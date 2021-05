Plácido Domingo regresa a los escenarios españoles el 9 de junio Ópera, zarzuela y música de cine para finalizar por todo lo alto la temporada Redacción

jueves, 13 de mayo de 2021, 10:47 h (CET) Los grandes coros de ópera y lo mejor de la zarzuela española, junto con las inmortales grandes piezas del cine forman la destacada despedida de la temporada 2020/21 de Fundación Excelentia. Y para que todos puedan disfrutarlas varias de ellas se ofrecen en distintas sesiones. Pero tal vez la novedad más importante y el triunfo más destacado que Excelentia puede apuntarse es el regreso a los escenarios, después de dos años del gran Plácido Domingo que lo hará el 9 de junio en una gala a favor de “Cruz Roja Responde”, un proyecto dirigido por el directos de orquesta Josep Caballé Domenech y creado para ayudar a las personas más vulnerables afectadas por la pandemia.



Plácido estará acompañado y arropado por las voces de María José Siri, Jorge de León, Virginia Tola, Nicholas Brownlee, Marina Monzó y el guitarrista Pablo Sáinz Villegas. Juntos interpretarán una selección de arias y dúos de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Umberto Giordano, Francesco Cilea, Pablo Sorozábal y Federico Moreno Torroba.

“Estoy feliz de que este concierto benéfico se pueda realizar”, asegura el artista en un comunicado. Para añadir que “la música nos une y se funde en el corazón del proyecto solidario “Cruz Roja Responde”, que nació hace más de un año para reducir el impacto de la pandemia en toda la población, y especialmente para los más vulnerables de nuestro país”. “Agradezco de corazón a todos los artistas que se han sumado y que se siguen sumando con entusiasmo a esta iniciativa, la Orquesta Clásica Santa Cecilia que nos acompañará y la Fundación Excelentia por hacer posible este evento. Para mí será una gran emoción cantarle a mi gente”. Y sin duda lo será.

Pero hasta el 9 de junio Fundación Excelentia ha programado nada menos que ocho grandes conciertos que estarán protagonizados por la ópera, la zarzuela y los grandes temas musicales del Séptimo Arte y donde no faltarán Beethoven, del que se sigue celebrando el 250 aniversario de su nacimiento que se cumplió en diciembre pasado, Berlioz y la romántica e inmortal Traviata con la que concluirá esta temporada el 23 de junio. Y a partir de septiembre, mucho más.

Lo mejor de la ópera y zarzuela

Una de las grandes exclusivas de Excelentia, que repite año tras año, es la selección de Grandes Coros de Ópera que en esta ocasión vuelve a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, bajo la dirección de Gzregorz Nowak los días 13 y el 19 de mayo a las 19:30h. Es una gran oportunidad de disfrutar este extraordinario concierto con la música de Nabucco, Aida, Il Trovatore, Tannhausser, Madama Butterfly y otros grandes coros de ópera, de grandes autores como Wagner: Los maestros cantores de Núremberg; Verdi: Vedi le fosche de Il trovatore, La Forza del Destino, obertura, Coro de Zíngaras de La Traviata, Coro de matadores de La Traviata, Va pensiero de Nabucco o el espectacular Gloria all'Egitto.Escena triunfal de Aida / Vieni o gerreiro vindice; Puccini: Coro a bocca chiusa de Madama Butterfly; Rossini: EL Barbero de Sevilla, obertura; Suppé: Caballería ligera, obertura; Gounod: Coro de soldados de Fausto; Wagner: Tannhausser, obertura...

También la zarzuela tendrá cabida en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional el 14 de mayo, con las grandes voces líricas de Ana Lucrecia García, soprano; Miguel Borrallo, tenor; Manuel Mas, barítono y Francisco Pérez Sánchez, al piano. Se interpretarán piezas de “El niño judio”, “Luisa Fernanda”, “La Dolorosa”, “Maravilla”; “La Canción del Olvido”; “La del manojo de Rosas”; “El año pasado por agua”; “Los Gavilanes”;“Las hijas del Zebedeo”; “La Tabernera del puerto”, “La Revoltosa” y “Luisa Fernanda”.

Música de cine y Beethoven

La gran música de cine, otra de las especialidades de Fundación Excelentia y de la que ha habido varias selecciones en esta temporada con impresionante éxito de público, tendrá tres nuevas oportunidades los días 14 y 27 de mayo y el 3 de junio. La primera oportunidad, en el teatro Real a las 20:00 horas en un homenaje a Morricone y John Williams con la Orquesta Clásica de Santa Cecilia y sus obras más conocidas, como Los Intocables, E.T., La Muerte tenía un precio, Hook, Nacido el 4 de julio, Novecento, Cinema Paradiso, La Misión, Indiana Jones, La Lista de Schindler o El Bueno, el Feo y el Malo.

Los días 27 de mayo y 3 de junio en el Auditorio Nacional a las 19:30, además de Morricone y Williams, se incorporan Hans Zimmer, James Horner y Alan Silvestri con sus obras más conocidas, como Piratas del Caribe, El Rey León, Gladiator, Titanic, Avatar, Leyendas de Pasión, Capitán América, Los Vengadores o Forrest Gump. Lo interpretará la Royal Film Concert Orchestra, dirigida por Fernando Furones.

Naturalmente, no puede faltar la gran música clásica que estará presente el 1 de junio, también en la Sala Sinfónica del Auditorio, con la Orquest Clásica Santa Cecilia, el director Guy Braunstein y el pianista Inon Barnatan, que interpretarán Leonora III y el Concierto para piano y orquesta núm 4 de Beethoven y la Sinfonía fantástica de Berlioz. Y como un homenaje más a Beethoven, el 4 de junio es el turno de la impresionante Sinfonía número 9 en re menor op.125 “Coral”, precedida de la obertura "Leonora", con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, la Sociedad Coral Excelentia de Madrid con la dirección de Kynan Johns y las voces líricas de Verónica Tello, Azer Zada, Daniela Vladimirova y Vittorio de Campo.

Como brillante final de temporada, el 23 de junio en la Sala Sinfónica se ofrecerá la ópera escenificada La Traviata, de nuevo con Orquesta Clásica Santa Cecilia y Excelentia Vocal Ensemble, bajo la dirección de Kynan Johns y las voces de Letitia Vitelaru, Moisés Marín, Daniela Vladimirova, Manuel Mas, Jesús Cantolla, Ihor Voievodin y Blanca Valido.

Un fantástico final para una temporada que pese a la pandemia y gracias a las medidas de seguridad adaptadas, Fundación Excelentia ha podido culminar con una veintena de grandes conciertos y con el entusiasmo puesto en la nueva temporada 2021/22 que ojalá pueda desarrollarse sin mascarillas.

