Cómo crear un currículum atractivo para trabajar en Mercadona

Mercadona es la mayor empresa de España por facturación y una de las primeras en número de empleados. Con más de 23 mil millones de euros en ventas en 2019 y una plantilla que superó los 90.000 trabajadores el año pasado, la compañía dirigida por el valenciano Fernando Roig ha sido capaz de convertir la crisis en una oportunidad incluso para seguir creciendo.

Por su dimensión, por su constante crecimiento y por haber sido reconocida en varias ocasiones por su trato a los empleados, esta cadena de distribución alimentaria es una de las firmas que más interés suscita entre la población en el momento de buscar un puesto de trabajo.

Para poder llegar a formar parte de su plantilla, tal como ocurre en cualquier gran empresa, es necesario pasar por diferentes procesos de selección y el primer filtro siempre va a ser el currículum vitae del candidato. Contar con una buena "tarjeta de presentación" es fundamental para pasar la primera criba y tener la oportunidad de acceder a una entrevista personal o telefónica.

¿Cómo podemos confeccionar un CV atractivo?

Mucha gente se pregunta cómo hacer un currículum para Mercadona u otra gran empresa y, en realidad, el procedimiento no es diferente al que se debe seguir en cualquier caso.

Un buen currículum debe ser breve, claro y conciso. Es decir, tiene que dar la posibilidad a quien lo lee de tener una idea general del candidato en un golpe de vista. Sobra decir que los responsables de Recursos Humanos reciben cientos de candidaturas y no disponen de mucho tiempo para estudiar cada una, de modo que hay que hacer un esfuerzo de síntesis y destacar lo que realmente le interesa a quien tiene que tomar decisiones.

En este sentido, conviene colocar en primer lugar la experiencia laboral y los estudios y capacidades que coinciden con lo que se busca en la oferta. El uso de negritas, una tipografía superior, un color diferente (sin llegar a ser estridente) o cuadros para destacar lo más relevante puede ayudar a que la atención del seleccionador vaya a donde nos interesa.

Es importante que el currículum no ocupe más de una hoja. Primero porque, como hemos explicado antes, la persona de Recursos Humanos no va a disponer de mucho tiempo, segundo por practicidad y tercero porque lo que el candidato necesita comunicar en ese momento no necesita más espacio.

Otras ideas fundamentales es asegurarse de que los datos personales son completos y están actualizados, colocar una imagen que dé un aspecto formal del futuro empleado y revisar la ortografía y la calidad en la redacción.

Existen numerosas aplicaciones y programas, tanto online como offline, con plantillas y diseños que conviene utilizar si el trabajador no tiene un manejo amplio de las herramientas de edición de texto.