​¿Buscas lo más sano y natural para tu pequeño? Esto te interesa

lunes, 17 de mayo de 2021, 11:30 h (CET) Acudir al mercado sigue formando parte de las buenas costumbres de muchos españoles. El motivo, sencillo, los productos del mercado suelen proceder de los productores de proximidad, que cuidan y miman como pocos los productos que ponen ante los ojos de aquellos que acuden en busca de la mejor calidad.



No obstante, las grandes superficies han ido ganando terreno, desplazando, no en pocas ocasiones, a esos pequeños productores y apostando por una producción a mayor escala que poco o nada tiene que ver con las pequeñas huertas y granjas de producción ecológica, y en la que, con frecuencia, se emplean productos químicos, antibióticos, hormonas o transgénicos que posteriormente son ingeridos por las personas.

En cualquier caso, la sociedad está cambiando y poco a poco se va instaurando una cultura que tiene mucho que ver con lo tradicional, con la vuelta a aquellos tiempos en los que uno se alimentaba de los productos que cultivaba y criaba durante todo el año.

La preocupación por el medio ambiente y por el planeta en el que todos vivimos ha motivado un gran cambio en la sociedad, haciendo que muchos modifiquen sus conductas y sus hábitos alimenticios, algo que repercute directamente en el resto de las personas con las que se convive, especialmente, en el caso de las familias.

Y es que, si de algo se puede estar seguro es de que todos los padres buscan dar lo mejor a sus hijos, algo que puede resultar harto complicado en lo que a alimentación se refiere, pues, el abanico se reduce enormemente cuando los que buscan comida de calidad para bebés, entienden como tal, aquella en la que los productos son 100% ecológicos y naturales, libres de aditivos y almidones, cocinados de la manera tradicional, tal y como lo hacían nuestras abuelas, y tal y como lo harían los padres y madres de hoy en día si tuviesen el suficiente tiempo y los medios para ello.

Sin embargo, los que buscan acaban por encontrar, y en algunos casos, la búsqueda infructuosa da lugar al emprendimiento, como es el caso de Yammy, una empresa de alimentación para bebés creada por los padres de dos pequeñas que no fueron capaces de encontrar en el mercado actual el tipo de alimentación que deseaban dar a sus pequeñas.

Y es que, pese a que las autoridades llevan tiempo advirtiendo de la importancia de adquirir hábitos de vida saludables desde la infancia, lo cierto es que la obesidad sigue aumentando, algo que preocupa mucho, especialmente en el caso de los niños, pues la mala alimentación puede acarrear problemas como la diabetes, un peor desarrollo cognitivo, dificultades en el aprendizaje académico, comportamiento social errático o disfunciones neuronales a largo plazo. Sorprendente, ¿verdad?

En cualquier caso, cabe comentar que ingerir alimentos no es para nada sinónimo de estar bien alimentado, pues es posible que se esté ingiriendo gran cantidad de calorías, pero sin que contengan los nutrientes necesarios, algo que, como hemos visto, es especialmente importante en el caso de los pequeños para evitar la aparición de problemas a largo plazo.

Así que, si te preocupa el correcto desarrollo de tu hijo, comienza por proporcionarle la mejor alimentación que puedas.

