Fitur 2021, del 19 al 23 de mayo, en Madrid

martes, 18 de mayo de 2021, 08:33 h (CET) Ante el Covid 19, la venta de entradas y acreditaciones solo se podrá hacer vía web. Esta entrada o acreditación no dará acceso directamente porque habrá que acompañarla con una prueba PCR o de antígenos hecho en un centro de libre elección, en cuyo caso debe ser validado por los servicios sanitarios de Fitur, en un centro asociado (validación directa) o en uno de los puestos de prueba de antígenos que se instalarán en Ifema. Solo entonces el pase tendrá validez y se podrá acceder a la feria.



Cuatro Directores Generales de Turismo de las Comunidades Autónomas de Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, han valorado positivamente la forma en que España afronta la recuperación del turismo, en un reciente encuentro, dirigido por Fernando Valmadesa, Director de Miradas Viajeras radio y TV.

“FITUR es un punto de partida para ver la luz al final del túnel de la pandemia. España transmite seguridad, confianza e ilusión, que es lo que ahora demanda el viajero. Hay ganas volver a disfrutar; el turismo ha cambiado para siempre pero hemos sido capaces de reinventarnos; las dificultades sirven también para crear oportunidades; hemos de readaptarnos constantemente porque la situación actual es muy cambiante; es positivo el aprendizaje de la cogobernanza público-privada con la imprescindible colaboración entre todas las comunidades autónomas”. Han sido las declaraciones conjuntas de: Nava Castro Domínguez, Directora General de Turismo de la Xunta de Galicia; Estrella Torrecilla Crespo, Directora General de Turismo de la Junta de Castilla y León; Eduardo Dehesa Conde, Director General de Turismo de Madrid; y Juan Francisco Martínez Carrasco, Director General de Turismo de la Región de Murcia.

Novedades autonómicas La Directora de Turismo de Castilla y León, señala: “Estamos preparados para recibir al viajero; nuestra Comunidad promocionará los 15 caminos que llegan a Compostela, junto con las Edades del Hombre, la fortaleza de su turismo rural, las 8 rutas enoturistas, el cicloturistmo, el río Duero como vertebrador de un nuevo producto turístico con Portugal. Las 9 lindes con las Comunidades Autónomas y Portugal, lejos de separar, son un nexo de unión, de compartir experiencias”.

Nava Castro Domínguez, Directora General de Turismo de la Xunta de Galicia Galicia, apuesta por el Xacobeo 2021-22, tan esperado desde hace 11 años y con el que llevan más de 1.200 años recibiendo peregrinos de todo el mundo, con su sugerente ‘Camina Galicia’, y sin olvidar el turismo del interior, la Ruta de las Camelias, los balnearios, la rica gastronomía, sus acogedoras gentes, los 1.700 kms de costa y 16 rías que lo convierten en destino ideal para el turismo náutico.

La Comunidad de Madrid, según Eduardo Dehesa, presenta: “Great Madrid” una nueva marca global, según él “es destino de destinos”, con una gran oferta también de naturaleza hasta ahora poco conocida, a una hora escasa de la Capital; ‘Destination Wedding’, para todos aquellos que tuvieron que posponer sus bodas debido a la pandemia y buscan celebrarla en un lugar especial, inolvidable. Y por último, Madrid Luxury “el verdadero lujo de la capital de España.

La Región de Murcia, informa Juan Francisco Martínez Carrasco, sorprenderá por el valor de su gastronomía basada en los fantásticos productos de su ‘huerta y despensa de Europa’. Sus tierras contabilizan 300 días de sol al año con una temperatura media de 19º, él sugiere alargar la temporada estival al otoño y convertirla en “el verano de nuestras vidas”.

Cáceres llega pisando fuerte con 3 propuestas Interesantes: En el Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara será, en agosto, protagonista en la 14 etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021, que se disputará el sábado 28 de agosto,159,7 kms de recorrido con dos subidas al Pico Villuercas. La primera, con 3 kms de hormigón y rampas del 15%: la segunda, hasta la meta, pasará por la localidad cacereña de Guadalupe, famosa por su Real Monasterio, que precisamente está en plena celebración de su Año Jubilar. Además están las propuestas de: navegar en crucero fluvial por el río más largo de la Península Ibérica, practicar senderismo, escalada, BTR o turismo ecuestre, regresar a la prehistoria megalítica, perderse por carreteras paisajísticas, saborear la cocina ‘raiana’, admirar la magia nocturna del cielo estrellado… Un sinfín de experiencias que la Provincia de Cáceres pone al alcance del viajero a través de su Red de Centros de Identidad.

Canarias y su stand de diseño luminoso En sus 1.427 metros cuadrados de exposición dispondrá, durante toda la feria, de una zona que ofrecerá catas y degustaciones de una selección de productos canarios premiados en el concurso de Agrocanarias: vinos, quesos, gofios, aceites, sales, zumos con frutas tropicales originarias de las Islas. Durante el fin de semana contará también con: exposición de tocados de candidatas a Reinas de Carnaval; maquillaje corporal de mujer y hombre; actuación Drag Queen y paseo; desfile vestuario de Reinas de Carnaval y actuación de comparsa.

Países que no vendrán No estarán: Italia, Francia, Chequia, Flandes, Noruega, Austria, Países Bajos. Japón, Dubái, Senegal, Tailandia, Sudáfrica, Kenia y Tanzania.

