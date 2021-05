Saluda... Señora Ministra de Asuntos Exteriores Madrid ha sido capaz, entre morgues asfixiantes, de seguir construyendo sanidad, de abrir puertas al trabajo, de alentar el consumo cultural Ángel Alonso Pachón

jueves, 13 de mayo de 2021, 09:42 h (CET) ¡Qué grande es Madrid!



Madrid ha sido capaz de COPAR la atención de toda Europa.

Madrid ha sido capaz de SOPORTAR las ZANCADILLAS y, a pesar de todo, SEGUIR TRABAJANDO. Madrid ha sido capaz, con cinco millones de madrileños, de aguantar la torrentera de agua y barro sucio que desde el Gobierno Central y adláteres “alimentados”, le han echado encima.

Madrid ha sido capaz, entre morgues asfixiantes, de seguir construyendo sanidad, de abrir puertas al trabajo, de alentar el consumo cultural, de luchar con sentido bastante “más común” que los que la criticaban, teniendo la obligación de haberle dado su apoyo.

Madrid, ¡pequeñito!, ¡despreciable para algunos!... Madrid es el CULPABLE DE TODOS LOS MALES QUE ACECHAN A ESPAÑA.

¡Que pobre razonamiento señora Laya, ministra de Asuntos Exteriores!

No se preocupe mucho. Soy un pobrísimo madrileño. Su puesto está garantizado, simplemente obedeciendo.

Nosotros los madrileños, seguiremos, no votando, sino TRABAJANDO HONRADAMENTE.

