennett y sus amigos Kal Penn, Donald Faison, Himelstein y Spiller, se ven envueltos en un drama cuando Mr. Kidd intenta asaltar el casino.

Si deseas ver una película que ilustre a la perfección a La Ciudad del Pecado, entonces esta cinta es para ti. Conclusión Ahora ya tienes en tus manos un excelente balance de películas sobre casinos que puedes encontrar en Netflix. Así que date un tiempo esta noche para ver uno de esos filmes, o porqué no, verlos todos durante la madrugada.

